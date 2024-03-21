Україні потрібен новий призов до армії, щоб замінити загиблих і поранених, - голова Військового комітету НАТО Бауер
У НАТО вважають необхідним проведення додаткової мобілізації в Україні.
Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер на Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте самі, що війна стосується кожного. Подобається нам чи не подобається, йдеться про людей, про народ, не про нові гранати, не про нові БМП та танки. Вам і нам потрібні нові солдати. Солдати гинуть, солдати дістають поранення, тоді йдеться про призов до армії", - зазначив він.
Топ коментарі
+31 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар21.03.2024 12:57 Відповісти Посилання
+28 Григорий #524521
показати весь коментар21.03.2024 12:58 Відповісти Посилання
+27 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар21.03.2024 12:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А татарова вимагає звільнити і НАТО, і ЄС, і навіть МВФ. Зокрема саме такі вимоги вони висунули для отримання чергового траншу...
Але зельонський на всіх поклав.
"Мені всі винні" - це його стрижневе переконання.
"А татарова вимагає звільнити і НАТО, і ЄС, і навіть МВФ" --- де вони вимагають цих звільнень?
1 приберіть з влади відвертих агентів кремля (єрмака, татарова, падальяка, смірнова, шурму, верещук, гетьманцева...)
2 поверніть демократію та свободу слова
3 припиніть переслідувати опозицію та українських патріотів
4 припиніть корупцію та крадіжки
5 будуйте, а не імітуйте будівництво укріплень
Питання: хто від кого залежить і хто має дослуховуватися до протилежної сторони в першу чергу?
Написав би просто: "не на часі". І всім все з тобою стало би ясно.
Боротися з корупцією - "не на часі" (а красти ще й як на часі!)
Шукати зрадників на вищих шаблях - "не на часі" (а призначати на найвищі посади агентів кремля - ой як на часі!)
Запускати оборонку - "не на часі" (а здавати рашистам координати оборонних виробництв - дуже на часі!)
Приймати закон про мобілізацію - "не на часі" (а звільняти всіх воєнкомів без розбору звісно на часі)
Синхронізувати українське законодавство з європейським - "не на часі" (а незаконно відключати патріотичні канали, саджати за грати захисників України, заводити карні справи на патріотів, наїжджати на журналістів, узурпувати владу в антиконституційному "офісі презедента" просто конче на часі).
Боже, порятуй мене від ТЦК, заховай мене. Я не маю грошей.
Можна почути, що ж ти членистоногий вважаєш причиною того чому не йдуть воювати? Яка повинна бути мотивація, і яка мотивації присутня пофакту? Бо якщо ти не розумієш загальних проблем хочаби то весь твій трьома просто чистий популізм ні про що
Ну по суті він говорить правильні речі, але всі чемно забувають про деякі цікаві моменти:
1) Відсутність МОТИВАЦІЇ як факту!!!
Неможливість пояснити людині для чого їй ця війна (попрошу особо ярих не використовувати пафосні фразочки про обов'язок), в людях виховуючи з малечку повагу до самого себе і егоцентризм, ви зараз змушуєте забити на свої інтереси і щось виконувати, змушуєте вибирати між життям зі своєю родиною і МОЖЛИВОЮ смертю в м'ясорубці за неясні(чи не близькі) їй інтереси. Це схоже швидше на абсурдний брєд який тараторять просто щоб тараторити бо якісь більш реальні факти відсутні. Ну ще дехто може сказати про українську культуру і ідентичність, але і тут виникають певні суперечності, бо це поняття в нас вже стало дуже розмитим, в нас зараз 21 століття, століття можливостей, століття де не сильною проблемою є здобуття освіти і заснування своєї справи у якісь країні Х, тож часи КРАСИВИХ КРИЧАЛОК давно минули, ними вже людину не заохотиш, це канає лише у відсталих економічно і культурно країнах потипу рашистану і якоїсь КНДР. Окрім цього, якщо ви не замітили явище ухиляння від мобілізації настільки масове, що слова про якусь ганьбу пустий трьоп, тож перед ким кому буде стидно якщо він виживе (також не забуваємо про той же егоцентризм)?
2) Нечітка концепція ПЕРЕМОГИ!!! Як бачите, чітко пояснити, що для нас перемога не може ніхто. Зараз скоріше всі просто це слово використовують просто щоб використати. Не вірите то запитайте будь в кого, що для нього перемога України в цій війні, і гарантую, що людина дивитиметься на вас як баран на нові ворота і почне петляти, а коли ви попросите поконкретніше то вона вдариться в агресію, через відсутність аргументів!…..
