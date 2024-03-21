Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, - The Washington Post
Оборонна промисловість України на підйомі, власної зброї все ще недостатньо, а затримка допомоги від США створює серйозні проблеми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
"Україна виробляє власні мінометні й артилерійські снаряди радянського калібру 122 і 152 мм. Водночас оборонні компанії випускатимуть з другої половини цього року власні 155-мм снаряди стандарту НАТО для артилерійських систем, що поставляються західними союзниками", - йдеться в матеріалі.
Як зазначає видання з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2023 році власне виробництво зброї в Україні зросло втроє й, як очікується, збільшиться в шість разів цьогоріч.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щодо безпілотників, які змінили методи ведення війни, Україна вже виробляє 90% від її потреб. Серед них БПЛА дальньої дії та морські дрони.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив у лютому, що Україна розгорнула виробництво ракети з дальністю дії близько 650 км. За словами посадовців, також розробляються системи ППО й високоточні ракети, подібні до американських HIMARS.
Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, заявили офіційні особи, але всі згодні з тим, що цього недостатньо. Водночас цього недостатньо, щоб компенсувати брак міжнародної підтримки, особливо надходжень зброї зі Сполучених Штатів, зазначає видання.
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відповідь єрмака-шмигаля-умерова, -сволота ці Приблуди95 ….
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0
Приблуди95 засиділися на своїх ставках..
влада пісдєс як вміє це робити...
Ви скажіть чого та скільки зроблять за ці бабки
бо на львівські міни витратили а їх нема
на бпла витратили а їх ніхто не бачив
а ще витрачали на ананаси та другу екзотику.
Потужніше хіба що 1,5 ярда грн на серіали і 1.7 ярда на телемарафет.
ЗСУ залишились без ресурсів для захисту Держави. Зеленський і янукович найбільші шкідники України.
Законних шляхів усуненя Зеленського від влади не має прийдеться терпіть, ..., янукович сам втік.
Є відміності.
Вчителям 4.000€ на місяць(180.000 ₴) вже платять,мільярд дерев посадили,асфальт на окупованих відремонтували,мільйон дронів на кухні виборці зе збирають!
Що там ще з могутніх потуг зе залишилось позаувагою?
бо "не дай Боже" Україна ще швидко переможе, і зебанда не встигне забетонувати свою мафіозну диктатурку, а Зєлє ж на троні "так хорошо было, уютно па-дамашнему"
Потім прийшов 2019 і трапився Зеленський - все похерілі.
Бо не було держзамовленя,а приватне не дозволяє робити щось більше кількох штук на місяць як дослідні зразки.
В цей час зелебобіки кучкуються під київрадою і вимагають з бюджету Київа,з якого забрали ПДФО на дрони,купувати дрони!
Чому цих протестунів на цікавлять 17 мільярдів на асфальт від ОПи зезидента? Чому вони не там,на Банковій?
Бо найвеличніший в букері під Банковою в черговий раз обсереться?