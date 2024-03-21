Під час війни збагатився на 58 млн та придбав завод, квартиру й авто: ДБР затримало ексчиновника ЗСУ Козловського з продовольчого забезпечення тилу. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних сил України.
Про це повідомили в ДБР та Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Хоча правоохоронці не називають ім’я затриманого, але, за даними "УП", йдеться про Олександра Козловського.
Як повідомляє слідство, у 2022-23 роках посадовець набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. У повідомленні правоохоронців йдеться про накопичення підозрюваним 53 земельних ділянок по всій території України, автомобіль "Toyota", квартиру в Києві та інше майно.
Також у ДБР розповіли, що підконтрольні посадовцю підприємства скуповували приміщення, наприклад єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства та склад, площею понад 2 тис. кв.
Наразі підозрюваного затримали. Прокуратура клопотатиме, щоб його відправили під варту. За місцем проживання ексчиновника проводяться обшуки.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=IYxctdNq44U
Там під відео прокоментував один, - "Щас би етіх юморістов на швабру - за діскрєдітацію..." )))
и о времени распада СА и формировании ВСУ(начало 90-х.гг)...
P.S.И чего это ты возомнил, что я кому-то завидовал?
він збагатився на 58лямів бо купив активів на 58 лямів тож провадження буде про 58 лямів.
що вкрав, все витратив
при обшуках не знайшли навіть 1000 баксів налом, золота брюліків, годинників і тд.
***** повна...,
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
А то ж все новіє літца з бригади ЗЄрмака, інших туди не впускають...
Те, що в нього знайшли, то лише вершина айсбергу, в нього ж супруга, дітятка, теща, а то й просто знайомі. А як без того. І воно ж падло не одне, їх там табуни таких!
Але ж, курва, Шнейдер то є Шнейдер...
Але це не точно.
він змінив такого ж. і його змінив такий же. і того змінить, такий же.
круговорот гімна в природі.
Kurt Wootz: Усі ці фейкові рейди Буданова на тьоткіно, усі ці ''обстріли'' бєлгорода та курська, увесь цей балаган з регітом та веселощами на тлі винищення Сумщини та повного провалу на всіх напрямках, чітко вказує, що незабаром Зеленський знову розкаже вкраїнчикам про ЗНО, 9мая та шашлики.
Headseller: Думаю, що європейські армії будуть в Україні незалежно від того, що про це думає Зеленський та його офіс. Вони марафон не дивляться, Єрмаком на ніч не мажуться, в їхніх спецслужбах кротів поменше ніж у нас. Щось да розуміють.
redAкцій Approved: Я не уявляю, що буде коли зайдуть війська НАТО і в простір почнуть потрапляти відео та фото зеленої реальності… Щеля не дарма вигнав всіх західних журналістів, бо ті показували, що наробив Зеленський та його банда… Будуть відео які покажуть, що Щеля вкрав все, що зміг.
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Вони їх звісно не їстимуть, але це буде дуже наглядно виглядати на поличках магазинів у відділу "Їжа для тварин"...
но кто примет действительно строгий закон о коррупции, если законы принимают коррупционеры?
полковник Козловський до призначення на вищевказану посаду проходив службу на посаді - начальника управління запобігання вчиненню, виявлення і припинення кримінальних та інших правопорушень - заступника начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України В. Гуцола. До цього він проходив службу також у ВСП на посадах, пов'язаних із запобіганням, виявленням та припиненням кримінальних та інших правопорушень у Західному ТУ ВСП. Тобто жодної профільної (тилової, фінансової) освіти, досвіду в галузі логістики, закупівлях та постачанні продуктів харчування він не мав.
это все что нужно знать про кадры высшего руководства ЗСУ и как они там назначаются, не удивительно что всем пох в ЗСУ на образование мобилизированных.
интересно В. Гуцол паровозом сядет вместе с Козловским?
Це ж при ньому все робилося
Він хоть за щось відповість?!!!
Чи своїх бубочка ніколи не здасть?
Але виходить що з тих "мрійників" потім і виходять такі ось Козловські та Лієви. До речі, Лієв вже на свободі і, судячи з всього, його активно відмазують. Думаю що така ж історія чекає і на цього ублюдка.
еврейская "мудрость"--« Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы»
Тимошенко, може це підтвердити.
Контррозвіка не дрімає!! Хоть би самосуду не було від Українців, бо сідді МАЙДАНУ з адвокатами залишаться без «грошей вдячності»…