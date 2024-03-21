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Новини Мобілізація
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Мін’юст про мобілізаційний потенціал серед засуджених: Є дві категорії осіб, частину з них можуть призвати

зона,неволя,тюрма,колонія

В Україні є близько 50 тисяч осіб, які мають судимість і вже відбули покарання. Також 26 тисяч перебувають у місцях позбавлення волі. Частину з них можуть мобілізувати до української армії.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Дуже складно зараз говорити про те, скільки це може бути людей. Перша категорія – це особи, які мають судимість, але вони живуть поряд з нами, вони вже відбули своє покарання і є звільненими. Це приблизно 50 тисяч осіб", - зазначила вона.

За її словами, згодом можна буде "по факту" говорити, скільки таких людей відповідали ознакам того, щоб приєднатися до лав Збройних Сил.

Друга категорія, за словами Висоцької, – це люди, які зараз відбувають покарання у в'язницях - їх 26 тисяч.

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"Друга категорія – це набагато складніше, це можливість залучати до відсічі збройної агресії людей, які перебувають зараз у в'язницях, є засудженими на сьогодні й саме такий механізм і порядок їх залучення до лав ЗСУ", - поясняла заступниця глави Мін'юсту.

Висоцька вважає, що буде дуже жвава дискусія у Верховній Раді під час розгляду законопроєкту про мобілізацію засуджених. Передбачається, що тих, хто вже відбув покарання, мобілізовуватимуть без їхньої згоди, як усіх інших військовозобов’язаних громадян призовного віку.

За словами урядовиці, заборона людям з судимість бути частиною армії є застарілою законодавчою нормою часів Радянського Союзу.

"Але сьогодні дуже специфічні умови – це воєнний стан, це потреба в тому, щоб наповнити наше військо. Тому, звісно, що це дуже логічно, що вільних людей, які придатні допомогти Збройним Силам, можуть призивати без їх погодження або згоди", - вважає Висоцька.

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Вона зазначила, що для засуджених, які відбувають покарання, передбачено умовно-дострокове звільнення за їхньою заявою.

"Тобто їхнє бажання, їхня мотивація є обов'язковими. В іншому випадку це просто не є ефективно для наших Збройних Сил. Тому їхня заява, їхнє бажання й обов'язкове укладення контракту як умова, для того, щоб умовно-достроково звільнитися", - наголосила урядовиця.

Водночас буде враховуватися спроможність, фізична підготовка ув'язнених, щоб не було медичних протипоказань, додала заступниця міністра юстиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджених за ДТП і корупцію треба мобілізувати, - міністр юстиції Малюська

Автор: 

Мін’юст (1604) судимість (27) мобілізація (3121) Висоцька Олена (17)


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Топ коментарі
+4
Складається таке враження, що вони ладні і мерців на кладовищах мобілізувати аби не чіпати дєрьмаківсько-кварталівську шоблу "раждьонних нє для вайни"! А там не один бат можна назбирать, ІМХО...
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21.03.2024 13:19 Відповісти
+3
Зараз дійсно рецидивіст прирівнений за привілеями до народного депутата - не підлягає обов'язковій мобілізації)) До смішного доходить в деяких ситуаціях, коли у нарколиги-крадуна більше прав і свобод, ніж у лоха, що все життя платить податки.
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21.03.2024 13:27 Відповісти
+3
серед державних чиновників і мус*рів теж є мобілізаційний "потенціал" десь 1.2 млн голів пропоную почати від найжирніший з гори до низу відразу і люстрація відбудеться
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21.03.2024 14:02 Відповісти
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категорію ...Мда ...це називається вже категорія
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21.03.2024 12:57 Відповісти
"Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад" Активно готуються, вся економіка налаштована на військовий лад, мобілізація йде повним ходом!!. А у нас і 500тисяч вже не треба, і закон про мобілізацію в диспутах хоронять..?А історичний досвід країн які воювали ,щодо мобілізації, застосувати не пробували..? Не на часі..? Дєрьмократія? Якщо програємо, прийдуть рашисти моментально відмобілізують мільйони українців і в авангарді попхають на НАТО, а тих хто виживе з їх сім'ями пошлють Сибір "нєісходіму" завойовувати...! Українське питання вирішать назавжди...?!
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21.03.2024 13:51 Відповісти
всіх бажаючих під смертельну клятву
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21.03.2024 13:07 Відповісти
Складається таке враження, що вони ладні і мерців на кладовищах мобілізувати аби не чіпати дєрьмаківсько-кварталівську шоблу "раждьонних нє для вайни"! А там не один бат можна назбирать, ІМХО...
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21.03.2024 13:19 Відповісти
Зараз дійсно рецидивіст прирівнений за привілеями до народного депутата - не підлягає обов'язковій мобілізації)) До смішного доходить в деяких ситуаціях, коли у нарколиги-крадуна більше прав і свобод, ніж у лоха, що все життя платить податки.
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21.03.2024 13:27 Відповісти
Точно. Там ідіоти по 10.000 $ платять, а тут всього діл - спер магінтолу, відсидів півроку і ТЦК дулі показуєш - шановний член товариства.
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21.03.2024 14:30 Відповісти
з платных камер манюськи в первую очередь!!!
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21.03.2024 13:41 Відповісти
серед державних чиновників і мус*рів теж є мобілізаційний "потенціал" десь 1.2 млн голів пропоную почати від найжирніший з гори до низу відразу і люстрація відбудеться
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21.03.2024 14:02 Відповісти
Як мінімум поліції 100тис , а ще прокурорські, пенсіонери призовного віку, судді. Думаю тисяч 200 назбирають.
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21.03.2024 14:30 Відповісти
Ахаха, комусь там ще смішно з кацапів?)
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22.03.2024 06:35 Відповісти
 
 