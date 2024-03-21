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Росіяни через загрозу з боку України подовжили маршрут суден до Новоросійська майже в 4 рази, - Сили оборони півдня

гуменюк

Росія подовжила кілометраж маршруту кораблів до Новоросійська. Хоча і цей шлях навряд чи можна назвати безпечним для ворожих суден.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Абсолютно безпечним не може бути. Тому що кара небесна для них все ж існує. Але очевидним є те, що вони визнають наявність загрози оскільки змінюють таким чином маршрути прямування, навіть цивільних суден. Оскільки ми неодноразово позначали, що ті, кораблі, навіть цивільні, які задіяні в забезпеченні ворожої армії, є законною ціллю", - констатувала вона.

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Коментуючи активність російських кораблів, Гуменюк вказала на один момент.

"В цілому ми не бачили критичної зміни активності. Змінюються маршрути, але загалом активність по прямуванню і суднозаходах залишається більш-менш сталою", - додала спікер.

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Зараз російські кораблі, прямуючи до Новоросійська, змінюють свій маршрут. Якщо раніше це був відносно короткий шлях 2500 км, то зараз це 9000 км. 

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Після цього росіяни перевели 14 кораблів з окупованого Севастополя до Новоросійська.

При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.

Автор: 

корабель (1617) росія (66104) Чорне море (1678) Гуменюк Наталія (804) Сили оборони півдня (377)


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Топ коментарі
+5
Якась маячня...
В чотири рази-
Через полюс Північнии?

Танкери рашистські мандрують-

Чи в речників криза жанру?
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21.03.2024 11:51 Відповісти
+3
Я не знаю - звідки вона ті маршрути вимірює (скоріш всього початкові точки - десь за межами Чорного моря Але те що довжина маршруту від Босфору до Новоросійська майже подвоїлась - факт! Бо раніше судна їхні ходили напряму (відкрий карту моря з маршрутами суден) А зараз після виходу з Босфору вони женуть їх вздовж краю тервод Туреччини а потім - вздовж тервод Грузії Робиться це для того щоб у момент небезпеки сховаться там від атак катерів Прямий маршрут - близько 1 тис км Маршрут Босфор - Батумі - більше 1100 км Маршрут Батумі-Новоросійськ - більше 500 км
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21.03.2024 12:33 Відповісти
+2
діаметр землі за екватором 12 756 км

що несе ця дама?
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21.03.2024 12:16 Відповісти
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Якась маячня...
В чотири рази-
Через полюс Північнии?

Танкери рашистські мандрують-

Чи в речників криза жанру?
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21.03.2024 11:51 Відповісти
Я не знаю - звідки вона ті маршрути вимірює (скоріш всього початкові точки - десь за межами Чорного моря Але те що довжина маршруту від Босфору до Новоросійська майже подвоїлась - факт! Бо раніше судна їхні ходили напряму (відкрий карту моря з маршрутами суден) А зараз після виходу з Босфору вони женуть їх вздовж краю тервод Туреччини а потім - вздовж тервод Грузії Робиться це для того щоб у момент небезпеки сховаться там від атак катерів Прямий маршрут - близько 1 тис км Маршрут Босфор - Батумі - більше 1100 км Маршрут Батумі-Новоросійськ - більше 500 км
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21.03.2024 12:33 Відповісти
Заради інтересу глянув "морський радар"...
Там взагалі немає суднів... ніяких...
Мізер...
А бо без транспондерів, або таки через полюс пливуть)))
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21.03.2024 12:46 Відповісти
А для тебе "новина" - що вони в Чорному морі вже давно з транспондером не ходять?
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21.03.2024 12:54 Відповісти
Біля пів-року...
Але треба розуміти, що судно, яке "несподіванно" з'являється пере входом в Босфор-платить втриччі більше..
Не турецьке, звісно...
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21.03.2024 13:12 Відповісти
Росія багата - на все грошей вистачить!
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21.03.2024 13:15 Відповісти
1000 проти 1600 км --- це вже притомні цифри. всього на 60 % .
Але звідки ця дурепа взяла 2500 км --- всього моря не вистачить! вже не кажучи про 9000 км!
Ну, й якби на морі відстань --- в милях... тоді --- зовсім зливай воду!!
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21.03.2024 13:24 Відповісти
Та ні. То речниця сплутала БЕКи із хуситами, а протоку Босфор із Аденською.
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21.03.2024 13:31 Відповісти
Що таке хавбек -- знаю, БЕК -- не знаю....(( Але дуже хотів би взнати -- ця мадам відрізняє Ірак від Ірану?
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21.03.2024 13:37 Відповісти
БЕКами називають безекіпажні катери, тобіш морські дрони.
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21.03.2024 13:47 Відповісти
діаметр землі за екватором 12 756 км

що несе ця дама?
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21.03.2024 12:16 Відповісти
Перехід по Чорному морю - це біля 900км...
А в чотири рази...
Ну - Шпіцберген...
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21.03.2024 13:07 Відповісти
Що їй діаметр! Думаю, вона прив'язувалась до відстані від Землі до Місяця....
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21.03.2024 13:28 Відповісти
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21.03.2024 13:38 Відповісти
 
 