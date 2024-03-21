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Новини
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Столтенберг про вступ України до НАТО: "Це не питання "якщо", це питання "коли"

столтенберг

Союзники по НАТО допомагають зробити ЗСУ та їхню техніку більш сумісними з союзниками Альянсу, готуючи Україну до вступу в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

"Після двох років повномасштабної агресії ваша країна залишається вільною та незалежною. Саме це Путін намагався у вас забрати – ваш суверенітет. Але йому не вдалося цього зробити. Він недооцінив вашу мужність, креативність та рішучість", - наголосив він.

Столтенберг зазначив, що Україна вже завдала важких втрат російським силам, відкинувши російський Чорноморський флот і відкривши коридор для експорту зерна та інших товарів.

Читайте: Ситуація на полі бою в Україні складна, союзники по НАТО передають 99% допомоги, - Столтенберг

За його словами, Путін також недооцінив силу та єдність НАТО і відданість Альянсу підтримці України.

"Держави НАТО надали 99% всієї військової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів. І буде ще більше", - наголосив він.

Генсек НАТО додав, що Путін також хотів заборонити Україні обирати свій власний шлях, відсторонивши від євроатлантичної сім’ї.

"Проте досяг він прямо протилежних результатів. Сьогодні Україна є кандидатом на членство в ЄС. І ви наблизилися до НАТО, як ніколи раніше", - сказав він.

"Ми допомагаємо зробити ваші Збройні Сили і техніку більш сумісними з союзниками НАТО, готуючись до вступу України до Альянсу. Це не питання "якщо", це питання "коли", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, 21 та 22 березня триватиме засідання 16-го щорічного Київського безпекового форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

Дивіться: Яценюк про вилучення російських активів: Йдеться не лише про компенсацію заподіяної Україні шкоди. Це шлях до встановлення справедливості

Автор: 

членство в НАТО (1745) Столтенберг Єнс (1596) Київський безпековий форум (168)


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Топ коментарі
+9
Коли? Не раніше, ніж дозволять орбан, фіцо і росія.
А то буде "екскалація".
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21.03.2024 12:23 Відповісти
+6
НАТа без яєць, зато балакуча, симпатична та неагресивна.
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21.03.2024 12:22 Відповісти
+5
Коли? - ******* перестанете - кожен день рот не закривається
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21.03.2024 12:24 Відповісти
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НАТа без яєць, зато балакуча, симпатична та неагресивна.
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21.03.2024 12:22 Відповісти
Так НАТа була створена не для війни, а для миру!
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21.03.2024 12:27 Відповісти
Я знаю, як і ООН.
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21.03.2024 12:29 Відповісти
оона повністю себе розкрила ув 1994 в Руанді. З тих пір для мене ясно зрозуміло шо оона - непотріб та паразит
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21.03.2024 13:12 Відповісти
Коли? Не раніше, ніж дозволять орбан, фіцо і росія.
А то буде "екскалація".
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21.03.2024 12:23 Відповісти
Коли? - ******* перестанете - кожен день рот не закривається
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21.03.2024 12:24 Відповісти
що заважає прямо завтра прийняти в нато ?
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21.03.2024 12:25 Відповісти
можливо те, що нато - не дитсадочок, в який зранку прийшов і до обіду вже прийняли
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21.03.2024 12:35 Відповісти
Їхня боязнь приходу Армагеддону наступного дня, хоча це, з такими розкладами, всього лише питання часу,), Кажу "їхня", бо ми, вже нічого не боїмось, так?,),
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21.03.2024 12:35 Відповісти
Сцикливість і безхребетність. Бо буде "ескалація" з ****** у якого ЯЗ.
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21.03.2024 14:07 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=ge1mdllEnS4 Ауслендер. Что с военной помощью Украине. Мало, медленно и не вовремя

Деякі подробиці того, де що стоїть/лежить без діла і чому це не передається Україні.
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21.03.2024 12:27 Відповісти
народ збирає на пікапи та бусіки, а у піндосів пустеля вкрита технікою на консервації
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21.03.2024 13:14 Відповісти
саме так.
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21.03.2024 14:15 Відповісти
А яка різниця?
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21.03.2024 12:37 Відповісти
Знову дурного віслюка поманили морквою, аби і далі йшов на скотобійню.
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21.03.2024 12:53 Відповісти
кожного разу переливає з пустого в порожнє, вже третій рік.
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21.03.2024 13:04 Відповісти
Я можу одружитись на донькі Білла Гейтса. Питання не якщо, питання коли - коли я буду молодим красивим мільярдером і сподобаюсь їй.
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21.03.2024 13:07 Відповісти
Коли питання "коли" ще трохи затягнеться то воно автоматично перетвориться в питання "навіщо",або,грубо кажучи,на хрєна?
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21.03.2024 13:08 Відповісти
коли - понятіє растяжимоє.. аж до нескінченності.
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21.03.2024 13:09 Відповісти
...Коли рак на горі свисне. - подумав Столтенберг, але прикусив язика.
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21.03.2024 14:05 Відповісти
 
 