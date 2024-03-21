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Новини
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Під час війни збагатився на 58 млн та придбав завод, квартиру й авто: ДБР затримало ексчиновника ЗСУ Козловського з продовольчого забезпечення тилу. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України.

Про це повідомили в ДБР та Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Хоча правоохоронці не називають ім’я затриманого, але, за даними "УП", йдеться про Олександра Козловського.

Як повідомляє слідство, у 2022-23 роках посадовець набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. У повідомленні правоохоронців йдеться про накопичення підозрюваним 53 земельних ділянок по всій території України, автомобіль "Toyota", квартиру в Києві та інше майно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило два кримінальні провадження проти Шабуніна нібито за ухилення від служби та підробку документів. Голова ЦПК прокоментував. ДОКУМЕНТ

Також у ДБР розповіли, що підконтрольні посадовцю підприємства скуповували приміщення, наприклад єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства та склад, площею понад 2 тис. кв.

Наразі підозрюваного затримали. Прокуратура клопотатиме, щоб його відправили під варту. За місцем проживання ексчиновника проводяться обшуки.

Також читайте: На Одещині судитимуть командира частини ППО, який продав понад 20 тонн стратегічного пального, - ДБР

Олександр Козловський затримання
Олександр Козловський затримання
Олександр Козловський затримання
Олександр Козловський затримання
Олександр Козловський затримання
Олександр Козловський затримання
Олександр Козловський затримання

ЗСУ (7674) ДБР (3560) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+50
Оце так поц... і скільки там таких водиться, можемо тільки здогадуватися...
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21.03.2024 11:54 Відповісти
+46
Команда Резнікова...
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21.03.2024 11:55 Відповісти
+32
Там вже дінастії за 30 років створились...
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21.03.2024 11:57 Відповісти
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Оце так поц... і скільки там таких водиться, можемо тільки здогадуватися...
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21.03.2024 11:54 Відповісти
Там вже дінастії за 30 років створились...
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21.03.2024 11:57 Відповісти
Пам'ятаю коли ще служив за часів совка, то в далекі ті часи самими більшими ворюгами в армії були начальники тилів, зампотьєхи та командири частин. А все валили на прапорщиків і ще й байки про них підігрівали. Ну якийсь там прапорщик може й крав декілька банок тушонки та білизни, а ці про кого я кажу машинами крали
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21.03.2024 12:21 Відповісти
"Єсть такая профєсія, синок, - Родіну расхіщать" (с)

https://www.youtube.com/watch?v=IYxctdNq44U

Там під відео прокоментував один, - "Щас би етіх юморістов на швабру - за діскрєдітацію..." )))

