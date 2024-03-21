Найбільший конгломерат Індії не купуватиме нафту РФ з танкерів через санкції США, - Reuters
Мультинаціональний конгломерат Reliance Industries Limited, на який припадає 7% індійського експорту нафтопродуктів, відмовився від постачання російської нафти, завантажену на танкери "Совкомфлоту" через нещодавні санкції США.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, компанія Reliance, яка є найбільшою з ринкової капіталізації та експорту Індії, а також великим покупцем російської нафти Urals, попросила, щоб нові поставки не здійснювалися танкерами "Совкомфлоту".
У лютому США наклали санкції на компанію "Совкомфлот" і 14 нафтових танкерів, залучених до транспортування російської нафти.
Все більше індійських нафтопереробників планують відмовитися від використання суден "Совкомфлоту", що може вплинути на імпорт російської нафти в Індію і залишити Росію з меншою кількістю ринків збуту її флагманського продукту Urals, повідомили три джерела Reuters в індійському уряді та нафтопереробному секторі.
"Ми вважаємо за краще, щоб нафтопереробні компанії не брали нафту на суднах, що перебувають під санкціями, через наші політичні та комерційні інтереси й санкції США", - заявило одне з джерел в уряді Індії.
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клоунеса. та ще з кацапським позивним .
такий гарний заголовок, а на виході-
, попросила, щоб нові поставки не здійснювалися танкерами "Совкомфлоту". Джерело:
Тобто купувати вона буде і надалі, але з іньших танкерів.
https://ofac.treasury.gov/media/932201/download?inline
Світ косе бабло, і відмовлятися від надприбутків не буде, індусі та китайці купляють з шаленим відтермінуванням та щє й за рупі/юані.