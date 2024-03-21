Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, - The Washington Post

Оборонна промисловість України на підйомі, власної зброї все ще недостатньо, а затримка допомоги від США створює серйозні проблеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

"Україна виробляє власні мінометні й артилерійські снаряди радянського калібру 122 і 152 мм. Водночас оборонні компанії випускатимуть з другої половини цього року власні 155-мм снаряди стандарту НАТО для артилерійських систем, що поставляються західними союзниками", - йдеться в матеріалі.

Як зазначає видання з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2023 році власне виробництво зброї в Україні зросло втроє й, як очікується, збільшиться в шість разів цьогоріч.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щодо безпілотників, які змінили методи ведення війни, Україна вже виробляє 90% від її потреб. Серед них БПЛА дальньої дії та морські дрони.

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив у лютому, що Україна розгорнула виробництво ракети з дальністю дії близько 650 км. За словами посадовців, також розробляються системи ППО й високоточні ракети, подібні до американських HIMARS.

Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, заявили офіційні особи, але всі згодні з тим, що цього недостатньо. Водночас цього недостатньо, щоб компенсувати брак міжнародної підтримки, особливо надходжень зброї зі Сполучених Штатів, зазначає видання.