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21.03.2024 13:30 Відповісти
Ну же ж одна і з тих байок про прапощиків. Не можливо прапорщику, щось суттєве вкрасти без "освячення", або по усному розпорядженні начальника тила, зампотєха чи командира частини. Хіба шо декілька банок тушонки і то в зговорі з старшинами які розпишуться за полочені, приміром, 10 банок, а солдатам розділять 5 банок. А матеріальні цінності, бензин, соляру, запчастини, фарби ну короче все шо можна потягти тільки з начальниками служб.
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21.03.2024 14:42 Відповісти
Більшисть прапорщиків було завскладами і тягли з них все що погано лежало..А коли розформовували деякі частини у 90-х,то взагалі пересувалися на "одній нозі"..,бо обидві руки були заняти тим що несли,а однією ногою котили те, що котилося..
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21.03.2024 16:42 Відповісти
Не мели дурниць. Начальник складу це матеріально відповідальна особа. І для того, щоб щось потягти (як ти кажеш) треба його списати спочатку. А ця процедура без начальника служби та командира не робиться.
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21.03.2024 17:07 Відповісти
Процедура процедурою..Але чоловік моїй двоюрідній сестри був прапорщиком завпродскладу в/ч, так вона дорогу до магазинів і ринку позабувала,він кожен день щось приносив, делікатесами холодильник розпирало..
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21.03.2024 17:20 Відповісти
Ти думаєш чому йому було дозволено таке робити? Він зав складом. 100 прийняв повинен 100 видати (умовно) Видати можна по різному. Провести, приміром навчання, з використанням матеріальних цінностей та продуктів для приготування в польових умовах де є додаткове харчування та затрата ресурсів. Але нічого не проводити, а ресурси списати, але для цього потрібно задіяти начальників відповідних служб. Це роблять ті про кого я говорив. А зав складом, прапощику дозволяють наповнювати вдома холодильник, щоб він тримав язика за зубами і мовчав шо полковники машину продуктів списали та тонни палива. Це називається корупція. У одного холодильник завжди повний, а полковники з генералами дачі будують та своїх вилупків за кордоном вчать (приміром) Зрозумів?
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21.03.2024 18:14 Відповісти
а тебе ***** од заздрощив розпирало що у сестри холодильник розпирало ??? так чому в прокуратуру не написав а тепер тявкаеш
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22.03.2024 08:29 Відповісти
Писати на родину прокурору?Це дрібно вакуле.А ти би мабуть йому писав та не раз..То заткни пику
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22.03.2024 11:08 Відповісти
дурилка ты картонная --- ты так нихуя и не понял . прапорщики были например техниками по ракетному вооружению . техниками по ремонту бронетехники . бортачами на вертушках и транспортных самолетах . авиадиспетчерами на аэродромах . мичманами на катерах и кораблях . я мог бы и дальше перечислять но зачем это тебе дебилу . ты завидовал мужу тыловой крысе твоей сестры у которого холодильник распирало . так сейчас через день замов резникова ..шерстят.. они десятками лимонов ******* и наверно наверх крысятничали не всю мзду отдавали . но не все же такие твари . далеко не все
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22.03.2024 15:46 Відповісти
Если ты с головой дружишь и не даун то речь шла о прапорщиках тыловых служб,а не о комвзводах,старшинах бортачах,мичманах и пр...
и о времени распада СА и формировании ВСУ(начало 90-х.гг)...
P.S.И чего это ты возомнил, что я кому-то завидовал?
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22.03.2024 16:09 Відповісти
так и я о том же тебе доказываю что прапор на продскладе или складе гсм не мог воровать без капитана или маера начпрода или начвеща или начгсм --- ТОЧНО ТАКЖЕ ЗАМЫ РЕЗНИКОВА НЕ МОГЛИ ВОРОВАТЬ И ЧТОБЫ ЭТОТ ВЫРОДОК ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛ ---это тоже самое что воровство в масштабах вч только воруют в масштабах ЗСУ И ГОСУДАРСТВА УКРАИНА . я повидал много достойных офицеров и прапорщиков но среди тех и других были твари готовые ******** все что плохо лежит . а про начало 90х так лучше и не вспоминать как собирали окурки рвали и самокрутки из них крутили и офицеры и прапора с пустыми холодильниками в квартирах
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22.03.2024 17:43 Відповісти
...козлов...
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21.03.2024 12:03 Відповісти
Підлягає страті
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21.03.2024 12:37 Відповісти
млядь,в першу чергу треба рєзнікову відкрутити голову і так по списку, ТВАРІ все це на крові зароблено,а це оманське ЧМО скоро грошима срати буде
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21.03.2024 13:10 Відповісти
а слідаки не поци????
він збагатився на 58лямів бо купив активів на 58 лямів тож провадження буде про 58 лямів.
що вкрав, все витратив
при обшуках не знайшли навіть 1000 баксів налом, золота брюліків, годинників і тд.
***** повна...,
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21.03.2024 14:06 Відповісти
Юрій Вінгорськи

