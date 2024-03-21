"Слуга народу" Кунаєв побився в потязі з іноземцем. Каже, той кричав про "хохляцький суржик"

Народний депутат від "Слуги народу" Артем Кунаєв 19 березня побився в потязі "Варшава-Київ" з іноземцем - росіянином з німецьким паспортом, який називав українську мову "хохляцьким суржиком" та розлютився, побачивши герб України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька розповіла, що 19 березня близько 7:30 ранку чергова по вокзалу повідомила правоохоронцям, що в потязі "Варшава-Київ" сталася бійка. Один з учасників отримав тілесні ушкодження.

Поїзд екстрено зупинили в Рівному, щоб поліцейські задокументували правопорушення.

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З’ясувалося, що конфлікт відбувся між народним депутатом Артемом Кунаєвим та іноземцем. Причиною сварки стало порушення тиші у вагоні. Під час інциденту іноземець вибив із руки "слуги" телефон, на який той знімав відео події.

Кунаєв розповів, як почалася сварка

"Слуга народу" каже, що мав конфлікт з росіянином із німецьким паспортом. Той, за словами депутата, зранку в потязі почав з кимось гучно сваритися по телефону. А коли його попросили говорити тихіше або вийти в коридор потягу, відповів брудною лайкою.

"Після цього облив мене водою з пляшки, "чтоб мне лучше спалось". Далі побачивши на моїй футболці український герб, почав кричати про те, що він мене "уничтожит", що в нас не мова, а "хохляцький суржик", вибив телефон, на який я робив відеофіксацію подій в мене з рук та поліз до мене з кулаками", - розповів Кунаєв.

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З ким побився нардеп-"слуга"?

Кунаєв каже, що цей чоловік - представник німецької компанії-виробника спецобладнання, яка активно продовжує працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Іноземець, з яким побився "слуга народу" Артем Кунаєв

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Що кажуть в "Слузі народу"

Подію також прокоментував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Росіянин з німецьким паспортом хотів щось невдало пожартувати про наш герб і отримав ляща", - сказав він.

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Що буде далі?

За словами депутата, поліція склала на іноземця протокол про дрібне хуліганство. Це порушення карається штрафом у розмірі 4542-10 598 гривень, або громадськими роботами (40-60 годин), або виправними роботами (один-два місяці), або арештом на п'ятнадцять діб.

Речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що Кунаєв не має претензій до цієї ситуації та не писатиме заяву.