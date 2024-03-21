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Удар по Києву - це відповідь на зустріч з обговорення Формули миру? - посол Брінк

київ

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що масований ракетний удар по Києву вранці 21 березня міг бути відповіддю РФ на зустріч радників із питань безпеки у Києві для обговорення формули миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Брінк написала у Х (Twitter).

"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення Формули миру Президента Зеленського? Гіперзвукова ракета "Кинджал" по Києву о 5:00 ранку, поранень зазнали 10 мирних жителів, серед них дитина. Дякую мужнім захисникам з ППО України", - зазначила Брінк.

Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

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Автор: 

Київ (19672) Брінк Бріджит (235) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+11
Та ''формула'' не варта паперу на якому написана.
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21.03.2024 10:41 Відповісти
+8
Формула миру ермаказеленського -пустопорожня хуцпа.
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21.03.2024 10:42 Відповісти
+7
Ніяких ХВормул! Кацапоїди визнають тільки силу та вставлений в їх дупу ХВлаг.
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21.03.2024 10:44 Відповісти
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Та ''формула'' не варта паперу на якому написана.
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21.03.2024 10:41 Відповісти
Це і є "формула" від руzzкіх нацистів.
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21.03.2024 10:42 Відповісти
Формула миру ермаказеленського -пустопорожня хуцпа.
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21.03.2024 10:42 Відповісти
Ніяких ХВормул! Кацапоїди визнають тільки силу та вставлений в їх дупу ХВлаг.
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21.03.2024 10:44 Відповісти
Так цю формулу миру писав двієчник!
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21.03.2024 10:46 Відповісти
мир очима кацапів: це стирання з лиця землі всього живого... й неважливо, де воно знаходиться, по їхню сторону кордону, або по іншу... тому на цьому тлі дуже дивними виглядають заклики деяких несповна розуму політиків або припинити спротив, або не постачати зброю, або прислухатись до побажань путіна...
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21.03.2024 10:50 Відповісти
Це та формула миру, яку єрьмаковци у 2022 з переляку у Стамбулі завізували?
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21.03.2024 10:56 Відповісти
Хто придумав ту формулу , або ідіот , або самозакоханий нарцис ,
бо кацапів це не зупинить , а зупинить їх тільки конкретна відповідь
по них 🙁
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21.03.2024 10:57 Відповісти
зрадник это все придумал в кремле и передал своему холую зе-зраднику на Банковій
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21.03.2024 11:32 Відповісти
ну так це і є обговорення кцпськими язиками
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21.03.2024 11:07 Відповісти
скоріш це підштовхування Зеленського бути більш зговорливим на двосторонніх перемованах З Володіним (Московія) в Туреччині
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21.03.2024 11:11 Відповісти
Зелю особисто не потрібно підштовхувати він ще з Оману був готовий будьщо підписати не кажучи вже за 2022 р.
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21.03.2024 11:24 Відповісти
Удар по Києву -- це просто удар йбнй рсні по Києву. Бо 44 дні ударів по Києву не було.
Не треба шукати зайві сутності там, де їх нема.
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21.03.2024 11:21 Відповісти
ракеты собирали твари руснявые - ну раньше перерыв между обстрелами меньше был -значит санкции "немножко" действуют
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21.03.2024 11:33 Відповісти
Удар по Києву - це поступове, дуже повільне знищення столиці. Будинок за будинком, садочок за садочком, саме так ***** та його одічалиє будуть нас знищувати.
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21.03.2024 11:52 Відповісти
Не треба недооцінювати ворога та ще й такого підступного.
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21.03.2024 12:14 Відповісти
Мене? Нідаждьося.

Просто оптимістів вважаю трохи недорозвиненими, тому що вони не спроможні адекватно оцінювати небезпеку, називаючи «знищувалкою» таку страшну зброю.
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21.03.2024 12:43 Відповісти
Це подоляцький "позитивний бот". Вилазить в гострих темах, де треба відбілювати зелену ******* та пропихувати "марахвонний позитив".Відправляйте в спам, і не мучтеся.
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21.03.2024 17:09 Відповісти
 
 