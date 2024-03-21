Україні потрібен новий призов до армії, щоб замінити загиблих і поранених, - голова Військового комітету НАТО Бауер

У НАТО вважають необхідним проведення додаткової мобілізації в Україні.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер на Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте самі, що війна стосується кожного. Подобається нам чи не подобається, йдеться про людей, про народ, не про нові гранати, не про нові БМП та танки. Вам і нам потрібні нові солдати. Солдати гинуть, солдати дістають поранення, тоді йдеться про призов до армії", - зазначив він.

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