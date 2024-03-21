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Новини Війна
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Рідні воїна Андрія Глембоцького (Капа), який загинув у серпні 2022 року на Харківщині, не можуть отримати виплати. ДОКУМЕНТ

глембоцький

Український військовий Андрій Глембоцький загинув 23 серпня 2022 року на Харківщині. Проте його дружина не може отримати одноразову виплату від держави, оскільки його не визнають військовослужбовцем ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні його дружини.

Член "Українського Легіону" Андрій Глембоцький (Капа) загинув 23 серпня 2022 року на Харківщині. Пікап, в якому він їхав, підірвався на міні. Він був активним учасником Майдану та Революції Гідності. 30 листопада 2013 року був одним із постраждалих під час нападу загонів "Беркуту" на студентів на Майдані Незалежності у Києві.

Зокрема в період з 19 по 22 лютого 2014 року, під час найжорсткіших розстрілів, чергував на Майдані. Після початку агресії РФ у 2014 році він вступив до лав ГО "Український Легіон" та пройшов навчання з військового вишколу.

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У 2015 році Глембоцький працював інструктором в "Українському Легіоні" на посаді командира роти. А з грудня 2016 року брав активну участь у судових засіданнях у справі щодо побиття студентів "беркутівцями".

Останніми роками він проживав в Ізраїлі, однак від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року він повернувся до України та став на її захист.

Зокрема, з 21 по 23 серпня 2022 року він брав участь у бойових діях на Харківщині, про що свідчить довідка. 23 серпня поблизу села Слобожанське на Харківщині Андрій Глембоцький загинув внаслідок мінно-вибухової травми, що підтверджується довідкою про причину смерті. 

У ЦОРТЦК та СП Запоріжжя у відповідь на заяву щодо призначення та виплату одноразової грошової допомоги сім'ї загиблого відповіли, що він не є військовослужбовцем ЗСУ та у виплаті відмовили. 

Водночас один з військових надав пояснення, що у травні 2022 року познайомився із Глембоцьким, коли той прибув до пункту постійно дислокації військової частини та неодноразово виконував із ним бойові завдання на Харківщині. Інший військовослужбовець, який знайомий із Глембоцьким, також підтвердив цю інформацію.

Також один із військових розповів, що проходив із Глембоцьким підготовку в іноземному легіоні до 9 квітня 2022 року. Згодом вони уклали договір з військовою частиною, яка пообіцяла зарахувати їх до списків особового складу. До кінця червня 2022 він та Глембоцький разом виконували бойові завдання.

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У підпорядкуванні Глембоцького також були декілька десятків військовослужбовців, яких він навчав та проводив інструктаж. Також він, як командир польових груп, планував та брав безпосередню участь у спеціальних операціях.

Ще одним свідченням є рапорт одного з командирів, в якому зазначається, що у складі військової частини протягом 4 місяців виконує бойові завдання група іноземців, серед них і прізвище Глембоцького. 

Адвокат зазначає, що командування військової частини протиправно не зарахувало Глембоцького до списків особового складу та без надання статусу військовослужбовця залучало його до бойових завдань. 

Одного з побратимів Глембоцького зарахували до військової частини та його родина реалізувала право на соціальний захист. 

Дружина Глембоцького Аліна просить надати загиблому чоловіку статус військовослужбовця ЗСУ. 

У воїна залишилися троє дітей.

Читайте: Кабмін збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців

Глембоцький
Глембоцький
Глембоцький
Глембоцький

Автор: 

виплати (1067) військовослужбовці (4812) втрати (4452)


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Топ коментарі
+22
Краще не уявлять, скільки таких випадків невідомі загалу...
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21.03.2024 09:56 Відповісти
+19
Вот вже ж і приклад йди воюй помирай, а ми тут слугі уродів будемо красти і дерибанити.
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21.03.2024 09:54 Відповісти
+14
Гей, нагорі!
Самі собі плюнете у пику чи помогти?
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21.03.2024 09:55 Відповісти
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Вот вже ж і приклад йди воюй помирай, а ми тут слугі уродів будемо красти і дерибанити.
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21.03.2024 09:54 Відповісти
Гей, нагорі!
Самі собі плюнете у пику чи помогти?
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21.03.2024 09:55 Відповісти
млядьська,скотська,сучья зелена влада
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21.03.2024 13:25 Відповісти
Краще не уявлять, скільки таких випадків невідомі загалу...
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21.03.2024 09:56 Відповісти
Як страуси⁉️Навпаки , треба цих ГНИД КОШМАРИТИ ( суспільству і побратимам ) І ДОБИВАТИСЬ справедливості‼️
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21.03.2024 10:46 Відповісти
ти в Німеччині якраз і допоможеш
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21.03.2024 11:03 Відповісти
Ось , чому так званы "тцк" ( бандформування)👈 нападають, викрадають громадян України, змушують підписувати якийсь бумаги ( контракти) - щоб потім у випадку травмування, загибели сказати : " Ми вам нічого не винні, ми вас взагалі не знаєм"
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21.03.2024 10:02 Відповісти
Тому, що під@ри і ухилянти і покидьків дезертири зраджують Україні. Їх треба саджати на 10-15 років ...
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21.03.2024 10:20 Відповісти
так , якщо буде рішення суду. а якщо п#дери нападають на тих , кого суд не визнав ухилянтом, то треба #башити нападників
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21.03.2024 10:29 Відповісти
Потужна мотивація.
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21.03.2024 10:04 Відповісти
Гниди
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21.03.2024 10:05 Відповісти
Зелена влада довимахується!
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21.03.2024 10:05 Відповісти
Довимахується до чого? Який крайній критерій до довимахуватись? Що Ви будете робити?
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21.03.2024 10:13 Відповісти
Зате якийсь "слуга" в потязі чи то пляшку з кацапом не поділив чи то нах один одного послали та морди один одному побили, тепер він "герой" і про нього вся українська преса пишить. А тут - "да чого там".
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21.03.2024 10:09 Відповісти
Адвокат адекватний? Гроші бере за скаргу у спортлото? Якщо є свідки, довідки про участь в БД, то чому цей "адвокат" жаліється комусь, а не подає до суду. Якщо в списках особового складу на день загибелі загиблого не було (друге питання чому? Без наказу командира і без приписа тцк людину до списків не включають), то командир НЕ МАЄ ПРАВА заднім числом когось включати до списків. Його внутрішній аудит і НАБУ засудить за корупцію. Є закон України, який пояснює, що робити з українцями, які загинули зі зброєю в руках захищаючи Україну і не були військовослужбовцями. "Адвокат" піариться на біді?
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21.03.2024 10:12 Відповісти
Правильно зауважив Балашов, що антимайданівці при владі! Ганьба!!!!
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21.03.2024 10:18 Відповісти
Той Балашов, що за Землю агітував?
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21.03.2024 10:46 Відповісти
Здається, поки що тільки Ілон Маск планує жити на Марсі.

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21.03.2024 12:37 Відповісти
З виплатами скрізь така шняга. Це тільки в телеку все красиво і правильно.
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21.03.2024 10:33 Відповісти
Доречі сьогодні тут в Мінську з сусідом з ранку їхав в ліфті. Інвалід ледве пересувається з двома палками... Все життя відпрацював поки ноги не почало віднімати... Вкотре їде собі пенсію вибивати... Там групу то дають то ні, ніхто нічого не знає але пенсії нуль вже третій місяць... Добре хоч не сам живе...
А по ТБ як завжди все чудово!
Розвиваємося стрімкими темпами на заздрість ворогів...
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21.03.2024 10:58 Відповісти
 
 