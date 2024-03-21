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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 433 840 осіб (+750 за добу), 6832 танків, 10 740 артсистем, 13 074 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 433 840 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 433840 (+750) осіб,
  • танків ‒ 6832 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13074 (+16) од,
  • артилерійських систем – 10740 (+26) од,
  • РСЗВ  – 1018 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 721 (+0) од,
  • літаків  – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8365 (+10),
  • крилаті ракети  ‒ 1922 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14242 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1741 (+3)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєкт МВС "Потерь.НЕТ" зібрав підтвердження ліквідації 72 тис. окупантів

Втрати ворога

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) ліквідація (4089) знищення (7586)


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Топ коментарі
+14
Минув 3679 день москальсько-української війни.
94 одиниці техніки та 750! чумардосів.
Арта 27, броня 20, логістика 44.
Закрита третина п'ятої сотні тисяч чмонь.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 433 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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21.03.2024 08:52 Відповісти
+9
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21.03.2024 08:55 Відповісти
+8
РСЗВ поповнили рахунок після недільної паузи.
Логістика закрила тисячу (1036) з початку березня.
"Новий"президент кацапії розпочав будівнитство сірої буферної зони - Козинку зрівняв з землею, Грайворон і Щебекіно приготуватися.
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21.03.2024 08:59 Відповісти
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Аффтар:
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21.03.2024 08:13 Відповісти
Де снаряди та ракети, єрмак!? Чому їх немає на передовій??
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0
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21.03.2024 08:13 Відповісти
Де, де? В АСФАЛЬДЄ!
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21.03.2024 08:57 Відповісти
Новодворская про путьку
https://www.youtube.com/shorts/9fl-vPeg-BE https://www.youtube.com/shorts/9fl-vPeg-BE

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21.03.2024 08:19 Відповісти
Розпочато другу третину п'ятої сотні тисяч!
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21.03.2024 08:44 Відповісти
Минув 3679 день москальсько-української війни.
94 одиниці техніки та 750! чумардосів.
Арта 27, броня 20, логістика 44.
Закрита третина п'ятої сотні тисяч чмонь.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 433 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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21.03.2024 08:52 Відповісти
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21.03.2024 08:55 Відповісти
продовжуй, друже - кацапів мертва тверь дуже бісить
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21.03.2024 11:44 Відповісти
а ********* нема, а руки під пальтом!)
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21.03.2024 15:55 Відповісти
РСЗВ поповнили рахунок після недільної паузи.
Логістика закрила тисячу (1036) з початку березня.
"Новий"президент кацапії розпочав будівнитство сірої буферної зони - Козинку зрівняв з землею, Грайворон і Щебекіно приготуватися.
показати весь коментар
21.03.2024 08:59 Відповісти
 
 