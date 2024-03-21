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Шольц зрештою погодиться передати Taurus Україні, - лідер фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрай

торстен,фрай

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зрештою погодиться на постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я, звичайно, цілком можу собі це уявити (що Шольц передасть ракети Україні. - Ред.). Тому що мені здається безперечним, що Taurus - це крилата ракета, яка якнайкраще відповідає потребам України", - заявив він.

Читайте: Ракети Taurus мали б значний вплив на здатність України захистити себе, - глава МЗС Польщі Сікорський

Він зазначив, що мета України - завдати удару по російських лініях постачання і тим самим "забезпечити певне полегшення щодо російських атак в Україні".

"Це тим більше необхідно, що українцям доводиться обходитися малою дещицею боєприпасів, які є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу уявити, що федеральний канцлер теж дійде до того, що в якийсь момент зробить це", - підкреслив Фрай.

Також читайте: Путін не зможе просто пересидіти цю війну, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7484) допомога (8450) ракети (4075) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+6
Да напишите уже на етих таурусах что ето шторм шедоу кто там будет разбираться. Или дайте нам мы перекрасим в нашу *вербу* и пускай кто то доказывает что ето не так.
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21.03.2024 11:08 Відповісти
+3
Потом может и согласится, но пока упираеться ногами и руками...
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21.03.2024 11:07 Відповісти
+2
як же задовбали з цим Таурусом - у німців на авіабазі Бюхель є тільки одна-єдина система завантаження високоточних 3Д карт в ракету. А без цих карт Таурус такий само безтолковий, як і ті 29 кацапських Х-101, що їх сьогодні збили над Києвом
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21.03.2024 11:09 Відповісти
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Все буде чотко.
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21.03.2024 11:07 Відповісти
Надії…
слова…
сподівання…

А Шольц тримтить. Рішення нема.
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21.03.2024 14:23 Відповісти
Ти з тих в кого завжди на 17.30?
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21.03.2024 15:19 Відповісти
Потом может и согласится, но пока упираеться ногами и руками...
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21.03.2024 11:07 Відповісти
Да напишите уже на етих таурусах что ето шторм шедоу кто там будет разбираться. Или дайте нам мы перекрасим в нашу *вербу* и пускай кто то доказывает что ето не так.
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21.03.2024 11:08 Відповісти
як же задовбали з цим Таурусом - у німців на авіабазі Бюхель є тільки одна-єдина система завантаження високоточних 3Д карт в ракету. А без цих карт Таурус такий само безтолковий, як і ті 29 кацапських Х-101, що їх сьогодні збили над Києвом
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21.03.2024 11:09 Відповісти
Якщо Фрай ,Шольца відкиздить... то так.
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21.03.2024 11:12 Відповісти
таурус взвиваюрться-детонує не при ударі,
а з затримкою як оператор скаже - бункер бам,
саме те по пілонах крисячого мосту
ссиця шольц, наші руді взагалі не по Україні.
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21.03.2024 11:16 Відповісти
Я вже на такі речі скептично реагую.
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21.03.2024 11:20 Відповісти
передадуть, звісно. питання тільки коли? коли кацапів треба буде відганяти від польського кордону?
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21.03.2024 11:20 Відповісти
скількі там пілонів на крисячому мосту?
от стільки Таурісів дайте і ми від вас відчемимося...
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21.03.2024 11:20 Відповісти
20гр. на засцит 💯🤡
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21.03.2024 11:21 Відповісти
та шо всі вцепилися в тіє таураси є безліч іньших варіантів ...
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21.03.2024 11:21 Відповісти


https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0&t=947s Что происходит со снарядами?/ Саботаж? / Почему не используются супер ракеты ВСУ

