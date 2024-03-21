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Новини
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Ми відкрили другий фронт у РФ, тепер "театр воєнних дій" це не тільки територія України, а й Росії, - командир РДК Нікітін

рдк

Російські добровольчі формування змогли перенести повноцінні бойові дії на територію Росії. Через це вдалося послабити тиск військової машини Кремля на інших ділянках фронту в Україні.

Про це заявив командир Російського добровольчого корпусу Денис (White Rex) Нікітін під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, обмежена військова операція Сил опору російської збройної опозиції, яка зараз проходить на території РФ, є "безпрецедентною подією".

"По суті, що ми можемо зараз констатувати, це визнає наш ворог, – ми змогли, напевно без перебільшення сказати, відкрити другий фронт. Перенести повноцінно воєнні дії на територію ворога. Тепер театр воєнних дій це не лише територія України, а й територія РФ", - заявив Нікітін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через рейд добровольців РФ вимушена перекидати власні сили з фронту для захисту територій на Бєлгородщині, - Bloomberg

Командир РДК зауважив, що завдяки таким "серйозним змінам", розширенню й продовженню лінії боєзіткнення вдалося послабити тиск військової машини Кремля на інших ділянках фронту. Зараз лінія фронту стабілізувався.

Наразі можна казати про те, що державний кордон між Україною та РФ став "повноцінним продовженням лінії фронту", яку вдалося створити силами бійців російських добровольчих підрозділів, додав Нікітін.

Читайте також: Визвольна операція на території РФ триватиме й надалі, - Легіон "Свобода Росії"

Автор: 

армія рф (17854) росія (66104) РДК (66)


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Топ коментарі
+9
Опубліковане https://t.me/russvolcorps/930 відео штурму бійцями антипутінського "РДК" (2-й штурмовий взвод) будинку в н.п. Козинка з рашистськими солдатами, що засіли всередині.
Штурм здійснювався за підтримки мінометного взводу РДК і FPV дронів.
Після обстрілу всім наявним озброєнням будинок запалав, а ті рашисти, що були блоковані у ньому, викликали підмогу.
Після цього було здійснено засідку на групу евакуації спецназу гру (2 окрема бригада спеціального призначення, в/ч 64044, Псков).
Судячи з відео, всі цілі були знищені.
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21.03.2024 12:15 Відповісти
+9


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21.03.2024 12:45 Відповісти
+7
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21.03.2024 12:10 Відповісти
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Нікітін казав шо самі боиові солдати в них це бувші вагнерівці
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21.03.2024 12:09 Відповісти
Санітарна зона в росії - це дуже добре
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21.03.2024 12:09 Відповісти
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21.03.2024 12:10 Відповісти
Опубліковане https://t.me/russvolcorps/930 відео штурму бійцями антипутінського "РДК" (2-й штурмовий взвод) будинку в н.п. Козинка з рашистськими солдатами, що засіли всередині.
Штурм здійснювався за підтримки мінометного взводу РДК і FPV дронів.
Після обстрілу всім наявним озброєнням будинок запалав, а ті рашисти, що були блоковані у ньому, викликали підмогу.
Після цього було здійснено засідку на групу евакуації спецназу гру (2 окрема бригада спеціального призначення, в/ч 64044, Псков).
Судячи з відео, всі цілі були знищені.
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21.03.2024 12:15 Відповісти
НЕОБХОДИМО МОСКВУ ЗАХВАТИТЬ С ПИТЕРОМ !)
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21.03.2024 12:16 Відповісти
Банкі, почту і тєлєграф!
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21.03.2024 12:20 Відповісти
Не захватіть, а "защітіть"!
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21.03.2024 12:43 Відповісти
White Rex епть. Из всей шайки не могли найти человека поприличнее для тиктока. Как это объяснять Западу.
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21.03.2024 12:23 Відповісти
White supremacy епта!
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21.03.2024 12:39 Відповісти
Не переживайте Вы так, товарищ Ордынец, все будет Карашо. Западу Фсе объяснят и покажут Карту откуда готовилось нападение
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21.03.2024 13:32 Відповісти
Росіяни повинні зрозуміти, що таке війна. Але на своїй території. Нехай запрацює їхня ж приказка: "НЄ всьо коту маслєніца"
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21.03.2024 12:24 Відповісти