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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21.03.2024 19:07 Відповісти
ареал розповсюдження крупних особин, такого виду істот, знаходиться на банковій
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21.03.2024 14:27 Відповісти
Команда Резнікова...
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21.03.2024 11:55 Відповісти
Команда Зеленського...
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21.03.2024 14:19 Відповісти
Ну хоч одного логіста з тисячі накрили
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21.03.2024 11:57 Відповісти
явасумоляю, батьки назбирали та подарували - паруроків тягомотини - виних нема.
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21.03.2024 12:00 Відповісти
Поставити до стіни і розстріляти. Замазати стіну його мозгами.
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21.03.2024 11:58 Відповісти
відпустять під особисте зобов'язання!
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21.03.2024 11:59 Відповісти
Під особисте зобов'язання поділитися
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21.03.2024 12:28 Відповісти
Мабудь не поділився з кимось ☝️☝️😉😉
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21.03.2024 11:59 Відповісти
очень сильно крысятничал и не делился и вот результат
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22.03.2024 08:24 Відповісти
мальчік в трєніках -такой бєзобідний..
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21.03.2024 11:59 Відповісти
покращення вже сьогодні (зєлєбобік)
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21.03.2024 12:00 Відповісти
Як там на стадіоні було? Бариги, бізнес на крові? А ще Порошенко війну не хоче припиняти!
А то ж все новіє літца з бригади ЗЄрмака, інших туди не впускають...
Те, що в нього знайшли, то лише вершина айсбергу, в нього ж супруга, дітятка, теща, а то й просто знайомі. А як без того. І воно ж падло не одне, їх там табуни таких!
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21.03.2024 12:01 Відповісти
А в цей час його шеф...


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21.03.2024 12:14 Відповісти
Цікаво, а як він туда попав? Йому ж ще не 60, не інвалід, мало того, майстер спорту! І на оборонку не працює, сержант запасу, тобто має ВУС... Напевно Тису в брід перейшов?
Але ж, курва, Шнейдер то є Шнейдер...
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21.03.2024 12:19 Відповісти
може в нього, писулька від буданова?
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21.03.2024 12:22 Відповісти
А нахіба то йому? В нього просто паспорт з менорою.
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21.03.2024 12:26 Відповісти
А чого правоохоронці не до шкарпеток роззулися, як при обшуку у Коломойші?
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21.03.2024 12:03 Відповісти
Судячи з того,що співробітники ДБР у взутті,а козел Козловський скаче по кімнаті босий-є надія що це чмо присяде.
Але це не точно.
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21.03.2024 12:03 Відповісти
отак стають багатими та поважними людьми під час кривавої війни на знищення..., кому що на долю випало, кому Батьківщину захищати, а кому її грабувати...
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21.03.2024 12:03 Відповісти
він, і до війни, це робив. то, з якого переляку, йому чесним становитися?
він змінив такого ж. і його змінив такий же. і того змінить, такий же.
круговорот гімна в природі.
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21.03.2024 12:26 Відповісти
Привласнив протезувальне підприємство. Ну що сказати, створіння хоче заробляти на покалічені людях. Таким треба, щоб війна тривала вічно і калік було побільше...
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21.03.2024 12:06 Відповісти
Та то всьо апять дєдушкінабабушкінапапінамаміна вью жисть капєєчька до капєєчькі...
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21.03.2024 12:09 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxoHkgPqskkXOiy40NxKAhb5puZmeiRUe- 3 часа назад

Kurt Wootz: Усі ці фейкові рейди Буданова на тьоткіно, усі ці ''обстріли'' бєлгорода та курська, увесь цей балаган з регітом та веселощами на тлі винищення Сумщини та повного провалу на всіх напрямках, чітко вказує, що незабаром Зеленський знову розкаже вкраїнчикам про ЗНО, 9мая та шашлики.

Headseller: Думаю, що європейські армії будуть в Україні незалежно від того, що про це думає Зеленський та його офіс. Вони марафон не дивляться, Єрмаком на ніч не мажуться, в їхніх спецслужбах кротів поменше ніж у нас. Щось да розуміють.

redAкцій Approved: Я не уявляю, що буде коли зайдуть війська НАТО і в простір почнуть потрапляти відео та фото зеленої реальності… Щеля не дарма вигнав всіх західних журналістів, бо ті показували, що наробив Зеленський та його банда… Будуть відео які покажуть, що Щеля вкрав все, що зміг.

Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbGVEdEdVOGtfdmxqZS1vdnVVaUxqd2hlT0tyZ3xBQ3Jtc0ttcndPX09jU0VYQVlmQUIzNktaY29IbzUtOVFLM1Z5YlRpMThhdTNsZVQyVDUtOW1ILWhHQnhtaldEMDhrVk14STdTaG9qcE1jMXk2MnpMT19TTVY0ZzhnWngwRXZaeXgwc3poNXRRZFFXMk5Ob1ZkRQ&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdmitriy_chekalkyn https://t.me/dmitriy_chekalkyn та на @BloggerClubSense
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21.03.2024 12:10 Відповісти
як Ви вважаєте, їм потрібен дозвіл ВР на це? Чи коли вони бачать увесь зельоний беспредел - їм піх на закони ?
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21.03.2024 12:44 Відповісти
Кому - чиновникам? Дозвіл на що - на збагачення? А Ви як вважаєте: Зеленський у президенти для чого пішов? Щоб наше життя краще зробити?
"Ради этого всё и писалось!"
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21.03.2024 13:14 Відповісти
****, а ми на дрони майже кожного дня по 200-300 грн...
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21.03.2024 12:10 Відповісти
Це родич Віталіка?
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21.03.2024 12:16 Відповісти
Ваш. І обличчям на Вас схожий.
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21.03.2024 12:52 Відповісти
Там всі родичі в темі, ще й колеги
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21.03.2024 12:19 Відповісти
підор ще й із золотим цепом
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21.03.2024 12:22 Відповісти
Ох і су*чара
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21.03.2024 12:25 Відповісти
А ікона біля ліжка на тумбочці стоїть...
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21.03.2024 12:32 Відповісти
Пустити цю гниду на собачі консерви...
Вони їх звісно не їстимуть, але це буде дуже наглядно виглядати на поличках магазинів у відділу "Їжа для тварин"...
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21.03.2024 12:35 Відповісти
молодець. наслужив
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21.03.2024 12:37 Відповісти
Оо, такого надо точно по закону военного времени повесить на площади, чтобы другим неповадно было..
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21.03.2024 12:39 Відповісти
Завгосп краде - а директор не знає? )))
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21.03.2024 12:41 Відповісти
Зелені бариги зароблять на війні, тому і не хочуть ії закінчувати!
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21.03.2024 12:42 Відповісти
Наші чиновники настільки тупі - що навіть нормально сховати крадене не можуть .
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21.03.2024 12:42 Відповісти
Ти диви, як несподіванно збагатився. І як же так.
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21.03.2024 12:44 Відповісти
Правильний обшук: поц босий, а поліцаї в черевиках
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21.03.2024 12:44 Відповісти
Якщо таку публіку подоїти, "поголити "і "підстригти", то в закордонній фінансовій допомозі великої потреби не буде.
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21.03.2024 12:49 Відповісти
нужно такое наказание, чтоб остальным было бы страшно.
но кто примет действительно строгий закон о коррупции, если законы принимают коррупционеры?
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21.03.2024 12:51 Відповісти
В заступники його до умерова ,досвід має.
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21.03.2024 14:05 Відповісти
Або хоч радником.
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21.03.2024 14:09 Відповісти
Це не на довго... Скоро випустять. Лієва випустили , і цього випустять...
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21.03.2024 12:57 Відповісти
не удивительно если очередной юрист, руководил службой тыла ЗСУ.
полковник Козловський до призначення на вищевказану посаду проходив службу на посаді - начальника управління запобігання вчиненню, виявлення і припинення кримінальних та інших правопорушень - заступника начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України В. Гуцола. До цього він проходив службу також у ВСП на посадах, пов'язаних із запобіганням, виявленням та припиненням кримінальних та інших правопорушень у Західному ТУ ВСП. Тобто жодної профільної (тилової, фінансової) освіти, досвіду в галузі логістики, закупівлях та постачанні продуктів харчування він не мав.
это все что нужно знать про кадры высшего руководства ЗСУ и как они там назначаются, не удивительно что всем пох в ЗСУ на образование мобилизированных.
интересно В. Гуцол паровозом сядет вместе с Козловским?
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21.03.2024 13:00 Відповісти
100%!
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21.03.2024 13:04 Відповісти
ну вот он что ли сам мешками тырит???... ну везде схемы..там садить пачками и кофисковывть-конфисковывать....
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21.03.2024 13:01 Відповісти
не пойму.. его ж вроде год назад взяли????
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21.03.2024 13:05 Відповісти
Оце навоював собі, тепер захищати буде груддю
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21.03.2024 13:10 Відповісти
А що там з Рєзніковим?
Це ж при ньому все робилося
Він хоть за щось відповість?!!!

