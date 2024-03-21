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Новини Війна
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У Польщі знову підіймали в повітря авіацію під час масованої ракетної атаки РФ по Україні

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Вранці 21 березня Польща піднімала в повітря винищувачі під час масованого ракетного удару Росії по Україні на випадок, якщо повітряні цілі залетять на її територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі оперативного командування польської армії.

Після 4 години ранку за київським часом там повідомили, що Польща "задіяла усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору.

Населення попередили, що у повітря підняли винищувачі Польщі та союзників, у зв’язку з чим вони можуть чути "підвищений рівень шуму", особливо у південно-східній частині країни.

Близько 7 ранку опублікували оновлення, що у зв’язку зі зниженням рівня загрози операція польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі завершилася.

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авіація (4173) обстріл (29234) Польща (8632)


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Самі собі дякуйте.Президентів самі вибирали.Деяких двічі,з першого разу не зрозуміли.
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21.03.2024 09:28 Відповісти
Щось я не пам'ятаю щоб поляки возили ,, хлам " до америки !
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21.03.2024 09:29 Відповісти
Ну,підняли,і що це нам допомогло?
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21.03.2024 09:26 Відповісти
Всєм баяцца. Краще б своїх упоротих фермерів розбомбили.
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21.03.2024 09:27 Відповісти
Цікаво, фермери підняли? Чи там ще яка влада є?
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21.03.2024 09:39 Відповісти
Пшеки понти ганяють, а як до діла, не дай Боже, прийдеться в штани накладуть.
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21.03.2024 09:44 Відповісти
Трактори з крилами і рольники всередині? Таку авіацію піднімали?
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21.03.2024 09:49 Відповісти
У рольників вже є своя авіація??!
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21.03.2024 09:59 Відповісти
 
 