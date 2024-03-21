Рідні воїна Андрія Глембоцького (Капа), який загинув у серпні 2022 року на Харківщині, не можуть отримати виплати. ДОКУМЕНТ

Український військовий Андрій Глембоцький загинув 23 серпня 2022 року на Харківщині. Проте його дружина не може отримати одноразову виплату від держави, оскільки його не визнають військовослужбовцем ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні його дружини.

Член "Українського Легіону" Андрій Глембоцький (Капа) загинув 23 серпня 2022 року на Харківщині. Пікап, в якому він їхав, підірвався на міні. Він був активним учасником Майдану та Революції Гідності. 30 листопада 2013 року був одним із постраждалих під час нападу загонів "Беркуту" на студентів на Майдані Незалежності у Києві.

Зокрема в період з 19 по 22 лютого 2014 року, під час найжорсткіших розстрілів, чергував на Майдані. Після початку агресії РФ у 2014 році він вступив до лав ГО "Український Легіон" та пройшов навчання з військового вишколу.

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У 2015 році Глембоцький працював інструктором в "Українському Легіоні" на посаді командира роти. А з грудня 2016 року брав активну участь у судових засіданнях у справі щодо побиття студентів "беркутівцями".

Останніми роками він проживав в Ізраїлі, однак від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року він повернувся до України та став на її захист.

Зокрема, з 21 по 23 серпня 2022 року він брав участь у бойових діях на Харківщині, про що свідчить довідка. 23 серпня поблизу села Слобожанське на Харківщині Андрій Глембоцький загинув внаслідок мінно-вибухової травми, що підтверджується довідкою про причину смерті.

У ЦОРТЦК та СП Запоріжжя у відповідь на заяву щодо призначення та виплату одноразової грошової допомоги сім'ї загиблого відповіли, що він не є військовослужбовцем ЗСУ та у виплаті відмовили.

Водночас один з військових надав пояснення, що у травні 2022 року познайомився із Глембоцьким, коли той прибув до пункту постійно дислокації військової частини та неодноразово виконував із ним бойові завдання на Харківщині. Інший військовослужбовець, який знайомий із Глембоцьким, також підтвердив цю інформацію.

Також один із військових розповів, що проходив із Глембоцьким підготовку в іноземному легіоні до 9 квітня 2022 року. Згодом вони уклали договір з військовою частиною, яка пообіцяла зарахувати їх до списків особового складу. До кінця червня 2022 він та Глембоцький разом виконували бойові завдання.

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У підпорядкуванні Глембоцького також були декілька десятків військовослужбовців, яких він навчав та проводив інструктаж. Також він, як командир польових груп, планував та брав безпосередню участь у спеціальних операціях.

Ще одним свідченням є рапорт одного з командирів, в якому зазначається, що у складі військової частини протягом 4 місяців виконує бойові завдання група іноземців, серед них і прізвище Глембоцького.

Адвокат зазначає, що командування військової частини протиправно не зарахувало Глембоцького до списків особового складу та без надання статусу військовослужбовця залучало його до бойових завдань.

Одного з побратимів Глембоцького зарахували до військової частини та його родина реалізувала право на соціальний захист.

Дружина Глембоцького Аліна просить надати загиблому чоловіку статус військовослужбовця ЗСУ.

У воїна залишилися троє дітей.

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