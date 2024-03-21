Удар по Києву - це відповідь на зустріч з обговорення Формули миру? - посол Брінк
Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що масований ракетний удар по Києву вранці 21 березня міг бути відповіддю РФ на зустріч радників із питань безпеки у Києві для обговорення формули миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Брінк написала у Х (Twitter).
"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення Формули миру Президента Зеленського? Гіперзвукова ракета "Кинджал" по Києву о 5:00 ранку, поранень зазнали 10 мирних жителів, серед них дитина. Дякую мужнім захисникам з ППО України", - зазначила Брінк.
Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.
Топ коментарі
+11 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар21.03.2024 10:41 Відповісти Посилання
+8 Влад #582500
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+7 Грицько Злий
показати весь коментар21.03.2024 10:44 Відповісти Посилання
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бо кацапів це не зупинить , а зупинить їх тільки конкретна відповідь
по них 🙁
Не треба шукати зайві сутності там, де їх нема.
Просто оптимістів вважаю трохи недорозвиненими, тому що вони не спроможні адекватно оцінювати небезпеку, називаючи «знищувалкою» таку страшну зброю.