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Новини
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Близько 30 ракет було збито силами ППО над Києвом та в районі столиці

київ

Уламки ракет впали у трьох районах Києва, екстрені служби працюють на місцях пригод, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, зранку 21 березня російські загарбники атакували Київ ракетами Х-101/Х-555/Х-55 та балістичними "Кинджалами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили попереджають про небезпеку: в Росії злетіло близько 9 бомбардувальників Ту-95

Автор: 

Київ (19672) ракети (4075) Повітряні атаки на Київ (818) балістичні ракети (444)


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Топ коментарі
+34
Слава ППО !!!!!!!!
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21.03.2024 06:59 Відповісти
+14
×уйло, масти тепер дупу і НПЗ вазеліном!
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21.03.2024 07:06 Відповісти
+13
Ми ще не збили жодного стратегічного бомбардувальника. Далеко. Нічим. Але можна ж якось полювати на виконавців! Диверсії на аеродромах базування цих літаків також можливі. Ці літаки потрібно забезпечувати великою кількість матеріалів - від палива і мастила до ракет і запчастин. В цих логістичних нетрях завжди є слабкі місця. Таких літаків дуже мало і знищення кожного з них суттєво зменшує потенціал ********** з нанесення ракетних ударів. Здається, ми трохи в чомусь не допрацьовуємо...
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21.03.2024 07:18 Відповісти
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Слава ППО !!!!!!!!
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21.03.2024 06:59 Відповісти
Це тей випадок коли тільки столиця має захист,а що Харків? Кому там слава? Скільки від учора загиблих!
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21.03.2024 08:11 Відповісти
ці питання до зеленського. який там відсоток харківчан за зе голосувало?
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21.03.2024 08:22 Відповісти
Слава усім, хто захищає Україну реальними діями, а не гавкає…
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21.03.2024 08:34 Відповісти
Думаєте, що на Цензорі є такі,хто реально захищає?! Не смішіть,а просто подумайте, чому інші помирають, а столиця в кафеі ресторанах. Це виборці майбутнього зе.
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21.03.2024 09:06 Відповісти
Вже 1000 раз звійськові казали, що Харків так неможливо захистити нічим, тому всього 40 км до кордону, там виліт балістики з білгорода і відразу прилітає, там навіть петріот не встигне зреагувати, це по-перше, а по друге його там відразу знищать
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21.03.2024 09:09 Відповісти
запитайте у тих, хто підставками під трикалойдами працював на мітінгах Гепи і Допи. Харків - ватне місто і зараз за це вигрібає!
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21.03.2024 10:46 Відповісти
×уйло, масти тепер дупу і НПЗ вазеліном!
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21.03.2024 07:06 Відповісти
А пыня теперь с вазелином - на постое... Там же не ровен час, кремлядь(Курск-Белгород)сделает подкоп, стосовно пиня-цнотливости... А ШО ДЕЛАТЬ... тока кремлядь, ко всему на пыню все навесит (в случае чего).
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21.03.2024 07:25 Відповісти
Ми ще не збили жодного стратегічного бомбардувальника. Далеко. Нічим. Але можна ж якось полювати на виконавців! Диверсії на аеродромах базування цих літаків також можливі. Ці літаки потрібно забезпечувати великою кількість матеріалів - від палива і мастила до ракет і запчастин. В цих логістичних нетрях завжди є слабкі місця. Таких літаків дуже мало і знищення кожного з них суттєво зменшує потенціал ********** з нанесення ракетних ударів. Здається, ми трохи в чомусь не допрацьовуємо...
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21.03.2024 07:18 Відповісти
..бо добре допрацьовують фсбшні кроти на Банковій, кохані дермакі-татарови..
і у цей самий час СБУ "у носі довбиться" і кошмарить разом з іншими зєлєохоронцями патріотів України... сподіваймося, що хоча б матеріал на улюблених зеліних зрадників тихенько збирають..
з такою кротівнею важко буде Україні встояти, а не те шоб перемогти Кацапстан
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21.03.2024 07:31 Відповісти
********* ніхто з цивілізованого світу "перемагати" не збирається. І ми в цьому числі. Нам потрібно лише змусити кацапське падло вийти з окупованих територій і припинити війну. Єдина країна яка здатна окупувати і врешті перемогти *********, тобто змусити до повної капітуляції, це Китай. Колись це станеться, але чи стане нам від цього краще? Навряд чи...
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21.03.2024 07:44 Відповісти
Nado raketi imet dlia etogo.F-16 mozno budet strelnut jesli zapad dast pri nix i krylatije raketi ix raznix jest ,no vriatly takije dast stob po maskve streliali
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21.03.2024 07:48 Відповісти
нам не по москве надо, а по военным аэропортам. (хотя и по москве тоже)
