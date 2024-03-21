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Новини Війна
20 054 246

Україні потрібен новий призов до армії, щоб замінити загиблих і поранених, - голова Військового комітету НАТО Бауер

бауер

У НАТО вважають необхідним проведення додаткової мобілізації в Україні.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер на Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте самі, що війна стосується кожного.  Подобається нам чи не подобається, йдеться про людей, про народ, не про нові гранати, не про нові БМП та танки. Вам і нам потрібні нові солдати. Солдати гинуть, солдати дістають поранення, тоді йдеться про призов до армії", - зазначив він.

Читайте: До України вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії прибув голова Військового комітету НАТО Бауер

Автор: 

НАТО (6557) мобілізація (3121) Бауер Роб (52)


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Топ коментарі
+31
Керівник тої структури, яка постачає нам зброю і обладнання, взявши на себе функції нашого МО і зеленої влади.
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21.03.2024 12:57 Відповісти
+28
І тоді нові призивники зупинять КАБи ? Україні потрібні справжні союзники, які не будуть обмежувати використання зброї . Якщо і далі гратись в демократію , то ніякий призов не допоможе .
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21.03.2024 12:58 Відповісти
+27
У Зєлєнского кусають лікті, що не можуть заткнути Бауера, як Залужного, звільнивши його з посади. І чого той Бауер так розійшовся? Адже вже навіть Шмигаль пояснив, що великої мобвлізації не треба, бо Зєлєнскій з Сирським зробили армію сильнішою.
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21.03.2024 12:56 Відповісти
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Де вони це пропонували і кому?
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21.03.2024 20:14 Відповісти
З 2020 року під час вагнергейту ЦРУ та МІ-6 повідомляли зельонського, що єрмак - агент рашистських спецслужб, на що він з посмішкою немовляти відповідав, що сбу "перевіряли" єрмака і "нічого підозрілого не знайшли"...
А татарова вимагає звільнити і НАТО, і ЄС, і навіть МВФ. Зокрема саме такі вимоги вони висунули для отримання чергового траншу...
Але зельонський на всіх поклав.
"Мені всі винні" - це його стрижневе переконання.
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21.03.2024 20:28 Відповісти
"З 2020 року під час вагнергейту ЦРУ та МІ-6 повідомляли зельонського, що єрмак - агент рашистських спецслужб" --- де вони про це повідомляли?

"А татарова вимагає звільнити і НАТО, і ЄС, і навіть МВФ" --- де вони вимагають цих звільнень?
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21.03.2024 20:30 Відповісти
НАТО превращается в организацию пр=о продуцированию СОВЕТОВ. Советов мы еще в СОВЬЕТСКОМ СССРе наслушались. Дайте оружия. Дайте Ф 16 и ракеты воздух-водух на 160 км. Чтобы ни один рашкинский самолет или вертолет не подлетел к линии фронта на дистанцию с которой можно сбросить КАБ или запустит противотанковую ракету. Смысл в пехоте если ее тупо день за днем забрасывают КАБами а Украине ответить почти нечем? Конечно нужно мобилизация с целью РОТАЦИИ,чтобы те кто 2 года воевал-могли хотя-бы 6 мес отдохнуть и полностью восстановится. Но мобилизация не заменит потребность в оружии
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21.03.2024 18:52 Відповісти
А НАТО каже:
1 приберіть з влади відвертих агентів кремля (єрмака, татарова, падальяка, смірнова, шурму, верещук, гетьманцева...)
2 поверніть демократію та свободу слова
3 припиніть переслідувати опозицію та українських патріотів
4 припиніть корупцію та крадіжки
5 будуйте, а не імітуйте будівництво укріплень