Чи своїх бубочка ніколи не здасть?
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21.03.2024 13:18 Відповісти
*****.. де в людей совість?? Чи вона була взагалі??
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21.03.2024 13:30 Відповісти
"зампотили" завжди найганебніша ланка у військовому ланцюгу.
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21.03.2024 13:32 Відповісти
Був ще підлітком та коли закінчували школу то постало питання куди йти після школи. Я мріяв бути льотчиком-винищувачем. А один мій однокласник сказав що буде інтендантом. Я був так здивований. Як може молода та нормальна на вигляд молода людина мріяти бути інтендантом? До сих пір про це пам'ятаю та не можу зрозуміти.
Але виходить що з тих "мрійників" потім і виходять такі ось Козловські та Лієви. До речі, Лієв вже на свободі і, судячи з всього, його активно відмазують. Думаю що така ж історія чекає і на цього ублюдка.
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21.03.2024 13:42 Відповісти
За кражу денег у народа, пенсионеров и малоимущих в военное время расстрел, если хочет искупить вину - на фронт на передовую до окончания войны. Иначе будут воровать как напуганные и думать, что их на небо пустят с набитыми мешками денег, так сказать ангелы не заметят или взятку возьмут. Таких Чертей только на фронт
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21.03.2024 13:47 Відповісти
типичный зампотылу как при совке....................******...........................................
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21.03.2024 13:47 Відповісти
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21.03.2024 13:55 Відповісти
Не спешите делать выводы.В Украине всё решают деньги. Как говорит
еврейская "мудрость"--« Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы»
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21.03.2024 18:42 Відповісти
Просто ****** !!!
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21.03.2024 19:52 Відповісти
........як несподівано, да, зєля?
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21.03.2024 20:24 Відповісти
Причешуть потрусять та відпустять як Лієва
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21.03.2024 21:21 Відповісти
https://pikabu.ru/story/yeto_vyi_v_kieve_groyse_khukhem_a_v_odesse__eleele_pots_8645370 Навіть не еле-еле поц
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21.03.2024 22:52 Відповісти
Жесть...Про яку *** моб.... можна говорити
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21.03.2024 22:56 Відповісти
Резніков з умеровим та ОПУ, аби кого на посади, не призначають….
Тимошенко, може це підтвердити.
Контррозвіка не дрімає!! Хоть би самосуду не було від Українців, бо сідді МАЙДАНУ з адвокатами залишаться без «грошей вдячності»…
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21.03.2024 23:20 Відповісти
В ВСУ 50 % таких профессиональных "войнов" тыла
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21.03.2024 23:26 Відповісти
Почему в военное время нет расстрела, ведь этот вор и мародер хуже одичалых врагов. А так откупиться и года через три встетим на лазурном берегу, в худшем случае. Это еще надо узнать кто крышевал. Не надо рассказывать сказку про вора одиночку.
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22.03.2024 06:50 Відповісти
ще один тиловий пацюк з команди резнікова . ще одне чергове падло попало в поле зору . а чому мать вашу сам пан резніков не дає покази в прокуратурі . він ***** священна корова така як ванька баканов ??? чи бояться ворушити оту клоаку щоб на самих себе не вийти ???
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22.03.2024 08:16 Відповісти
 
 