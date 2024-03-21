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Новини Війна
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Наступ армії РФ сповільнився останніми тижнями, частково через значні втрати на Авдіївському напрямку, - британська розвідка

ворог,кацап,русня,орк

У британській розвідці припускають, що останніми тижнями наступ російської армії частково сповільнився, ймовірно, через значні втрати на Авдіївському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що російська армія намагається розширити зони контролю на північний захід від міста Донецьк, бої йдуть за низку населених пунктів, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

"Наступ росіян сповільнився останніми тижнями, ймовірно, частково через значні втрати під час наступу в Авдіївці", - припускає британська розвідка.

У Міноборони Британії додали, що ситуація на фронті залишається нестабільною, а дефіцит особового складу та боєприпасів в Україні, ймовірно, обмежує здатність ЗСУ утримувати позиції.

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Автор: 

армія рф (17854) Велика Британія (5663) зовнішня розвідка (479)


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Британська розвідка вже перетворилась на «британських вчених».

Задовбали своїми прогнозами.
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21.03.2024 11:29 Відповісти
Ну то читайте «розвідника» буданова - ось там уже «правдива» інформація!
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21.03.2024 11:39 Відповісти
Не кажи, що мені читати, і не скажу вам куди йти.
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21.03.2024 11:41 Відповісти
сьогодні передавали,що рашисти у двох напямках частково мають успіх.
Мабуть вичікують нової хвилі "могілізації", адже царя вже переобрали
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21.03.2024 11:31 Відповісти
Все просто,підвезли трохи снарядів.
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21.03.2024 12:02 Відповісти
 
 