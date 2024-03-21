Нині важливо погодити допомогу Києву якомога швидше, демократи можуть підтримати й альтернативний варіант законопроєкту, - ексспікерка Пелосі

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка досі відіграє ключову роль у Демократичній партії, наголосила про необхідність якомога швидше винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Критично необхідно, щоб ми це зробили, щоб конгрес це зробив. Пакет допомоги вже був прийнятий у сенаті із двопартійною підтримкою. Ми сподіваємося, що його винесуть на розгляд і в палаті представників. Спікер казав, що не хотів переходити до цього, перш ніж профінансує уряд. Це питання мають закрити вже дуже скоро, за кілька днів. Тож, сподіваюся, наступною буде допомога Україні", - додала Пелосі.

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