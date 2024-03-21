Ми відкрили другий фронт у РФ, тепер "театр воєнних дій" це не тільки територія України, а й Росії, - командир РДК Нікітін

Російські добровольчі формування змогли перенести повноцінні бойові дії на територію Росії. Через це вдалося послабити тиск військової машини Кремля на інших ділянках фронту в Україні.

Про це заявив командир Російського добровольчого корпусу Денис (White Rex) Нікітін під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, обмежена військова операція Сил опору російської збройної опозиції, яка зараз проходить на території РФ, є "безпрецедентною подією".

"По суті, що ми можемо зараз констатувати, це визнає наш ворог, – ми змогли, напевно без перебільшення сказати, відкрити другий фронт. Перенести повноцінно воєнні дії на територію ворога. Тепер театр воєнних дій це не лише територія України, а й територія РФ", - заявив Нікітін.

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Командир РДК зауважив, що завдяки таким "серйозним змінам", розширенню й продовженню лінії боєзіткнення вдалося послабити тиск військової машини Кремля на інших ділянках фронту. Зараз лінія фронту стабілізувався.

Наразі можна казати про те, що державний кордон між Україною та РФ став "повноцінним продовженням лінії фронту", яку вдалося створити силами бійців російських добровольчих підрозділів, додав Нікітін.

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