Мін’юст про мобілізаційний потенціал серед засуджених: Є дві категорії осіб, частину з них можуть призвати

В Україні є близько 50 тисяч осіб, які мають судимість і вже відбули покарання. Також 26 тисяч перебувають у місцях позбавлення волі. Частину з них можуть мобілізувати до української армії.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Дуже складно зараз говорити про те, скільки це може бути людей. Перша категорія – це особи, які мають судимість, але вони живуть поряд з нами, вони вже відбули своє покарання і є звільненими. Це приблизно 50 тисяч осіб", - зазначила вона.

За її словами, згодом можна буде "по факту" говорити, скільки таких людей відповідали ознакам того, щоб приєднатися до лав Збройних Сил.

Друга категорія, за словами Висоцької, – це люди, які зараз відбувають покарання у в'язницях - їх 26 тисяч.

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"Друга категорія – це набагато складніше, це можливість залучати до відсічі збройної агресії людей, які перебувають зараз у в'язницях, є засудженими на сьогодні й саме такий механізм і порядок їх залучення до лав ЗСУ", - поясняла заступниця глави Мін'юсту.

Висоцька вважає, що буде дуже жвава дискусія у Верховній Раді під час розгляду законопроєкту про мобілізацію засуджених. Передбачається, що тих, хто вже відбув покарання, мобілізовуватимуть без їхньої згоди, як усіх інших військовозобов’язаних громадян призовного віку.

За словами урядовиці, заборона людям з судимість бути частиною армії є застарілою законодавчою нормою часів Радянського Союзу.

"Але сьогодні дуже специфічні умови – це воєнний стан, це потреба в тому, щоб наповнити наше військо. Тому, звісно, що це дуже логічно, що вільних людей, які придатні допомогти Збройним Силам, можуть призивати без їх погодження або згоди", - вважає Висоцька.

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Вона зазначила, що для засуджених, які відбувають покарання, передбачено умовно-дострокове звільнення за їхньою заявою.

"Тобто їхнє бажання, їхня мотивація є обов'язковими. В іншому випадку це просто не є ефективно для наших Збройних Сил. Тому їхня заява, їхнє бажання й обов'язкове укладення контракту як умова, для того, щоб умовно-достроково звільнитися", - наголосила урядовиця.

Водночас буде враховуватися спроможність, фізична підготовка ув'язнених, щоб не було медичних протипоказань, додала заступниця міністра юстиції.

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