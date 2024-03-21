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Новини Війна
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Визвольна операція на території РФ триватиме й надалі, - Легіон "Свобода Росії"

свобода,росії,легіон

Воїни Легіону "Свобода Росії" продовжуватимуть свою визвольну операцію на території РФ.

Про це під час пресконференції заявив оператор БПЛА, доброволець легіону "Свобода России" Олексій Барановський "Лютик", передає Цензор.НЕТ.

"Путінська армія збиралася проводити суттєву атаку, приурочивши її до виборів, точніше до інавгурації. Наша операція зірвала ці наступальні плани армії РФ. Вони вимушені були перекидати значні сили з харківського та куп'янського напрямків для того, щоб втримати Бєлгородську та Курську області. Фактично, ми зірвали плани щодо наступу ЗС РФ. І завдали ЗС РФ суттєвих втрат", - зазначив він.

Завдяки обмеженій військовій операції, за словами Барановського, ЗСУ змогли стабілізувати фронт та прикрити ділянки, де очікувалася масована атака військ РФ.

"За кожен удар по Харкову ми завдаватимемо удари по Бєлгороду. Наша визвольна операція на території батьківщини триватиме", - підсумував він.

Читайте: Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині, - Bloomberg

Автор: 

росія (66104) Бєлгород (512) Легіон Свобода Росії (62)


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Путин на свою голову признал РДК и Легион чем по глупости признал начало гражданской войны в Рашке.
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21.03.2024 12:01 Відповісти
Как это по домашнему - санитарная зона на "старой исторической" росии
От границы с Украиной в глубь к москве на выстрел града - 50-100 км
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21.03.2024 12:13 Відповісти
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21.03.2024 12:12 Відповісти
По блєдгороду треба щось цікавіще щоб прилетіло, ніж вежлівиє дрони..
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21.03.2024 12:17 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВСЕМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ ПОМОЧЬ ОСВОБОДИТЬ МОСКВУ И ПИТЕР !!!
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21.03.2024 13:32 Відповісти
 
 