Питання: хто від кого залежить і хто має дослуховуватися до протилежної сторони в першу чергу?
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21.03.2024 20:12 Відповісти
Больной при полусмерти,ему нужна интенсивная терапия,переливание крови,искусствыеное дыхание(новейшее тяжелое оружие и ракеты которые уничтожат военные заводы Рашки) а врачь из Германии говорит что ему жалко тратить такие большие деньгт на ИВЛ,переливание крови и тд-поэтому пусть больной встане с кровати занимается лечебной гимнастикой и физиотерапией-это полезно для здоровья.А к хорошо тренированному органищму-болячки не прилипают Сначала нужно ПОБЕДИТЬ,сохранить Украину а реформы власти -они потом когда будут новые выборы,можно будет восстановить нормальную политдеятельность включая и протесты и демонстрации и народное ДАВЛЕНИЕ на политиков. в Условиях ракетных обстрелов возобновить митинги и политборьбу будет равно хаосу-что на руку путину. Чтобы сделать то что вы сказали-сначала нужно выбрать другого Президента и другой состав Парламента. в Условиях войны-это нереально. Как нереально наложить человеку гипс на ногу и в этот-же день сказать:надевай кроссовки и беги 40 км марафона
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21.03.2024 21:27 Відповісти
Кому потрібне твоє зелене болото словесного поносу?
Написав би просто: "не на часі". І всім все з тобою стало би ясно.
Боротися з корупцією - "не на часі" (а красти ще й як на часі!)
Шукати зрадників на вищих шаблях - "не на часі" (а призначати на найвищі посади агентів кремля - ой як на часі!)
Запускати оборонку - "не на часі" (а здавати рашистам координати оборонних виробництв - дуже на часі!)
Приймати закон про мобілізацію - "не на часі" (а звільняти всіх воєнкомів без розбору звісно на часі)
Синхронізувати українське законодавство з європейським - "не на часі" (а незаконно відключати патріотичні канали, саджати за грати захисників України, заводити карні справи на патріотів, наїжджати на журналістів, узурпувати владу в антиконституційному "офісі презедента" просто конче на часі).
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22.03.2024 00:30 Відповісти
"не про нові гранати, не про нові БМП та танки". Воюйте м'ясом.

Боже, порятуй мене від ТЦК, заховай мене. Я не маю грошей.
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21.03.2024 19:09 Відповісти
Сенатор Грем прибув до Києва і закликає чимшвидше ухвалити закон про мобілізацію, голова військового комітету НАТО Бауер також про це говорить, військові з фронту також говорять що їм потрібні люди і ротація. І тільки ухилянти сидять на диванах і скиглять "ваевать за депутатов не пайдем !!! "
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21.03.2024 20:13 Відповісти
А хіба вони "скиглять сидячи на диванах". На яких? Монако, Лондон, Майамі, іспанська Марбелья....? Розмова ж про цих ухилянтів? "или эта другое"?
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21.03.2024 20:34 Відповісти
Ті не скиглять,бо вони уже втекли,як і десятки тисяч інших з усієї України. Скиглять ті котрі ще в Україні і їм духу навіть для того щоб втекти не вистачило, і коли вони чують новину про мобілізацію,про те що ухилянтів ловлять на кордоні відчуваючи себе з ними однієї крові умовно говорячи то вони починають тут скиглити як гієни
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21.03.2024 20:37 Відповісти
Ахаха, а ти і далі среш в коментарях які ж українці погані бо не йдуть воювати, а ти в нас поЦреот і герой на якого Україна заслуговує)... А ти своєю провишиванською черепною коробочкою не думав, що тут не в дусі справа, а в тому що люди просто не мали грошей відкупитись і смикнути звідси?)
Можна почути, що ж ти членистоногий вважаєш причиною того чому не йдуть воювати? Яка повинна бути мотивація, і яка мотивації присутня пофакту? Бо якщо ти не розумієш загальних проблем хочаби то весь твій трьома просто чистий популізм ні про що
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22.03.2024 06:04 Відповісти
Яка має бути мотивація коли до тебе в твій дім прийшов рецедивіст зі зброєю тебе вбити? Захищати свій дім і сімю бо тебе пограбують та ще й тебе і сімю вбьють. Такою логікою керуються люди. У них є дім,сімї і все інше, і що буде якщо кацапи захоплять Україну? Хреново буде,когось вбють,когось посадять,а хтось втратить все що мав. Тут проста мотивація. Захищати своє.а не депутатів як ухилянти говорять, якщо України не буде то як мінімум більшість втратить все що мали матеріальне,багато хто життя а багато хто свободу. Чому ухилянти не керуються такими принципами? А все дуже просто,поки є ті хто йде на фронт і там воює, вони можуть сидіти на диванах зі своїми жінками і дітьми і скиглити,що "за депутатов ваевать не пайдем !!!", а якщо таких не фронті не буде тоді вони пізнають усі тяготи життя так сказати, кацапи прийдуть візьмуть його і поженуть на фронт далі на захід, кацапи прийдутьі просто його вбьють,кацапи прийдуть і заберуть у нього все його майно і так далі. Можливо ухилянти цього не бояться тому,що вони будуть першими хто будуть вітати "асвабадітелєй" з порогу свого дому, теж варіант
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22.03.2024 08:06 Відповісти
Давайте я не буду повторюватись, бо бачу що ти і далі глаголиш одну і ту ж мантру. Я відповідав під іншою статтею, тож вибачай але часу займе багато! :

