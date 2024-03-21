Україні терміново потрібні боєприпаси. Звідки вони беруться - неважливо, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгер прокоментувала інформацію ЗМІ щодо того, що серед країн, які продають боєприпаси для України, є союзники РФ.
Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Так, її попросили прокоментувати нещодавній матеріал The Wall Street Journal про те, що серед країн, які продають боєприпаси, є російські союзники.
"Думаю, Україні зараз терміново потрібні боєприпаси. Чеська Республіка і ми були корисні там також, щоб знайти боєприпаси. Це єдине, що має значення. Звідки вони беруться – неважливо. Поки вони не будуть доставлені до фронту в Україну і поки ми одночасно не збільшимо наш рівень виробництва, щоб ми самі змогли їх виготовити і щоб у вас був надійний потік боєприпасів, що йдуть на передову...", - зазначила вона.
За словами Оллонгрен, немає особливого значення, звідки ці боєприпаси.
"Те, що вам потрібно, ми повинні отримати це. І це єдине, що має значення", - додала міністерка.
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то чому одного клована не можна?
виявили унутрішні резерви!
буба в 5'ятий раз зарапортує до військомату - війькова спеціальність? - не боєць.
ми вам-нам щє рудого підараса підкинемо - епоха підарасів,
ну шо тут поробиш?
не кожна зелена воша перетне..
а яка різниця орали вони?