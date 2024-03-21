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Новини Війна
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Україна може досягти успіху, не слід бути песимістами, - голова Військового комітету НАТО Бауер

роб,бауер

У 2023 році світ був надто оптимістичним. Зараз він може стати занадто песимістичним, але робити цього не варто.

Про це голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив під час виступу на Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Бауера, песимісти не перемагають у війнах.

"Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році", - сказав він.

Читайте: До України вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії прибув голова Військового комітету НАТО Бауер

Бауер підкреслив: якщо поглянути на факти, є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху.

"Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки", - заявив голова Військового комітету НАТО.

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Він зауважив, що українській військові докорінно змінили багато аспектів сучасної війни.

"Зіткнувшись з поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувались і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння", - пояснив Бауер.

Автор: 

прогноз (1397) Київський безпековий форум (168) Бауер Роб (52)


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Топ коментарі
+9
Замість швидкої та конкретної допомоги приїзжають якісь фуфлижники та розповідають казки.
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21.03.2024 13:26 Відповісти
+8
Був у нас один оптиміст ..збирався московитів лопатами бити,,але не сам ...Сам же зараз в ізраїлі
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21.03.2024 13:16 Відповісти
+5
Навіть не знаючи можливостей і складу (балансу) нашої зброї,- якби була хоч спроба атакувати окуповани раніше теріторії ,- віра в перемогу на чомусь базувалася би...
Але дивлячісь як окупант обживає те що захопив,- одним пафосом себе на оптімізм не налаштуєш...
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21.03.2024 13:26 Відповісти
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Був у нас один оптиміст ..збирався московитів лопатами бити,,але не сам ...Сам же зараз в ізраїлі
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21.03.2024 13:16 Відповісти
Сейчас уже етот обрезаный бомонд бежит назад из Израиля. Там похер кто ты слесарь или сын министра всем автоматы в зубы и на фронт.
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21.03.2024 13:20 Відповісти
У США 3млн касетних *********** - які вони зобов"язались не використовувати - то якось би іх в Украіну - замість заяв
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21.03.2024 13:18 Відповісти
І в них найбільша в світі кількість літаків, більшість з яких зараз ржавіють і їх будуть утилізувати але х... нам передадуть щоб не було ескалації
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21.03.2024 13:34 Відповісти
може досягнути , а може і не досягнути, відповідальності за друге немає у жодної людини в світі
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21.03.2024 13:22 Відповісти
Так дійсно , Украіні потрібна Ваша допомога і допомога всього
цивілізованого світу , щоби перемогти кремлівського
русоФашиста і кривавого бандита !!
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21.03.2024 13:22 Відповісти
Навіть не знаючи можливостей і складу (балансу) нашої зброї,- якби була хоч спроба атакувати окуповани раніше теріторії ,- віра в перемогу на чомусь базувалася би...
Але дивлячісь як окупант обживає те що захопив,- одним пафосом себе на оптімізм не налаштуєш...
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21.03.2024 13:26 Відповісти
Замість швидкої та конкретної допомоги приїзжають якісь фуфлижники та розповідають казки.
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21.03.2024 13:26 Відповісти
Потерпілому дуже корисні їх казки 🙂
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21.03.2024 13:29 Відповісти
Він вперше в Україні, і мабуть вважає що повчання та обіцянки то для нас щось новеньке.
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21.03.2024 13:41 Відповісти
Може звісно. Тільки треба прибрати зрадників з влади.
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21.03.2024 13:38 Відповісти
Бла-бла-бла.
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21.03.2024 13:46 Відповісти
не ругайся
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21.03.2024 14:00 Відповісти
Він ще не зрозумів, що в Україні навмисне знищені всі державні інституції, все державне управління, а в оточенні "правителів" повно агентів ФСБ, а остальні - симпатики "руського міра"
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21.03.2024 13:46 Відповісти
нам нужны производства и технологии а не штафбаты с лопатами....
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21.03.2024 13:53 Відповісти
Не з цією владою.
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21.03.2024 17:05 Відповісти
https://t.me/voynareal/86059 Під час сьогоднішньої атаки на Київ значних пошкоджень зазнав склад та транспорт інтернет-магазину ROZETKA.
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21.03.2024 13:59 Відповісти
В Розетке самые высокие цены
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21.03.2024 14:01 Відповісти
Главная помощь для Украины и всего мира в не количестве и качестве оружия,а в необходимости я навалиться всем миром на рф,отбросить к границам на момент распада союза и разделить её на отдельные суверенные национальные государства по границам автономных существующих границ, которые имеются сегодня в рф.Победы над рашизмом и вновь расширения империи в противном случае не будет.Выделение оружия Украине сегодня крайне необходимо,но это временная мера.Мир вынужден это осознать и чем раньше,тем лучше для человечества.
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21.03.2024 15:37 Відповісти
 
 