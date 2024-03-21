Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: 2 людини поранено. ФОТОрепортаж

У Київській області двоє людей зазнали осколкових поранень внаслідок російського ракетного обстрілу вранці 21 березня.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 21 березня збройні сили РФ атакували територію Київщини ракетами.

Двоє осіб дістали осколкові поранення кінцівок та обличчя. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Зазначається, що уламки ворожих повітряних цілей в декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди, транспортні засоби.

На місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС. Прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки чергової атаки країни-агресора.











