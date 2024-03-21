Найбільший конгломерат Індії не купуватиме нафту РФ з танкерів через санкції США, - Reuters

Мультинаціональний конгломерат Reliance Industries Limited, на який припадає 7% індійського експорту нафтопродуктів, відмовився від постачання російської нафти, завантажену на танкери "Совкомфлоту" через нещодавні санкції США.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, компанія Reliance, яка є найбільшою з ринкової капіталізації та експорту Індії, а також великим покупцем російської нафти Urals, попросила, щоб нові поставки не здійснювалися танкерами "Совкомфлоту".

У лютому США наклали санкції на компанію "Совкомфлот" і 14 нафтових танкерів, залучених до транспортування російської нафти.

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Все більше індійських нафтопереробників планують відмовитися від використання суден "Совкомфлоту", що може вплинути на імпорт російської нафти в Індію і залишити Росію з меншою кількістю ринків збуту її флагманського продукту Urals, повідомили три джерела Reuters в індійському уряді та нафтопереробному секторі.

"Ми вважаємо за краще, щоб нафтопереробні компанії не брали нафту на суднах, що перебувають під санкціями, через наші політичні та комерційні інтереси й санкції США", - заявило одне з джерел в уряді Індії.

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