Ну по суті він говорить правильні речі, але всі чемно забувають про деякі цікаві моменти:

1) Відсутність МОТИВАЦІЇ як факту!!!

Неможливість пояснити людині для чого їй ця війна (попрошу особо ярих не використовувати пафосні фразочки про обов'язок), в людях виховуючи з малечку повагу до самого себе і егоцентризм, ви зараз змушуєте забити на свої інтереси і щось виконувати, змушуєте вибирати між життям зі своєю родиною і МОЖЛИВОЮ смертю в м'ясорубці за неясні(чи не близькі) їй інтереси. Це схоже швидше на абсурдний брєд який тараторять просто щоб тараторити бо якісь більш реальні факти відсутні. Ну ще дехто може сказати про українську культуру і ідентичність, але і тут виникають певні суперечності, бо це поняття в нас вже стало дуже розмитим, в нас зараз 21 століття, століття можливостей, століття де не сильною проблемою є здобуття освіти і заснування своєї справи у якісь країні Х, тож часи КРАСИВИХ КРИЧАЛОК давно минули, ними вже людину не заохотиш, це канає лише у відсталих економічно і культурно країнах потипу рашистану і якоїсь КНДР. Окрім цього, якщо ви не замітили явище ухиляння від мобілізації настільки масове, що слова про якусь ганьбу пустий трьоп, тож перед ким кому буде стидно якщо він виживе (також не забуваємо про той же егоцентризм)?

2) Нечітка концепція ПЕРЕМОГИ!!! Як бачите, чітко пояснити, що для нас перемога не може ніхто. Зараз скоріше всі просто це слово використовують просто щоб використати. Не вірите то запитайте будь в кого, що для нього перемога України в цій війні, і гарантую, що людина дивитиметься на вас як баран на нові ворота і почне петляти, а коли ви попросите поконкретніше то вона вдариться в агресію, через відсутність аргументів!…..

3) Класовий і ідеологічний поділ населення!!!

Це один з чи найосновніших чинників того що зараз відбувається, фрази потипу "чому я маю йти воювати за багатих", не просто так виникли. Вони є результатом чіткого контрасту який спостерігають люди дивлячись навколо. Чому певна особа, яка через свої бажання, амбіції чи можливості не може заробити достатньо грошей має йти і можливо вмерти, щоб жив її сусід який скажемо ганяє авто з європи? Крім цього всіляка срань в законі про мобілізацію яка пропонує мобілізовувати усіх в кого зп менше такоїто суми тільки підливає масла у вогонь. Ніхто просто не буде вмирати за рабство, за корупцію, за маєтки "господарів життя"

Щодо ідеологічного поділу, то тут нічого дивного результат нашої внутрішньої політики впродовж 33 років і історичні чинники! Впродовж 33 років любий забулдига який йшов в політику вибирав електорат, і задобрював його фразами про МОВУ, ВІРУ. Була надія, що той сплеск мотивації і об'єднання який виник напочатку повномаштабного вторгнення збережеться, але завдяки нашим бравим політиканам ми знову перетворились на бандерівців і москальню!! Тож як пояснити тепер чому львівянин має вмирати за харківянина, а харківянину яке діло до того львівянина дуже важко….

