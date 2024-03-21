Столтенберг про вступ України до НАТО: "Це не питання "якщо", це питання "коли"

Союзники по НАТО допомагають зробити ЗСУ та їхню техніку більш сумісними з союзниками Альянсу, готуючи Україну до вступу в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

"Після двох років повномасштабної агресії ваша країна залишається вільною та незалежною. Саме це Путін намагався у вас забрати – ваш суверенітет. Але йому не вдалося цього зробити. Він недооцінив вашу мужність, креативність та рішучість", - наголосив він.

Столтенберг зазначив, що Україна вже завдала важких втрат російським силам, відкинувши російський Чорноморський флот і відкривши коридор для експорту зерна та інших товарів.

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За його словами, Путін також недооцінив силу та єдність НАТО і відданість Альянсу підтримці України.

"Держави НАТО надали 99% всієї військової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів. І буде ще більше", - наголосив він.

Генсек НАТО додав, що Путін також хотів заборонити Україні обирати свій власний шлях, відсторонивши від євроатлантичної сім’ї.

"Проте досяг він прямо протилежних результатів. Сьогодні Україна є кандидатом на членство в ЄС. І ви наблизилися до НАТО, як ніколи раніше", - сказав він.

"Ми допомагаємо зробити ваші Збройні Сили і техніку більш сумісними з союзниками НАТО, готуючись до вступу України до Альянсу. Це не питання "якщо", це питання "коли", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, 21 та 22 березня триватиме засідання 16-го щорічного Київського безпекового форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

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