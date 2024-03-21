Під час війни збагатився на 58 млн та придбав завод, квартиру й авто: ДБР затримало ексчиновника ЗСУ Козловського з продовольчого забезпечення тилу. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України.

Про це повідомили в ДБР та Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Хоча правоохоронці не називають ім’я затриманого, але, за даними "УП", йдеться про Олександра Козловського.

Як повідомляє слідство, у 2022-23 роках посадовець набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. У повідомленні правоохоронців йдеться про накопичення підозрюваним 53 земельних ділянок по всій території України, автомобіль "Toyota", квартиру в Києві та інше майно.

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Також у ДБР розповіли, що підконтрольні посадовцю підприємства скуповували приміщення, наприклад єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства та склад, площею понад 2 тис. кв.

Наразі підозрюваного затримали. Прокуратура клопотатиме, щоб його відправили під варту. За місцем проживання ексчиновника проводяться обшуки.

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