Тож якщо не працювати над МОТИВАЦІЄЮ(тепер тільки панькатись з людьми, самі ж так виховувались) і не пояснювати людям чіткої лінії яка є метою для України, ви хоть кожен день пишіть красиві статейки про обов'язок і те що хто мусить. Це нічого не поміняє, а масова примусова мобілізація призведе мінімум до масового дезертирства і відмов, або як апогей різьби яку зірвало до сепаратизму і колабраціонізму!!! Ми повторюємо чітко те що було 100 років тому, тож це скоріше викликає дежавю))))… Отже потрібні висновки і зміни, але я думаю впершу чергу повинна помінятись влада, бо чогось розумного від квартального шапіто чекати, то себе не поважатимеш!!!
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22.03.2024 08:16 Відповісти
1. "змушуєте вибирати між життям зі своєю родиною і МОЖЛИВОЮ смертю в м'ясорубці за неясні(чи не близькі) їй інтереси" --- як раз таки за свою родину і йдуть воювати,тому що головною мотивацією служить захист своєї родини,свого майна і всього що людина надбала тут в Україні за своє життя, що буде якщо прийдуть кацапи сюди я уже писав вище. Тут не треба ура-патріотичної мотивації, мтоивація банальна. Коли тебе прийшли вбивати і забрати у тебе все, ти захищаєшся,щоб цього не допустити.

2. "Нечітка концепція ПЕРЕМОГИ!!!" --- а ніяких концепцій перемоги у війнах бути не може. Ніхто не зможе ніколи спрогнозувати як війна закінчиться. Це не ті речі які можна спрогнозувати. Ця війна має сотні факторів які на неї впливають і від котрих залежить результат в кінці. І багато з речей не залежать від самої України. Від України залежить основне це воювати безпосередньо на фронті, від Заходу поставки зброї і грошової допомоги, санкції проти кацапів і так далі. Основна мета,це не втратити свою незалежність для держави.

3. "Класовий і ідеологічний поділ населення!!!" --- чергова нісенітниця, був би ти на фронті то такого б не говорив, там воюють різні люди, і бізнесмени,айтішники,судді.прокурори,поліцейські,депутати і так далі. Звичайно що переважна більшість простих громадян,тому що їх кількісно більше.
Список депутатів різних рангів котрі уже загинули на війні:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_депутатів,_загиблих_в_російсько-українській_війні_(Україна)

"Отже потрібні висновки і зміни, але я думаю впершу чергу повинна помінятись влада" --- основна помилка українського наріду в тому,що вони все життя у всьому звинувачували погану владу,знімаючи повністю з себе відповідальність за все, дуже вигідно звинуватити когось далеко неідеального у всьому і умити руки розкаазуючи що ти тут ні при чому,а винні ось ці поганці,а не ми. А мінятися треба усім,і владі і наріду котрому також до ідеалу як до місяця
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22.03.2024 08:46 Відповісти
Про що і говорилося, ти членистоноге яке вивчило одну мантру, і тараторить її з кожного утюга..... Але все зводиться до одного, один батрак ображає іншого батрака.... Ти ж не підеш в той же ресторанчик для господ оскільки скоріше за все получиш ..зди, а тут можна тут ти патріот))....
1) що ж тобі незрозуміло у тому, що для людини це може і не бути чимось рідним. Йому легше смитись з цієї країни.... Коли ж ви приймете той факт що люди різні? Ну не рахують це домом багато хто, факт народження в певній країні, зараз не аргумент а просто випадок. А про майно, та в більшості і у власності нічого немає))))
2) ахаха а чому це захід забрв'язаний поставляти зброю?) Ну звісно війна без чіткої мети і плану далеко зайдемо.... Про яку спільну ідею може йти мова)?
3) тобі про одне а ти далі про фронт і ухилянтів , тебе що поплавило?... Ну ти що недолугий? Ідейні є у всіх верствах, від прибиральника до власника бізнесу, це не показник.... Проблема набагато глибше і не зав'язана на фронті!!!
Немає в країни спільної ідеї серед народу, немає країни!!!! Це проблема яку потрібно вирішувати.
Ну а хтось казав, що ми ідеальні?) Ти дійсно цікавий персонаж андрюшечка
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22.03.2024 09:09 Відповісти
1. "А про майно, та в більшості і у власності нічого немає" --- у бомжів напевно нічого немає, а у людей є. У людей є сімї,власніть,нерухомість,авттомобілі і так далі. Їм тікати немає куди. Якщо вони втечуть то будуть жити ніким і нічим своє життя в майбутньому,дуже невелика кількість на таке згідна.

