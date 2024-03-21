У Брюсселі розпочався дводенний саміт лідерів країн ЄС. Говоритимуть і про Україну

Дводенний саміт лідерів країн Європейського Союзу розпочався 21 березня у Брюсселі. Обговорюватимуть питання постачання зброї для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

На зустрічі 21-22 березня лідери ЄС обговорюватимуть продовження підтримки України, питання безпеки та оборони, а також ситуацію на Близькому Сході, питання розширення ЄС, міжнародні відносини, міграцію і сільське господарство.

У частині щодо безпеки говоритимуть про збільшення обороноздатності ЄС та союзників, а також про оборонну галузь Європи та про спроби посилення технологічної та промислової бази. Лідери країн ЄС планують також обговорити Програму європейської оборонної промисловості та Стратегію європейської обороноздатності.

У частині щодо нових членів ЄС говоритимуть про майбутній вступ України, Молдови, Боснії і Герцеговини до ЄС - усі три країни вже мають кандидатський статус та очікують відкриття переговорів.

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