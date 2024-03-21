Україна може досягти успіху, не слід бути песимістами, - голова Військового комітету НАТО Бауер

У 2023 році світ був надто оптимістичним. Зараз він може стати занадто песимістичним, але робити цього не варто.

Про це голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив під час виступу на Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Бауера, песимісти не перемагають у війнах.

"Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році", - сказав він.

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Бауер підкреслив: якщо поглянути на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху.

"Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки", - заявив голова Військового комітету НАТО.

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Він зауважив, що українській військові докорінно змінили багато аспектів сучасної війни.

"Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння", - пояснив Бауер.