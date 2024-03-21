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Новини Війна
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Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16, поставки планують почати влітку, - міністр оборони Оллонгрен

f16

Наразі невідомо, скільки літаків буде у першій партії, проте загалом Нідерланди планують поставити Україні 24 винищувачі F-16.

Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Над цим (навчанням на F-16.- ред.) всі дуже багато працюють, особливо українські льотчики і українські техніки, які повинні навчитися освоювати F-16 і реально вміти ними користуватися, і воювати в них, а також мати відповідну інфраструктуру в Україні. Це важка робота. Я думаю, що ми на шляху до того, щоб побачити поставки, спочатку данські, цього літа, а потім ми плануємо збільшити їх кількість, і тоді ми також будемо відправляти партії, щойно люди будуть готові.

Отже, коли саме ми доставимо усі 24 винищувачі, я не скажу зараз, тому що це залежить від факторів, які я щойно згадала, але ми плануємо почати поставки цього літа. І ми плануємо побудувати цей потужний потенціал для українських ВПС", - зазначила вона.

Оллонгрен не сказала, скільки літаків буде у першій партії.

"Загалом ми зможемо поставити 24. Ми знаємо, що почнемо з данських F-16, тобто зараз це в нашому плануванні, в українському плануванні. Зрештою, це вже не має значення, якщо це нідерландський, данський або норвезький F-16, тому що він буде українським. Це будуть ваші українські ВПС, які будуть використовувати цю дуже сильну систему зброї", - додала міністерка.

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Автор: 

Нідерланди (1588) F16 F-16 (690) Оллонгрен Кайса (44)


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Топ коментарі
+6
Вже зараз треба F-16...
Хочаб макети...
Щоби рашисти їбануті-
Бомбили по ним ракетами...
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21.03.2024 11:17 Відповісти
+4
Як вони вже ....... своїми ,,анонсами" замість справи!!
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21.03.2024 11:17 Відповісти
+3
Це вже наче казка якась.. про що тільки мріяти можна..
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21.03.2024 11:23 Відповісти
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Вже зараз треба F-16...
Хочаб макети...
Щоби рашисти їбануті-
Бомбили по ним ракетами...
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21.03.2024 11:17 Відповісти
Як вони вже ....... своїми ,,анонсами" замість справи!!
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21.03.2024 11:17 Відповісти
Складна техніка...Згадайте,що на навчання скільки часу, на Леопардах наші вчились...А тут взагалі зовсім інша техніка--літаки,це не повітряні кульки...плюс до того обслуговування,на один літак напевно чоловік 50 буде...плюс базування..плюс Ф-16 без озброєння нічого не вартий.
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21.03.2024 11:28 Відповісти
"Очі бояться, а руки роблять"
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21.03.2024 11:43 Відповісти
Перенавчають же не молодиків курсантів,а підготовлених військових пілотів..Могли би терміни перепідготовки зменшити..Ф-16 зараз дуже потрібні на фронті
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21.03.2024 16:00 Відповісти
Це вже наче казка якась.. про що тільки мріяти можна..
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21.03.2024 11:23 Відповісти
Говорили что еще в феврале уже будут. Хоть бы пару штук дали мы на нашем аеродроме сфоткали, чтобы рашисты сцали к нам близко подлетать и КАБы скидывать
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21.03.2024 11:27 Відповісти
Яйцекрад рєзніков свого часу багато про що патякав.
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21.03.2024 11:44 Відповісти
а обещали 48
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21.03.2024 11:34 Відповісти
https://youtu.be/fDztS61WQaE?si=KjOeLOSvXlu9j2OZ .

Про диктатуру Голобордькиного пролетариата😜💤
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21.03.2024 11:40 Відповісти
31 серпня і почнуть
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21.03.2024 11:41 Відповісти
Не сипте сіль, там вже суцільна рана...
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21.03.2024 11:45 Відповісти
Зараз піда.рососійкі почнуть нести нісенітницю типу: вже давно потрібно було, це тільки обіцянки, все одно їх нема де розмістити, гроші на інфраструктуру вкрадуть та іншу дічь! Спокою лишньохромосомим немає від того що вже літом ці пташечки будь нищити їх недоармію потомственого опущених недовійськових!
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21.03.2024 11:44 Відповісти
рік не кажуть....кажуть цим літом...яким цим?
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21.03.2024 16:09 Відповісти
Чому 24? Наче мало ж бути 42? Чи уе всього 42, а в цьому році лише 24?
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21.03.2024 21:17 Відповісти
 
 