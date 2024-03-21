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Новини
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Прем’єр Бельгії Де Кроо підтримав закупівлю зброї для України на прибутки від заморожених активів РФ

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Глава бельгійського уряду Александр Де Кроо підтримав ідею закупівлі зброї для України на прибутки від заморожених російських активів.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо сьогодні привітав пропозицію ЄС використати мільярди євро прибутку від заморожених російських фінансових активів для закупівлі зброї для України напередодні саміту, на якому лідери країн ЄС обговорять цей план", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, цього тижня Єврокомісія запропонувала вилучити прибуток - за оцінками, 2,5-3 мільярди євро на рік - з російських активів, заморожених у Європі після вторгнення РФ в Україну, та перевести близько 90% коштів Києву.

"Це хороша пропозиція. Я думаю, що ідея спрямувати ці кошти переважно на закупівлю зброї доцільна", - сказав Де Кроо в інтерв'ю Reuters.

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Автор: 

Бельгія (424) актив (241) Александр Де Кроо (39)


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21.03.2024 13:05 Відповісти
Королівський дарунок. В Бельгії знаходиться % 80 грошей парашіі , до яких змогли добратися. Справа за дозволом орбана, в якого заморожених руцьких грошей взагалі немає
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21.03.2024 13:12 Відповісти
на прибутки від заморожених активів РФ ... активи ніхто не забере у московитів
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21.03.2024 13:20 Відповісти
Хтось розʼяснить на пальцях що то за ПРИБУТКИ ЗАМОРОЖЕНИХ?
РАША РАЗДОВБАЛА УКРАЇНУ на трильон ,а повернуть 3млн ???
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21.03.2024 14:32 Відповісти
 
 