2. У таких масштабних війнах ніколи не було і не буде передбачуваного фіналу. Ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться будь яка війна.

3. "Немає в країни спільної ідеї серед народу, немає країни!!!!" --- хто тобі сказав,що в людей не має спільної ідеї? тим паче зараз коли ця війна консолідує суспільсвто? Чи ти посилаючись на ухилянтів вирішив,що все українське суспільсвто таке? Не треба усе українське суспідьсвто по ухилянтах судити,в Україні гівна багато,але усіх під них підвертати не варто
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22.03.2024 09:25 Відповісти
Вибачай андрюшечка але ти дійсно тупуватий!! Таке враження, що ти як завчив один текст, так від нього і не відходиш в темі...
1) бомж має визначення, і до майна воно тільки дотичне! Автомобіль можеш собі в жопу засунути. А щодо ніким і нічим то чому? Якщо людині хватає мозку, і не ліві руки можна реалізувати себе будь де, тим паче на заході можливості більші... Я б міг тут зрозуміти тільки якщо людину тягне до рідної землі і вона вирішила для себе реалізувати себе тут, все інше пусті слова!!!!
2) тут без коментарів, з тобою це без толку!!!
3) консолідує?))) ахаха не сміши, зазирни за обгортку клоун)))... Ну а врешті ти далі за ухилянтів, ти пропащий чудік!!
Я не заперечую, якщо тобі є за що воювати,ти любиш свою землю і країну то воюй. Тільки не потрібно включати тут обіжену шибздю і нести пургу про тебе героя. Бо ти якраз і хочеш всіх загнати під одну лінію. І обіжаєшся коли комусь твої ідеали далекі і нелогічні.. На тебе всім крім твоє сім'ї (надіюсь) пофігу!!!
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22.03.2024 09:52 Відповісти
хотів би я побачити як вони б німців так зараз мобілізовували і казали нам потрібне м'ясо, а не снаряди...
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21.03.2024 20:33 Відповісти
Якби була така ситуація як в Україні,то мобілізували би,нікуди би не ділися,і були б обмеження на виїзд за кордон і так далі. Це у наших ухилянтів мантра про те,що у нас північна корея,а не демократія, але якщо б така ситуація і таких масштабів війна була б у когось і з них,то там було б таке саме,а може ситуація була б і ще гірша,якщо врахувати наприклад той стан армії яка була на початок війниу німців,де усі ті гаубиці котрі передавали Україні були напівубиті,армія не фінанусвалася і не готувалася напротязі років,натомість у нас армія за 8 років АТО набула чималого досвіду. Демократія це красиві слова для популізму,а коли діло пахне смаленим і буде реальна загроза війни чи навіть існування країни то там будуть і мобілізувати,і обмежувати виїзд людям призовного віку.
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21.03.2024 20:43 Відповісти
Бла-бла-бла. Те кто говорит что у них было бы также или врет или знает что не было бы.
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21.03.2024 20:51 Відповісти
Тут і ідіоту ясно що бубо б те ж саме, такий сильний ворог як кацапи не залишиив би шансів окрім того щоб проводити мобілізацію,обмежувати виїзд військовозобовязаних і так далі. Якщо б наприклад Німеччина була б сам на сам з кацапами то вони так би і робили, інших варіантів в такого роду масштабних війнах немає
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21.03.2024 21:03 Відповісти
Бла-бла-бла. Очередной категорический бред.

