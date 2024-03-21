Близько 30 ракет було збито силами ППО над Києвом та в районі столиці

Уламки ракет впали у трьох районах Києва, екстрені служби працюють на місцях пригод, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, зранку 21 березня російські загарбники атакували Київ ракетами Х-101/Х-555/Х-55 та балістичними "Кинджалами".

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