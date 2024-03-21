Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16, поставки планують почати влітку, - міністр оборони Оллонгрен

Наразі невідомо, скільки літаків буде у першій партії, проте загалом Нідерланди планують поставити Україні 24 винищувачі F-16.

Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Над цим (навчанням на F-16.- ред.) всі дуже багато працюють, особливо українські льотчики і українські техніки, які повинні навчитися освоювати F-16 і реально вміти ними користуватися, і воювати в них, а також мати відповідну інфраструктуру в Україні. Це важка робота. Я думаю, що ми на шляху до того, щоб побачити поставки, спочатку данські, цього літа, а потім ми плануємо збільшити їх кількість, і тоді ми також будемо відправляти партії, щойно люди будуть готові.

Отже, коли саме ми доставимо усі 24 винищувачі, я не скажу зараз, тому що це залежить від факторів, які я щойно згадала, але ми плануємо почати поставки цього літа. І ми плануємо побудувати цей потужний потенціал для українських ВПС", - зазначила вона.

Оллонгрен не сказала, скільки літаків буде у першій партії.

"Загалом ми зможемо поставити 24. Ми знаємо, що почнемо з данських F-16, тобто зараз це в нашому плануванні, в українському плануванні. Зрештою, це вже не має значення, якщо це нідерландський, данський або норвезький F-16, тому що він буде українським. Це будуть ваші українські ВПС, які будуть використовувати цю дуже сильну систему зброї", - додала міністерка.

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