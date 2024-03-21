Шольц зрештою погодиться передати Taurus Україні, - лідер фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрай
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зрештою погодиться на постачання крилатих ракет Taurus Україні.
Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я, звичайно, цілком можу собі це уявити (що Шольц передасть ракети Україні. - Ред.). Тому що мені здається безперечним, що Taurus - це крилата ракета, яка якнайкраще відповідає потребам України", - заявив він.
Він зазначив, що мета України - завдати удару по російських лініях постачання і тим самим "забезпечити певне полегшення щодо російських атак в Україні".
"Це тим більше необхідно, що українцям доводиться обходитися малою дещицею боєприпасів, які є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу уявити, що федеральний канцлер теж дійде до того, що в якийсь момент зробить це", - підкреслив Фрай.
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слова…
сподівання…
А Шольц тримтить. Рішення нема.
а з затримкою як оператор скаже - бункер бам,
саме те по пілонах крисячого мосту
ссиця шольц, наші руді взагалі не по Україні.
от стільки Таурісів дайте і ми від вас відчемимося...
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0&t=947s Что происходит со снарядами?/ Саботаж? / Почему не используются супер ракеты ВСУ
Юрій Швець:
"... я вам
рассказывал по-моему первый раз я это сделал где-то месяца три наверное 2-3 месяца назад о том что в Украину
поступили ракеты но не простые ракеты А как сказке говорится
золотые То есть их дальность полёта больше это гарантировано так
консервативно больше 400-700 км больше атамс а при небольших там модификациях
которые можно сделать в полевых условиях эта дальность значительно
увеличивается так вот по мере по меньшей мере несколько
сот когда я спросил А что такое несколько со мне сказали ну больше
200 ракет уже где-то месяца два находятся на территории
Украины и возникает вопросы когда люди слышат о том что что-то там зарыто или
затоплено А эти ракеты которые поставили уже два месяца
назад никак не применяются не проявляют себя возникает обоснованная тревога
что происходит Куда девается это котором все ждут все кричат где
атамс А вот ничем не хуже чем атамс имеет место быть как утверждают но я
верю этим людям потому что они делают реальные дела которые говорит весь мир
последнем время вот устами президента Павела Что происходит Вопрос звучит
конкретно вот так как мне его сформулировали Почему Ермак не даёт
указание генералу Сырскому на применение этих ракет Вот в это время которое
тяжёлое время все мы понимаем и знаем тяжёлое время для всу враг там лезет во
все дыры везде вроде бы пытается наступать то есть с этими ракетами которые уже есть можно закомары весь
Крым указание не поступает вопрос почему то ли их уже
затопили то ли кто-то чего-то ждёт чего можно ждать Может там какой-то
Великий коварный план лично разработанный ль маршалом безуглой Бог
его знает но вопрос остаётся потому что их много ещё могут поставить гораздо
больше чем уже поставили и вопрос Ребята а оно вам надо или вы так просто вот всё
время спрашиваете дай дай Где где А потом дали и что в общем вопросы вопросы
какие-то тяжёлые я вам скажу вопросы... "
Кгбісти колишніми не бувають.
кукурікаєш тут
КГБісти як відомо це « мірні люди»
Вони на Кремль « не працюють»
Але точно відомо що Вони усюди та завжди працюють проти України.
Які б слова вони не казали.
Тільки тупі барани «пьють воду», слухають «слова» (пастуха- доктора Гебельса),
які їм подобаються, та не розуміють що колодязь отруєн.
»Хорошій русскій пропагандист» це інтелектуальна зараза,
яку треба не цітувати. А треба множити на нуль.
З жахом уявляю що було б , якби канцлером зараз була фрау .
Навіть найкращі в світі ліки не допоможуть пацієнту, що помер.