Росіяни через загрозу з боку України подовжили маршрут суден до Новоросійська майже в 4 рази, - Сили оборони півдня

Росія подовжила кілометраж маршруту кораблів до Новоросійська. Хоча і цей шлях навряд чи можна назвати безпечним для ворожих суден.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Абсолютно безпечним не може бути. Тому що кара небесна для них все ж існує. Але очевидним є те, що вони визнають наявність загрози оскільки змінюють таким чином маршрути прямування, навіть цивільних суден. Оскільки ми неодноразово позначали, що ті, кораблі, навіть цивільні, які задіяні в забезпеченні ворожої армії, є законною ціллю", - констатувала вона.

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Коментуючи активність російських кораблів, Гуменюк вказала на один момент.

"В цілому ми не бачили критичної зміни активності. Змінюються маршрути, але загалом активність по прямуванню і суднозаходах залишається більш-менш сталою", - додала спікер.

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Зараз російські кораблі, прямуючи до Новоросійська, змінюють свій маршрут. Якщо раніше це був відносно короткий шлях 2500 км, то зараз це 9000 км.

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Після цього росіяни перевели 14 кораблів з окупованого Севастополя до Новоросійська.

При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.