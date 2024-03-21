Україні терміново потрібні боєприпаси. Звідки вони беруться - неважливо, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгер прокоментувала інформацію ЗМІ щодо того, що серед країн, які продають боєприпаси для України, є союзники РФ.

Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Так, її попросили прокоментувати нещодавній матеріал The Wall Street Journal про те, що серед країн, які продають боєприпаси, є російські союзники.

"Думаю, Україні зараз терміново потрібні боєприпаси. Чеська Республіка і ми були корисні там також, щоб знайти боєприпаси. Це єдине, що має значення. Звідки вони беруться – неважливо. Поки вони не будуть доставлені до фронту в Україну і поки ми одночасно не збільшимо наш рівень виробництва, щоб ми самі змогли їх виготовити і щоб у вас був надійний потік боєприпасів, що йдуть на передову...", - зазначила вона.

За словами Оллонгрен, немає особливого значення, звідки ці боєприпаси.

"Те, що вам потрібно, ми повинні отримати це. І це єдине, що має значення", - додала міністерка.

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