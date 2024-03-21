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Новини
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Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, - The Washington Post

виробництво,зброї

Оборонна промисловість України на підйомі, власної зброї все ще недостатньо, а затримка допомоги від США створює серйозні проблеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

"Україна виробляє власні мінометні й артилерійські снаряди радянського калібру 122 і 152 мм. Водночас оборонні компанії випускатимуть з другої половини цього року власні 155-мм снаряди стандарту НАТО для артилерійських систем, що поставляються західними союзниками", - йдеться в матеріалі.

Як зазначає видання з посиланням на  прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2023 році власне виробництво зброї в Україні зросло втроє й, як очікується, збільшиться в шість разів цьогоріч.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щодо безпілотників, які змінили методи ведення війни, Україна вже виробляє 90% від її потреб. Серед них БПЛА дальньої дії та морські дрони.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив у лютому, що Україна розгорнула виробництво ракети з дальністю дії близько 650 км. За словами посадовців, також розробляються системи ППО й високоточні ракети, подібні до американських HIMARS.

Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, заявили офіційні особи, але всі згодні з тим, що цього недостатньо. Водночас цього недостатньо, щоб компенсувати брак міжнародної підтримки, особливо надходжень зброї зі Сполучених Штатів, зазначає видання.

Автор: 

боєприпаси (2297) зброя (7537) виробництво (1659)


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Топ коментарі
+6
Скандальний Президент України Зеленський будував дороги, занедбав ВПК України, зараз блокує прийняття Закону про мобілізацію.
ЗСУ залишились без ресурсів для захисту Держави. Зеленський і янукович найбільші шкідники України.
Законних шляхів усуненя Зеленського від влади не має прийдеться терпіть, ..., янукович сам втік.
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21.03.2024 08:36 Відповісти
+4
"Як зазначає видання з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2023 році власне виробництво зброї в Україні зросло втроє й, як очікується, збільшиться в шість разів цьогоріч" ну да, прироста к нулю легко. Было 10 ед а станет 60 выросло в шесть раз.
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21.03.2024 08:26 Відповісти
+4
те що влада витратить ми знаємо
влада пісдєс як вміє це робити...
Ви скажіть чого та скільки зроблять за ці бабки
бо на львівські міни витратили а їх нема
на бпла витратили а їх ніхто не бачив
а ще витрачали на ананаси та другу екзотику.
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21.03.2024 08:29 Відповісти
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Точно?! Бо якщо слухати цивільного шмигаля,то і мобілізації не потрібно
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21.03.2024 08:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0

відповідь єрмака-шмигаля-умерова, -сволота ці Приблуди95 ….
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21.03.2024 08:28 Відповісти
Наша зброярня була в основному на сході - може шось вдалося вивезти?
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21.03.2024 08:22 Відповісти
"Як зазначає видання з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2023 році власне виробництво зброї в Україні зросло втроє й, як очікується, збільшиться в шість разів цьогоріч" ну да, прироста к нулю легко. Было 10 ед а станет 60 выросло в шесть раз.
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21.03.2024 08:26 Відповісти
Що відбувається, у єрмака умерова із Озброєнням, яке Україна уже отримала???
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0

Приблуди95 засиділися на своїх ставках..
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21.03.2024 08:27 Відповісти
Оборонна промисловість України на підйомі
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21.03.2024 08:29 Відповісти
те що влада витратить ми знаємо
влада пісдєс як вміє це робити...
Ви скажіть чого та скільки зроблять за ці бабки
бо на львівські міни витратили а їх нема
на бпла витратили а їх ніхто не бачив
а ще витрачали на ананаси та другу екзотику.
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21.03.2024 08:29 Відповісти
Це тепер так асфальт називається?
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21.03.2024 08:31 Відповісти
Угу..17 ярдів гривень-хіба це не потужно?
Потужніше хіба що 1,5 ярда грн на серіали і 1.7 ярда на телемарафет.
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21.03.2024 08:48 Відповісти
Скандальний Президент України Зеленський будував дороги, занедбав ВПК України, зараз блокує прийняття Закону про мобілізацію.
ЗСУ залишились без ресурсів для захисту Держави. Зеленський і янукович найбільші шкідники України.
Законних шляхів усуненя Зеленського від влади не має прийдеться терпіть, ..., янукович сам втік.
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21.03.2024 08:36 Відповісти
Законно ні? Отже-МАЙДАН!
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21.03.2024 08:48 Відповісти
Наче мантра якась...
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21.03.2024 08:41 Відповісти
На дороги лярдів,на озброєння 5...
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21.03.2024 08:47 Відповісти
Спочатку згорнули виробництво ракетного озброєння, а тепер через п"ять років розгорнули
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21.03.2024 08:59 Відповісти
Не розгорнули,а ЗБИРАЮТЬСЯ РОЗГОРТАТИ!
Є відміності.
Вчителям 4.000€ на місяць(180.000 ₴) вже платять,мільярд дерев посадили,асфальт на окупованих відремонтували,мільйон дронів на кухні виборці зе збирають!
Що там ще з могутніх потуг зе залишилось позаувагою?
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21.03.2024 10:14 Відповісти
.. чи не тому з ОПи дермака-татарова "зателефонували" - продовжувати кошмарити українських виробників зброї "Пашинських", а патріотів-військових "Червінських" тримати за гратами?
бо "не дай Боже" Україна ще швидко переможе, і зебанда не встигне забетонувати свою мафіозну диктатурку, а Зєлє ж на троні "так хорошо было, уютно па-дамашнему"
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21.03.2024 09:07 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, у нас вже було налагоджено випуск 155 мм снарядів натовського зразка....
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21.03.2024 09:49 Відповісти
НАЛАГОДЖУВАЛИ до Богдани. Обидва напрямки.
Потім прийшов 2019 і трапився Зеленський - все похерілі.
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21.03.2024 09:54 Відповісти
5 грудня 2022 року, їх ще робили...
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21.03.2024 09:58 Відповісти
Але НЕ робили з 08.2019 ДО 08.2022. ВЗАГАЛІ!
Бо не було держзамовленя,а приватне не дозволяє робити щось більше кількох штук на місяць як дослідні зразки.
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21.03.2024 10:08 Відповісти
~5 мільярдів на снаряди,і 17+ мільярдів на асфальт. Потужне керуваня зє на 11 році війни!
В цей час зелебобіки кучкуються під київрадою і вимагають з бюджету Київа,з якого забрали ПДФО на дрони,купувати дрони!
Чому цих протестунів на цікавлять 17 мільярдів на асфальт від ОПи зезидента? Чому вони не там,на Банковій?
Бо найвеличніший в букері під Банковою в черговий раз обсереться?
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21.03.2024 10:03 Відповісти
а скільки з цієї суми дійде до підприємств ВПК ??
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21.03.2024 11:56 Відповісти
 
 