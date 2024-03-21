На Київщині кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ зросла до 4 осіб

У Київській області під час ракетної атаки Росії внаслідок падіння уламків збитих цілей постраждало 4 особи, одна людина госпіталізована.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей маємо постраждалих. Станом на 9:30 відомо про 4 людей. Одна з них госпіталізована до лікарні. Травми різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Всім надається необхідна медична допомога", - зазначив він.

За словами Кравченка, оперативними групами фіксуються руйнування та пожежі в 4 районах області. Ідеться про пошкодження різного ступеня в 6 населених пунктах.

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Він зауважив, що влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Наразі відомо про пошкодження понад 40 приватних будинків, 2 багатоповерхівок, 12 автомобілів.

Ушкодження приватних будинків різні: від вибитих вікон до повного руйнування споруд. В багатоповерхівках вибиті вікна, балкони, двері. В одному з населених пунктів також пошкоджено ліцей - вибиті вікна.

Крім того, є пошкодження лінії електропередач в одному з населених пунктів. До обіду енергопостачання мають відновити, зауважив голова ОВА.

"Інформація попередня, детальніше – згодом. Всі служби на місцях. Рятувальники працюють. Всім постраждалим вже надається необхідна допомога", - додав Кравченко.

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