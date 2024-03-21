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Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: 2 людини поранено. ФОТОрепортаж

область,київщина,київська

У Київській області двоє людей зазнали осколкових поранень внаслідок російського ракетного обстрілу вранці 21 березня.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 21 березня збройні сили РФ атакували територію Київщини ракетами.

Двоє осіб дістали осколкові поранення кінцівок та обличчя. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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Зазначається, що уламки ворожих повітряних цілей в декількох районах області пошкодили приватні будинки, господарські споруди, транспортні засоби.

На місцях влучань уламків зайнялись пожежі, які локалізували працівники ДСНС. Прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки чергової атаки країни-агресора.

Наслідки ракетної атаки на Київщині 21 березня
Наслідки ракетної атаки на Київщині 21 березня
Наслідки ракетної атаки на Київщині 21 березня
Наслідки ракетної атаки на Київщині 21 березня
Наслідки ракетної атаки на Київщині 21 березня
Наслідки ракетної атаки на Київщині 21 березня

Автор: 

Київська область (4098) крилаті ракети (1081) обстріл (29234)


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якщо б ще не вова оманський при якому хтось змав деталі з ппо перед вторгненням...
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21.03.2024 09:36 Відповісти
Україна бореться з орками!
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182
Підтримуймо Захисників України! Слава Україні!
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21.03.2024 09:33 Відповісти
Суки нанесли удары на фарм предприятие Фармак КАК ЗАКОННУЮ ЦЕЛЬ наши сказали что отныне все фарм предприятия Рашки станул также законной целью
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21.03.2024 09:54 Відповісти
так, вроде ж, все сбили? или сбивали цехами Фармака?
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21.03.2024 10:15 Відповісти
Бывает так - ракету сбивают и ее обломки с боевой несдетонировавшей частью куда-то падают...Или вас на рашке не учили мыслить?
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21.03.2024 10:47 Відповісти
Чурок кацапских нужно бомбить без перерывов!
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21.03.2024 10:00 Відповісти
 
 