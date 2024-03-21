Шольц зрештою погодиться передати Taurus Україні, - лідер фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрай

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зрештою погодиться на постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я, звичайно, цілком можу собі це уявити (що Шольц передасть ракети Україні. - Ред.). Тому що мені здається безперечним, що Taurus - це крилата ракета, яка якнайкраще відповідає потребам України", - заявив він.

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Він зазначив, що мета України - завдати удару по російських лініях постачання і тим самим "забезпечити певне полегшення щодо російських атак в Україні".

"Це тим більше необхідно, що українцям доводиться обходитися малою дещицею боєприпасів, які є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу уявити, що федеральний канцлер теж дійде до того, що в якийсь момент зробить це", - підкреслив Фрай.

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