Есть две истины.
1. Украинская власть одна из худших в истории человечества по своей компетенции и адекватности текущим вызовам.
2. Украинская власть принимает решения, которые неадекватны и часто вредят.
3. Боты, типа тебя, бегают по сети и рассказывают какая власть мудрая.
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21.03.2024 21:06 Відповісти
Более отборных дегенератов и представить себе нельзя. Но они еще смеют открывать пасть и равнять себя с немцами. Или там англичанами. Да куда вам до немцев и англичан. Африканцы, живущие в каменном веке, адекватнее вас.
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21.03.2024 21:07 Відповісти
Два года назад наблюдая за нашей властью виделась чистейшая Африка в худших проявлениях, но сейчас это будет комплимент. Африканцы, прочитавшие за жизнь одну книгу, строящие ракеты из дерева и верящие в колдунов адекватнее тех кто у нас сейчас власть. У них хотя бы есть зачаток здравого смысла и самосохранения.
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21.03.2024 21:14 Відповісти
"Очередной категорический бред" --- це не брєд,моя думка не являється істиною в останній інстанції,але має під собою здоровий глузд,тому що якщо б итака війна була б в Німеччині то ніхто б не піднімав білий прапор і збирався б здаватися, робилося би усе можливе для оборони держави,а в таких масштабах загальна мобілізація котра до речі є аналогічною котра є в Україні проводилася б сто процентів,і виїзд для військовозобовязаних також би обмежувався тому що само собою зараз втекло б багато.

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21.03.2024 21:13 Відповісти
Ты попросту недоумок. Какой здравый смысл.
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21.03.2024 21:16 Відповісти
Мені здається,що це ти такий. У тебе логіка взагалі відсутня,окрім зради і всепропальщини ти навіть задуматися не можеш і не в стані,що така війна в будь якій країні котра загрожувала б зникненню цієї держави привела би до мобілізації,до колапсу,різних обмежень, різних проколів і так далі. То що у нас не все ідеально я і без тебе знаю,але думати,що наприклад в тій же Німеччині було б усе шикарно враховуючи той факт що стан їхнього Бундесверу виявився ненайкращим мякгко говорячи коли почалася перевірка уже після вторгнення кацапів в Україну можуе тільки людина нерозумна
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21.03.2024 21:23 Відповісти
Да чел который мыслит "мне страшно оттого мое поведение оправданно" охеренно умный. Страх худший советчик, если ты не знал. Люди, которые боятся вообще не способны адекватно мыслить.
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21.03.2024 21:27 Відповісти
Так цей фрукт це ще той популістичний серун.... В нього нік нагадує прізвище знайомого, тож запам'ятався і воно може під кожним постом висирати, що всі погані бо хочуть щоб до них відносились як до людей....

Це я б припустив навіть не людина а членистоноге яке типу і не за те що відбувається але і не проти бо так має бути... Забудьте про хоть якесь мислення з його боку, воно ж як валянок, і далі нестиме свою гавно пластинку і нічого нового ви від нього не почуєте.

Таких самих кадрів ви можете почути поспілкувавшись з кацапчиками, у них ІНОАГЕНТИ в цих УХИЛЯНТИ, в них мантра про боротьбу з світовим нацизмом а в цих мантра що всі кругом контрацептиви ми одні хороші боремось із світовим злом (доречі цікаво правда, коли такі бідуїни живучи в країні яка навіть патрона не виробить, купує хліб по 40 грн , горланить про те що їм забрв'язаний захід помагати, а як не дає чогось то вони ідіоти)... Чекайте це він ще про будапештський меморандум не говорив
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22.03.2024 06:18 Відповісти
бред,зараз німець не той що у 40х минулого ст. вони ж недурно опитування проводили ,результати невтішні, тому у НАТО одна надія на українців. Та й президент США різні сенатори казали що для війни проти рф українці обходяться дешево ніж це було б у Захіних країнах де економіка відразу разом з біржами хлюпнулася б у калюжу.
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21.03.2024 20:56 Відповісти
"бред,зараз німець не той що у 40х минулого ст. вони ж недурно опитування" --- то що у них ухилянтів було б також багато,це ясно, але якщо була б небезпека знищення суверенності Німеччини то вони б аналогічно обмежували виїзд військовозобвоязаним і все інше. Там уже би принципи демократії так сказати відійшли би на другий рівень, про демократію можна говорити коли ти сидиш в теплі,добрі і далеко від проблем. Окрім того в Німеччині така ж система загальної мобілізації як в Україні,була б війна,була б загальна мобілізація,були б обмеження на виїзд за кордон. Це не США де військовозобовязані тільки пенві верстви населення. Хоча в США в часи вєтнамської війни для військовозобовязаних також були введені обмеження на виїзд щоб вони не тікали за кордон. І в часи другої світової в США,Великобританії наприклад також були обмеження. Так що не тільки в Україні зараз така ситуація. Хоча уже 2024 рік,але масштаби війни по суті співставні як для окремої держави
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21.03.2024 21:09 Відповісти
А може таких на нуль? Чи краще Степанів по селах ловити?

