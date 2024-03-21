У Польщі знову підіймали в повітря авіацію під час масованої ракетної атаки РФ по Україні

Вранці 21 березня Польща піднімала в повітря винищувачі під час масованого ракетного удару Росії по Україні на випадок, якщо повітряні цілі залетять на її територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі оперативного командування польської армії.

Після 4 години ранку за київським часом там повідомили, що Польща "задіяла усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору.

Населення попередили, що у повітря підняли винищувачі Польщі та союзників, у зв’язку з чим вони можуть чути "підвищений рівень шуму", особливо у південно-східній частині країни.

Близько 7 ранку опублікували оновлення, що у зв’язку зі зниженням рівня загрози операція польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі завершилася.

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