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Новини
2 021 17

Нині важливо погодити допомогу Києву якомога швидше, демократи можуть підтримати й альтернативний варіант законопроєкту, - ексспікерка Пелосі

пелосі

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка досі відіграє ключову роль у Демократичній партії, наголосила про необхідність якомога швидше винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Критично необхідно, щоб ми це зробили, щоб конгрес це зробив. Пакет допомоги вже був прийнятий у сенаті із двопартійною підтримкою. Ми сподіваємося, що його винесуть на розгляд і в палаті представників. Спікер казав, що не хотів переходити до цього, перш ніж профінансує уряд. Це питання мають закрити вже дуже скоро, за кілька днів. Тож, сподіваюся, наступною буде допомога Україні", - додала Пелосі.

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Автор: 

допомога (8450) США (23426) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+6
Презерватив джонсон сказав що після канікул а на канікулах за покером придумають нову йухню муйню.
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21.03.2024 07:56 Відповісти
+3
Іуда Трамп і іудошка Джонсон на заяви не реагують. Краще б звинуватила у сексуальних домаганнях.
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21.03.2024 07:41 Відповісти
+1
А вони ніяк не можуть без своєї санта-барбари..
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21.03.2024 07:39 Відповісти
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А вони ніяк не можуть без своєї санта-барбари..
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21.03.2024 07:39 Відповісти
Іуда Трамп і іудошка Джонсон на заяви не реагують. Краще б звинуватила у сексуальних домаганнях.
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21.03.2024 07:41 Відповісти
Васья, а кто такой Трамп???
Президента США зовут Джо Байден.
Вот его ты и звынувать у сексуальных домаганнях.
Судя по всему, он своего домогся и ты ним остался доволен.
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21.03.2024 08:13 Відповісти
Трампушка - істота яка контролює більшість палати представників. Великий друг пуйла.І ось ця нещасна більшість у 8 депутатів з серпня 2023 року блокує поставки зброї країні яка воює третій рік з 2 армією світу.
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21.03.2024 08:32 Відповісти
(задумливо):
От вона не закликала, а наголосила - цікаво, це більш обнадійливо чи ні?
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21.03.2024 07:42 Відповісти
А всі, хто з приставкою, екс, говорять правильні речі. А коли находяться на посаді то виляють хвостом, щоб уникнути конкретики.
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21.03.2024 07:57 Відповісти
Може усі екси так і роблять, але Пелосі на своїй посаді не просто підтримувала Україну в усьому, але й інших закликала. При її спікерствісеред респів було лише кілька трампофілів, які не робили погоду. А от зараз вони усі МАГА та відсмокчують у рудого.

Пам´таю, як трампіздка ведана (багаторазово деактивована ) гавкала на Пелосі саме через її материнську опіку українцями у конгресі.
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21.03.2024 09:05 Відповісти
Презерватив джонсон сказав що після канікул а на канікулах за покером придумають нову йухню муйню.
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21.03.2024 07:56 Відповісти
Ось так і в Україні, по приколу, дурні, обрали приблуд95 на державні посади… Тільки в США є правосуддя і Судді, а в Україні якась купа лайна суддівських з радою кривосесності, татаров з ригоАНАЛОМ портновим-лукаш
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21.03.2024 08:09 Відповісти
І четвертий рік найкраще в світі штатовське правосуддя так і не розпочало кримінальний процес проти рижого по суті.
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21.03.2024 09:12 Відповісти
Миколаївський глиноземний завод, який раніше належав підсанкційному російському мільярдеру Олегові Дерипасці, перейшов у державну власність.

"
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21.03.2024 08:12 Відповісти
А какой державы?
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21.03.2024 08:14 Відповісти
"ексспікерка..." - далі можна не читати.....
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21.03.2024 08:15 Відповісти
Пропоную дати військову допомогу Україні за рахунок заморожених активів РФ.
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21.03.2024 08:18 Відповісти
 
 