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21.03.2024 22:20 Відповісти
А що заважало напередодні вдарити по енгельсу не 5 -ма ,а 50-тьма дронами? Там в той час були і ту-95 і ту-160. Результат очікувано міг би бути більшим. І можливо і не було б сьгоднішнього нападу на Київ.
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21.03.2024 08:24 Відповісти
зелені шмарклі не дають Україні отримати перемогу, бо вони заробляють на війні!
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21.03.2024 12:38 Відповісти
тот же вопрос по ударам по нпз. Стрельнули парой дронов по парочке. Кацапы навезли пво. Хрен мы теперь куда попадем. Ну вот смысл был????
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21.03.2024 22:22 Відповісти
не факт !!! недавний удар по аєродрому єнгельс ...
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21.03.2024 08:33 Відповісти
Діпіли рукожопі, тільки розбудили..
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21.03.2024 07:19 Відповісти
Не вдуплил, вы пеняете пыня-аэро-космос-потешные войска, за то шо облажались?
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21.03.2024 07:28 Відповісти
За те що розбудили.. якийсь ти не дуже"сообразительний"..
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21.03.2024 07:32 Відповісти
То-то так, але ж бо вашi 2...вважай 3 крапки натякають на незавершеннiсть вашоi думки. Так що , з вашим , мовляв розбудили...- не все так однозначно. Але ж бо, так i кортить задати запитання: " Дебилы с руками под пенис тока заточенными , тока разбудили, бо що?" SURE, скажете бо промазали(дэбилы)...
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21.03.2024 07:44 Відповісти
Сашко, не паранойся
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21.03.2024 07:45 Відповісти
И на шо намек, когда сосранья не с кем потрындеть, горделивое молчанье будет лучшим вариантом(пiд вранiшню фiлiгранку кави) ?
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21.03.2024 07:56 Відповісти
Не ожидал, что "Легенда мольфара" мало чем уступает швейцарскому "Блазеркафе". А кацапам в этом году - трында. АМИНЬ !!!
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21.03.2024 08:02 Відповісти
я не такий естет, пью польський (каюс каюсь 😁) Амбасадор
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21.03.2024 08:19 Відповісти
Да у нас , как эмерженси, растворимый польский "Голд" стоит. К примеру, вы пришли в гости, вас угостили...😁
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21.03.2024 08:25 Відповісти
руки з милом мили? тоді чай без цукру п'єте
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21.03.2024 09:02 Відповісти
Не розумiю, бавитись в тирнетi - нiколи вгору подивитися. Але ж бо, пане, пильнуйте своi прiоритети. Чи у вас все - на автопiлотi, ондого.
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21.03.2024 14:29 Відповісти
це жарт з 90-х
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21.03.2024 15:33 Відповісти
Це *********дни. вы же хорошо это понимать...
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21.03.2024 16:31 Відповісти
мабуть він мав на увазі - не вміеш серти не катуй сраку?
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21.03.2024 08:18 Відповісти
Подлиз засчитан, тока шо он имел, то и ввиду. Как говорят, двое - в драку, третий - в... (дупу) 😀
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21.03.2024 08:23 Відповісти
я дембел' 86, в\ч 96402Б, мозаіка-2 ґанс, чувакі ви супер!
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21.03.2024 07:31 Відповісти
...смерть рашистам і їхній *********
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21.03.2024 07:56 Відповісти
Цікаво, де ті коментатори, які постійно розповідають про зажравшихся киян, та навіщо Києву стільки ППО.
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21.03.2024 08:04 Відповісти
Таке ж ППО потрібне хоча б Одесі і Харкову.
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21.03.2024 08:12 Відповісти
Таке ППО потрібне кожному місту та кожному стратегічному об'єкту України.
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21.03.2024 08:19 Відповісти
Як мінімум усім обласним центрам сходу, центру, півдня України ...
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21.03.2024 08:24 Відповісти
це ж не кияни вирішують
ну принаймні не усі
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21.03.2024 08:21 Відповісти
Най тi не кияни, а бодай свiй КрыРыгы захистять.
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21.03.2024 08:32 Відповісти
В новині про постраждалих в Києві.
Сюди ще не встигли.
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21.03.2024 08:44 Відповісти
Дякуємо нашим ППО!
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21.03.2024 08:26 Відповісти
Сила ППО ! Слава ППО !

Скільки ж ще нам страждати від ***** та його ракет?
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21.03.2024 10:40 Відповісти
поки Блазень при владі!
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21.03.2024 10:56 Відповісти
Та ти шо? А може поки ***** при владі!?
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21.03.2024 10:58 Відповісти
 
 