3) Класовий і ідеологічний поділ населення!!!
Це один з чи найосновніших чинників того що зараз відбувається, фрази потипу "чому я маю йти воювати за багатих", не просто так виникли. Вони є результатом чіткого контрасту який спостерігають люди дивлячись навколо. Чому певна особа, яка через свої бажання, амбіції чи можливості не може заробити достатньо грошей має йти і можливо вмерти, щоб жив її сусід який скажемо ганяє авто з європи? Крім цього всіляка срань в законі про мобілізацію яка пропонує мобілізовувати усіх в кого зп менше такоїто суми тільки підливає масла у вогонь. Ніхто просто не буде вмирати за рабство, за корупцію, за маєтки "господарів життя"
Щодо ідеологічного поділу, то тут нічого дивного результат нашої внутрішньої політики впродовж 33 років і історичні чинники! Впродовж 33 років любий забулдига який йшов в політику вибирав електорат, і задобрював його фразами про МОВУ, ВІРУ. Була надія, що той сплеск мотивації і об'єднання який виник напочатку повномаштабного вторгнення збережеться, але завдяки нашим бравим політиканам ми знову перетворились на бандерівців і москальню!! Тож як пояснити тепер чому львівянин має вмирати за харківянина, а харківянину яке діло до того львівянина дуже важко….
Тож якщо не працювати над МОТИВАЦІЄЮ(тепер тільки панькатись з людьми, самі ж так виховувались) і не пояснювати людям чіткої лінії яка є метою для України, ви хоть кожен день пишіть красиві статейки про обов'язок і те що хто мусить. Це нічого не поміняє, а масова примусова мобілізація призведе мінімум до масового дезертирства і відмов, або як апогей різьби яку зірвало до сепаратизму і колабраціонізму!!! Ми повторюємо чітко те що було 100 років тому, тож це скоріше викликає дежавю))))… Отже потрібні висновки і зміни, але я думаю впершу чергу повинна помінятись влада, бо чогось розумного від квартального шапіто чекати, то себе не поважатимеш!!!
2. "Нечітка концепція ПЕРЕМОГИ!!!" --- а ніяких концепцій перемоги у війнах бути не може. Ніхто не зможе ніколи спрогнозувати як війна закінчиться. Це не ті речі які можна спрогнозувати. Ця війна має сотні факторів які на неї впливають і від котрих залежить результат в кінці. І багато з речей не залежать від самої України. Від України залежить основне це воювати безпосередньо на фронті, від Заходу поставки зброї і грошової допомоги, санкції проти кацапів і так далі. Основна мета,це не втратити свою незалежність для держави.
3. "Класовий і ідеологічний поділ населення!!!" --- чергова нісенітниця, був би ти на фронті то такого б не говорив, там воюють різні люди, і бізнесмени,айтішники,судді.прокурори,поліцейські,депутати і так далі. Звичайно що переважна більшість простих громадян,тому що їх кількісно більше.
Список депутатів різних рангів котрі уже загинули на війні:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2,_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_депутатів,_загиблих_в_російсько-українській_війні_(Україна)
"Отже потрібні висновки і зміни, але я думаю впершу чергу повинна помінятись влада" --- основна помилка українського наріду в тому,що вони все життя у всьому звинувачували погану владу,знімаючи повністю з себе відповідальність за все, дуже вигідно звинуватити когось далеко неідеального у всьому і умити руки розкаазуючи що ти тут ні при чому,а винні ось ці поганці,а не ми. А мінятися треба усім,і владі і наріду котрому також до ідеалу як до місяця
1) що ж тобі незрозуміло у тому, що для людини це може і не бути чимось рідним. Йому легше смитись з цієї країни.... Коли ж ви приймете той факт що люди різні? Ну не рахують це домом багато хто, факт народження в певній країні, зараз не аргумент а просто випадок. А про майно, та в більшості і у власності нічого немає))))
2) ахаха а чому це захід забрв'язаний поставляти зброю?) Ну звісно війна без чіткої мети і плану далеко зайдемо.... Про яку спільну ідею може йти мова)?
3) тобі про одне а ти далі про фронт і ухилянтів , тебе що поплавило?... Ну ти що недолугий? Ідейні є у всіх верствах, від прибиральника до власника бізнесу, це не показник.... Проблема набагато глибше і не зав'язана на фронті!!!