Юрій Швець:
"... я вам
рассказывал по-моему первый раз я это сделал где-то месяца три наверное 2-3 месяца назад о том что в Украину
поступили ракеты но не простые ракеты А как сказке говорится
золотые То есть их дальность полёта больше это гарантировано так
консервативно больше 400-700 км больше атамс а при небольших там модификациях
которые можно сделать в полевых условиях эта дальность значительно
увеличивается так вот по мере по меньшей мере несколько
сот когда я спросил А что такое несколько со мне сказали ну больше
200 ракет уже где-то месяца два находятся на территории
Украины и возникает вопросы когда люди слышат о том что что-то там зарыто или
затоплено А эти ракеты которые поставили уже два месяца
назад никак не применяются не проявляют себя возникает обоснованная тревога
что происходит Куда девается это котором все ждут все кричат где
атамс А вот ничем не хуже чем атамс имеет место быть как утверждают но я
верю этим людям потому что они делают реальные дела которые говорит весь мир
последнем время вот устами президента Павела Что происходит Вопрос звучит
конкретно вот так как мне его сформулировали Почему Ермак не даёт
указание генералу Сырскому на применение этих ракет Вот в это время которое
тяжёлое время все мы понимаем и знаем тяжёлое время для всу враг там лезет во
все дыры везде вроде бы пытается наступать то есть с этими ракетами которые уже есть можно закомары весь
Крым указание не поступает вопрос почему то ли их уже
затопили то ли кто-то чего-то ждёт чего можно ждать Может там какой-то
Великий коварный план лично разработанный ль маршалом безуглой Бог
его знает но вопрос остаётся потому что их много ещё могут поставить гораздо
больше чем уже поставили и вопрос Ребята а оно вам надо или вы так просто вот всё
время спрашиваете дай дай Где где А потом дали и что в общем вопросы вопросы
какие-то тяжёлые я вам скажу вопросы... "
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21.03.2024 11:27 Відповісти
Швець це КГБіст!

Кгбісти колишніми не бувають.
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21.03.2024 14:24 Відповісти
ну да ну да - він працює на кремль що каже про ОЗУ Зеленського яке займається мародерством...
кукурікаєш тут
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21.03.2024 15:22 Відповісти
Да, ні.

КГБісти як відомо це « мірні люди»

Вони на Кремль « не працюють»

Але точно відомо що Вони усюди та завжди працюють проти України.

Які б слова вони не казали.

Тільки тупі барани «пьють воду», слухають «слова» (пастуха- доктора Гебельса),
які їм подобаються, та не розуміють що колодязь отруєн.

»Хорошій русскій пропагандист» це інтелектуальна зараза,
яку треба не цітувати. А треба множити на нуль.
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21.03.2024 16:46 Відповісти
Якщо німецькі політики зуміють переконати свого канцлера - буде добре , але нам все ж не варто надто наїжджати на нього . Все таки Шольц - молодчина , хоч і зажав ракети . Він і так робить те що ніяким меркелям і не снилося . При ньому Німеччина є найбільшим донором ЗСУ .
З жахом уявляю що було б , якби канцлером зараз була фрау .
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21.03.2024 11:41 Відповісти
Нарешті ✌️👍💙💛
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21.03.2024 11:45 Відповісти
Зрештою і Сонце зайде на Сході, але ми того вже не побачимо.
Навіть найкращі в світі ліки не допоможуть пацієнту, що помер.
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21.03.2024 12:14 Відповісти
Про той таурус було домовлено ще до початку сво. Німці просто чекають дещо краще за тауруса. Хоча це дещо краще можна було б прямо нам надати, але ні. Нам старий мотлох, а їм новісіньке. Очі промивати вже замучився, а в них все сцяють і сцяють.
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21.03.2024 12:19 Відповісти
ДА Я В ПОДВАЛЕ БЫСТРЕЕ РАКЕТУ СДЕЛАЮ !)
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21.03.2024 13:34 Відповісти
И ЕЩЁ ПОДУМАЮ ЯДЕРНУЮ ИЛИ НЕТ !)
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21.03.2024 13:37 Відповісти
Назва статті ніяк не відповідає змісту. Дурна сенсація ні про що.
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21.03.2024 13:46 Відповісти
 
 