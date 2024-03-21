Необхідно створити схему підтримки оборони Шотландії та України, - шотландський депутат Макдональд

Шотландський уряд повинен сприяти виробництву зброї, щоб відправляти її на лінію фронту для ЗСУ і захисту України, - заявив депутат від Шотландської національної партії Стюарт Макдональд.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на The Times.

Макдональд закликав міністрів своєї країни "відігравати активнішу роль у підтримці внутрішнього оборонного сектору Шотландії, підвищуючи кваліфікацію і збільшуючи внесок, який він робить у загальні зусилля Заходу з підтримки України".

"Необхідно створити схему підтримки оборони Шотландії та України", щоб шотландський уряд міг працювати з промисловістю, коледжами, університетами та урядом Великої Британії над програмами, які могли б допомогти в боротьбі з російським вторгненням", - заявив Макдональд.

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Шотландський депутат також сказав, що така схема могла б допомогти краще вивчити нові можливості партнерства, щоб підтримувати оборонний сектор України, а також інвестувати у навички, учнівство, дослідження і розробки.

За словами Макдональда, у Шотландії зараз дефіцит кваліфікованих робочих кадрів у оборонній сфері, покращення і зміцнення оборонного сектору могло б виправити цю ситуацію. Тоді Шотландія отримає економічну вигоду, а також зможе підтримувати союзника - Україну.

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