Немає в країни спільної ідеї серед народу, немає країни!!!! Це проблема яку потрібно вирішувати.
Ну а хтось казав, що ми ідеальні?) Ти дійсно цікавий персонаж андрюшечка
2. У таких масштабних війнах ніколи не було і не буде передбачуваного фіналу. Ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться будь яка війна.
3. "Немає в країни спільної ідеї серед народу, немає країни!!!!" --- хто тобі сказав,що в людей не має спільної ідеї? тим паче зараз коли ця війна консолідує суспільсвто? Чи ти посилаючись на ухилянтів вирішив,що все українське суспільсвто таке? Не треба усе українське суспідьсвто по ухилянтах судити,в Україні гівна багато,але усіх під них підвертати не варто
1) бомж має визначення, і до майна воно тільки дотичне! Автомобіль можеш собі в жопу засунути. А щодо ніким і нічим то чому? Якщо людині хватає мозку, і не ліві руки можна реалізувати себе будь де, тим паче на заході можливості більші... Я б міг тут зрозуміти тільки якщо людину тягне до рідної землі і вона вирішила для себе реалізувати себе тут, все інше пусті слова!!!!
2) тут без коментарів, з тобою це без толку!!!
3) консолідує?))) ахаха не сміши, зазирни за обгортку клоун)))... Ну а врешті ти далі за ухилянтів, ти пропащий чудік!!
Я не заперечую, якщо тобі є за що воювати,ти любиш свою землю і країну то воюй. Тільки не потрібно включати тут обіжену шибздю і нести пургу про тебе героя. Бо ти якраз і хочеш всіх загнати під одну лінію. І обіжаєшся коли комусь твої ідеали далекі і нелогічні.. На тебе всім крім твоє сім'ї (надіюсь) пофігу!!!
Есть две истины.
1. Украинская власть одна из худших в истории человечества по своей компетенции и адекватности текущим вызовам.
2. Украинская власть принимает решения, которые неадекватны и часто вредят.
3. Боты, типа тебя, бегают по сети и рассказывают какая власть мудрая.
Це я б припустив навіть не людина а членистоноге яке типу і не за те що відбувається але і не проти бо так має бути... Забудьте про хоть якесь мислення з його боку, воно ж як валянок, і далі нестиме свою гавно пластинку і нічого нового ви від нього не почуєте.
Таких самих кадрів ви можете почути поспілкувавшись з кацапчиками, у них ІНОАГЕНТИ в цих УХИЛЯНТИ, в них мантра про боротьбу з світовим нацизмом а в цих мантра що всі кругом контрацептиви ми одні хороші боремось із світовим злом (доречі цікаво правда, коли такі бідуїни живучи в країні яка навіть патрона не виробить, купує хліб по 40 грн , горланить про те що їм забрв'язаний захід помагати, а як не дає чогось то вони ідіоти)... Чекайте це він ще про будапештський меморандум не говорив
"Де повістка" у телеграмі
100500 ментів
Пенсіонери військові
В тилу 700к людей? Ну так. За 45 в основному. Ті, хто не забздів. Ті хто пішов до тцк, але зовсім не годиться на самому передку. Звісно є мертві душі і ті хто сховався. Але вони все одно не підуть на фронт. Та й їх навіть не третина. Менше.
Щось ще забув?
А що було би аби усі дядьки пройшли тцк? Щоб кожен розумів, що про..би недолугого командира буде наступним виправляти він? Що наступним яйця по 17 це він?
Може б вдалося зберегти 300к готових до штурмів просто виконуючи свою роботу у армії. Бути зв'язківцем. Водієм. Забезпечувати роботу тих 300. Або просто працювати у цивільному житті і знати що армія знає хто у них є у резерві та обере тільки тих, хто дійсно потрібен зараз.
Або стати героєм. Так, за наказом. Але знаючи що саме ти і більш нікому це зробити.
Або сховатись і чекати поки ті, хто свідомо пішов у військо закінчаться.
І питання кого мобілізувати?
І не зрозуміло Україна переможе чи ні
Якщо не переможе то навіщо тоді мобілізація
Багато людей які встигли поїхати за кордон від початку війни говорили
Україні потрібна негайна капітуляція бо держава не вистоїть
А воювати ніхто не хоче багато ухилянтів
Тоді що
Гинемо всі хто є
Чи капітуляція і народ лишається
Жити і далі?