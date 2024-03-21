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Новини Допомога Україні
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Україні терміново потрібні боєприпаси. Звідки вони беруться - неважливо, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

кайса,оллонгрен

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгер прокоментувала інформацію ЗМІ щодо того, що серед країн, які продають боєприпаси для України, є союзники РФ.

Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Так, її попросили прокоментувати нещодавній матеріал The Wall Street Journal про те, що серед країн, які продають боєприпаси, є російські союзники.

"Думаю, Україні зараз терміново потрібні боєприпаси. Чеська Республіка і ми були корисні там також, щоб знайти боєприпаси. Це єдине, що має значення. Звідки вони беруться – неважливо. Поки вони не будуть доставлені до фронту в Україну і поки ми одночасно не збільшимо наш рівень виробництва, щоб ми самі змогли їх виготовити і щоб у вас був надійний потік боєприпасів, що йдуть на передову...", - зазначила вона.

За словами Оллонгрен, немає особливого значення, звідки ці боєприпаси.

"Те, що вам потрібно, ми повинні отримати це. І це єдине, що має значення", - додала міністерка.

Читайте: Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, - The Washington Post

Автор: 

боєприпаси (2297) Нідерланди (1588) Євросоюз (13672) Оллонгрен Кайса (44)


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Топ коментарі
+4
Взагалі неважливо.. можемо дохлими касапами віддати..
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21.03.2024 11:24 Відповісти
+4
якщо можна під час війни змінити все віськове головнокомандувння,
то чому одного клована не можна?
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21.03.2024 11:33 Відповісти
+2
А не берутся во з Євробачення чі з асфальту та серіалів з телешоу та утримання вови з отой жОПой зв ОТАКІ гроши?
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21.03.2024 11:26 Відповісти
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Взагалі неважливо.. можемо дохлими касапами віддати..
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21.03.2024 11:24 Відповісти
легко - переплавити асфальт і от тобі і *********!
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21.03.2024 11:24 Відповісти
А не берутся во з Євробачення чі з асфальту та серіалів з телешоу та утримання вови з отой жОПой зв ОТАКІ гроши?
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21.03.2024 11:26 Відповісти
якщо можна під час війни змінити все віськове головнокомандувння,
то чому одного клована не можна?
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21.03.2024 11:33 Відповісти
ні, я ніколи цього не зрозумію - мабуть це страшна зелена народна тайна
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21.03.2024 12:21 Відповісти
пацани, ви дали маху, щєй якого!
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21.03.2024 11:36 Відповісти
3 Маха
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21.03.2024 12:30 Відповісти
А свої вони на кого будуть витрачати?
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21.03.2024 11:38 Відповісти
Китай обоим дает боеприпасы и наблюдает в сторонке
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21.03.2024 12:29 Відповісти
********** лежать під асфальтом...
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21.03.2024 12:33 Відповісти
та вистачяє!
виявили унутрішні резерви!
буба в 5'ятий раз зарапортує до військомату - війькова спеціальність? - не боєць.
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21.03.2024 13:04 Відповісти
почєкайте...
ми вам-нам щє рудого підараса підкинемо - епоха підарасів,
ну шо тут поробиш?
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21.03.2024 12:35 Відповісти
👍
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21.03.2024 12:38 Відповісти
нема чим пишатися в жодній країні - лайно на лайні.....
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21.03.2024 12:41 Відповісти
тиса - річка мрії!
не кожна зелена воша перетне..
а яка різниця орали вони?
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21.03.2024 13:09 Відповісти
 
 