Столтенберг про вступ України до НАТО: "Це не питання "якщо", це питання "коли"
Союзники по НАТО допомагають зробити ЗСУ та їхню техніку більш сумісними з союзниками Альянсу, готуючи Україну до вступу в НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму.
"Після двох років повномасштабної агресії ваша країна залишається вільною та незалежною. Саме це Путін намагався у вас забрати – ваш суверенітет. Але йому не вдалося цього зробити. Він недооцінив вашу мужність, креативність та рішучість", - наголосив він.
Столтенберг зазначив, що Україна вже завдала важких втрат російським силам, відкинувши російський Чорноморський флот і відкривши коридор для експорту зерна та інших товарів.
За його словами, Путін також недооцінив силу та єдність НАТО і відданість Альянсу підтримці України.
"Держави НАТО надали 99% всієї військової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів. І буде ще більше", - наголосив він.
Генсек НАТО додав, що Путін також хотів заборонити Україні обирати свій власний шлях, відсторонивши від євроатлантичної сім’ї.
"Проте досяг він прямо протилежних результатів. Сьогодні Україна є кандидатом на членство в ЄС. І ви наблизилися до НАТО, як ніколи раніше", - сказав він.
"Ми допомагаємо зробити ваші Збройні Сили і техніку більш сумісними з союзниками НАТО, готуючись до вступу України до Альянсу. Це не питання "якщо", це питання "коли", - підсумував Столтенберг.
Нагадаємо, 21 та 22 березня триватиме засідання 16-го щорічного Київського безпекового форуму.
Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.
Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то буде "екскалація".
Деякі подробиці того, де що стоїть/лежить без діла і чому це не передається Україні.