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21.03.2024 20:39 Відповісти
Через 20 лет останутся тут одни пенсионеры, если следовать советам господ из НАТО.
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21.03.2024 21:04 Відповісти
Степани по селам
"Де повістка" у телеграмі
100500 ментів
Пенсіонери військові
В тилу 700к людей? Ну так. За 45 в основному. Ті, хто не забздів. Ті хто пішов до тцк, але зовсім не годиться на самому передку. Звісно є мертві душі і ті хто сховався. Але вони все одно не підуть на фронт. Та й їх навіть не третина. Менше.
Щось ще забув?

А що було би аби усі дядьки пройшли тцк? Щоб кожен розумів, що про..би недолугого командира буде наступним виправляти він? Що наступним яйця по 17 це він?

Може б вдалося зберегти 300к готових до штурмів просто виконуючи свою роботу у армії. Бути зв'язківцем. Водієм. Забезпечувати роботу тих 300. Або просто працювати у цивільному житті і знати що армія знає хто у них є у резерві та обере тільки тих, хто дійсно потрібен зараз.
Або стати героєм. Так, за наказом. Але знаючи що саме ти і більш нікому це зробити.
Або сховатись і чекати поки ті, хто свідомо пішов у військо закінчаться.
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21.03.2024 21:28 Відповісти
Мобілізація без масового постачання зброї недоречна
І питання кого мобілізувати?
І не зрозуміло Україна переможе чи ні
Якщо не переможе то навіщо тоді мобілізація
Багато людей які встигли поїхати за кордон від початку війни говорили
Україні потрібна негайна капітуляція бо держава не вистоїть
А воювати ніхто не хоче багато ухилянтів
Тоді що
Гинемо всі хто є
Чи капітуляція і народ лишається
Жити і далі?
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21.03.2024 22:00 Відповісти
Давайте спершу хоч визначимось що для людей взагалі значить перемога... Ато в нас єдиної думки навіть немає
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22.03.2024 06:28 Відповісти
Мой братан-снайпер никуда больше не пойдет. Из-за фаба. Из-за командира, который крал боевые, не дал братану перевестись в ССО, и квасил вдали от фронта, когда фаб вдарил и завалил блиндаж с братаном. Из-за вашего ордена ленина краснознамённого ультра-христианина джонсона. Братан был герпетолог, занимался защитой природных заповедников. Сколько снарядов нужно, чтобы его заменить его вдове?
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21.03.2024 23:17 Відповісти
Ех, гірка правда... Але в Україні є групка радикально налаштованих диванних фанатиків які в 21 столітті продовжує жити красивими кричалками
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22.03.2024 06:21 Відповісти
Французы предлагают послать в Украину военных. Предлагаю направить еще депутатов, президента, полицию, таможню... А всех перечисленных украинских чиновников на фронт. Уверен, что так победим.
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21.03.2024 23:46 Відповісти
Ні.
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22.03.2024 00:56 Відповісти
Доречі цікавий факт, а фріци планують що групка мобілізованих з лопатами замінить той же таурус? Припускаю результати "аудиту" їм не показували, як і невкурсі німчура, що тут тилові частини то переповнені. Скільки зараз такса для Старич 8к вічнозелених? Чи більше? Знаю щоб в черлянах картоплю чистити платили 7.5
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22.03.2024 06:24 Відповісти
Ну зараз набіжить адептів секти святої ротації (це чудастєри які вірять, що ця влада проведе хоть якусь ротацію і тим паче її не роблять бо дядя Степан який все життя в селі фірманом був не йде в тцк, йому ж більше тре чим тому лисому з кварталу, він ж більше від держави отримав. МОТИВАЦІЯ!!), і розповідатиме який я махровий ухилянт
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22.03.2024 06:27 Відповісти
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