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21.03.2024 12:45 Відповісти
Дивні ці добровольчі формування, яка їх кількість? 60, 200 чоловік? а настріляли більше тисячі російських військових, купу техніки підбили, купу полонених взяли?! Більше схоже на димову завісу
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21.03.2024 12:49 Відповісти
Если цапы говорят 2500 значит где-то тыщи полторы максимум. Особо не воюют, судя по редким кадрам. Но британские ученые сказали что орки все переводят на "фтарой фронт" Буданова.
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21.03.2024 12:58 Відповісти
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21.03.2024 12:54 Відповісти
Так, відкрили "другий фронт", зайшли на крайню вулицю в цьому селі за 50 метрів від кордону, в результаті зачистився від населення колишній Великописарівський район Сумської області і глибина смуги обстрілів нашого прикордоння збільшилась від 10 до 45 км.
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21.03.2024 13:12 Відповісти
А так і було задумано.
Бо так чи інакше населення у зоні 20-30 км від кордону з пітьмою потрібно відселяти, всі залізничні шляхи - розбирати, дороги і мости, а також прилеглу територію - мінувати та споруджувати лінію з траншей, ВОПів і РОПів.
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21.03.2024 13:38 Відповісти
Так може це потрібно починати робити зразу після деокупації а не розказувати 2 роки всіляку ахінею про оборону? А зараз почали більше рити ямок з паличками біля шляхів, думають що орки будуть знову їхати колонами. Та ні, вони будуть все зносити і неважливо скільки км 30 чи 50 чи більше. Вас би сюди щоб розказали людям оці свої думки.
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21.03.2024 15:21 Відповісти
Ви праві в усьому, крім одного: теперішній рашистський профіт з КАБами так чи інакше зійде на ніт, як тільки на цих напрямках з'являться далекобійні ЗРК ППО або ж у ЗСУ - F-16-ті. А зараз ворог цим вакуумом в обороні користається на повну.
Людей шкода і ніхто не схотів би бути на їх місці. Але робити впопихах опорні пункти в спорудах і житлових будинках населених пунктів, щоби десь зачепитись і зупинити наступ ворожих сил за відутності наперед облаштованих рубежів - це гарантовано підставляти міста і селища під артилерію ворога та рівнянню їх із землею.
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21.03.2024 16:13 Відповісти
Я не писав про КАБи. Тут б'ють не тільки КАБами а й шахедами, різними типами ракет, "ланцетами" не говорячи про РСЗВ, артилерію. А розповіді про F-16 нагадують розповіді (які закінчилися) про танки . Від тих літаків небагато чого зміниться і вони теж можуть бути втрачені.
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21.03.2024 16:57 Відповісти
Спасибо РДК, легиону Свободы России, сибирскому корпусу и всем другим добровольческим отрядом.
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21.03.2024 13:15 Відповісти
Чи знає хтось, який є зв'язок між операцією російських добровольців на території білгородської та курскої областей росії та несподіваною допомогою у 300 млн доларів від Білого дому? Якщо комусь цікаво, розповім.
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21.03.2024 13:29 Відповісти
Молодцы ребята! Исконно украинские земли начали освобождать, спасибо за помощь! Наверное скоро к вам вагнеровцы на помощь подтянуться у которых добрый Цар Родного командира в командировку к Кобзону отправил, проведать как там крейсер Москва поживает. Иностранные СМИ пишут, что скоро у РДК F-16 один появится , купили где-то на черном рынке в Африке у продажных негров
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21.03.2024 13:29 Відповісти
Взагалі орки і не згадують РДК.
У них «бандеровскіє ДРГ і тєррорісти».Бояться признавать,що росіяни воюють з рашистами.
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21.03.2024 13:57 Відповісти
 
 