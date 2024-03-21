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Новини
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Найбільший конгломерат Індії не купуватиме нафту РФ з танкерів через санкції США, - Reuters

нафта

Мультинаціональний конгломерат Reliance Industries Limited, на який припадає 7% індійського експорту нафтопродуктів, відмовився від постачання російської нафти, завантажену на танкери "Совкомфлоту" через нещодавні санкції США.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, компанія Reliance, яка є найбільшою з ринкової капіталізації та експорту Індії, а також великим покупцем російської нафти Urals, попросила, щоб нові поставки не здійснювалися танкерами "Совкомфлоту".

У лютому США наклали санкції на компанію "Совкомфлот" і 14 нафтових танкерів, залучених до транспортування російської нафти.

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Все більше індійських нафтопереробників планують відмовитися від використання суден "Совкомфлоту", що може вплинути на імпорт російської нафти в Індію і залишити Росію з меншою кількістю ринків збуту її флагманського продукту Urals, повідомили три джерела Reuters в індійському уряді та нафтопереробному секторі.

"Ми вважаємо за краще, щоб нафтопереробні компанії не брали нафту на суднах, що перебувають під санкціями, через наші політичні та комерційні інтереси й санкції США", - заявило одне з джерел в уряді Індії.

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Автор: 

Індія (689) нафта (5595) росія (66104) санкції (12122)


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Топ коментарі
+5
Найбільший конгломерат Індії не купуватиме нафту РФ з танкерів Джерело:

такий гарний заголовок, а на виході-
, попросила, щоб нові поставки не здійснювалися танкерами "Совкомфлоту". Джерело:

Тобто купувати вона буде і надалі, але з іньших танкерів.
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21.03.2024 11:58 Відповісти
+3
пох на санкції. вони не діють..
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21.03.2024 11:50 Відповісти
+2
перевантажать перед покупкою на інший танкер, витратить 2 дні
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21.03.2024 12:23 Відповісти
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Нарешті налякали як слід цих циган.
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21.03.2024 11:49 Відповісти
пох на санкції. вони не діють..
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21.03.2024 11:50 Відповісти
клоун, новина якраз про те, що діють і щє й як.
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21.03.2024 12:44 Відповісти
про свою марафонозалежність могла б і не писати , шваль зелена.

клоунеса. та ще з кацапським позивним .
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21.03.2024 22:49 Відповісти
Найбільший конгломерат Індії не купуватиме нафту РФ з танкерів Джерело:

такий гарний заголовок, а на виході-
, попросила, щоб нові поставки не здійснювалися танкерами "Совкомфлоту". Джерело:

Тобто купувати вона буде і надалі, але з іньших танкерів.
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21.03.2024 11:58 Відповісти
перевантажать перед покупкою на інший танкер, витратить 2 дні
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21.03.2024 12:23 Відповісти
інші танкери вже нах послали
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21.03.2024 12:38 Відповісти
Інші танкери щє з жовтня рашку нах посилають.

https://ofac.treasury.gov/media/932201/download?inline
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21.03.2024 12:40 Відповісти
посилають ті що йдуть по норм.каналам та застраховані, але ж як показують усі аналітики - цілий тіньовий флот зараз працює на вивозі, і індія і кітай і навіть сша купляють рашенську нафту. ЇЇ мішають, перереструють ланцюжком, перевантажують, і вона йде.
Світ косе бабло, і відмовлятися від надприбутків не буде, індусі та китайці купляють з шаленим відтермінуванням та щє й за рупі/юані.
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21.03.2024 12:49 Відповісти
совкомфлот - мабуть, ця дебільна назва розшифровується як "совєцкій комуністичний/можна комунальний флот"...
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21.03.2024 12:06 Відповісти
******** комерційний флот
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21.03.2024 12:24 Відповісти
 
 