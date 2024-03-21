До України вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії прибув голова Військового комітету НАТО Бауер

Вперше від початку повномасштабної війни найвищий військовий посадовець НАТО, голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер прибув до Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Бауер подякував за можливість відвідати Україну та поспілкуватися із політичними та військовими діячами держави під час перебування на Київському безпековому форумі.

"Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли", – сказав він.

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Військовий посадовець зазначив, що цей візит дозволяє йому висловити "глибоку повагу" до українців, які змогли продемонструвати стійкість та мужність на полі бою і поза ним.

"З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", – запевнив Бауер.

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