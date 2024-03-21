Визвольна операція на території РФ триватиме й надалі, - Легіон "Свобода Росії"

Воїни Легіону "Свобода Росії" продовжуватимуть свою визвольну операцію на території РФ.

Про це під час пресконференції заявив оператор БПЛА, доброволець легіону "Свобода России" Олексій Барановський "Лютик", передає Цензор.НЕТ.

"Путінська армія збиралася проводити суттєву атаку, приурочивши її до виборів, точніше до інавгурації. Наша операція зірвала ці наступальні плани армії РФ. Вони вимушені були перекидати значні сили з харківського та куп'янського напрямків для того, щоб втримати Бєлгородську та Курську області. Фактично, ми зірвали плани щодо наступу ЗС РФ. І завдали ЗС РФ суттєвих втрат", - зазначив він.

Завдяки обмеженій військовій операції, за словами Барановського, ЗСУ змогли стабілізувати фронт та прикрити ділянки, де очікувалася масована атака військ РФ.

"За кожен удар по Харкову ми завдаватимемо удари по Бєлгороду. Наша визвольна операція на території батьківщини триватиме", - підсумував він.

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