Наступ армії РФ сповільнився останніми тижнями, частково через значні втрати на Авдіївському напрямку, - британська розвідка

У британській розвідці припускають, що останніми тижнями наступ російської армії частково сповільнився, ймовірно, через значні втрати на Авдіївському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що російська армія намагається розширити зони контролю на північний захід від міста Донецьк, бої йдуть за низку населених пунктів, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

"Наступ росіян сповільнився останніми тижнями, ймовірно, частково через значні втрати під час наступу в Авдіївці", - припускає британська розвідка.

У Міноборони Британії додали, що ситуація на фронті залишається нестабільною, а дефіцит особового складу та боєприпасів в Україні, ймовірно, обмежує здатність ЗСУ утримувати позиції.

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