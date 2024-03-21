Якщо Україна не поверне окуповані регіони, це стане шаблоном до наступних воєн, - депутат Бундестагу Нуріпур
Омід Нуріпур, який є лідером Партії зелених у німецькому Бундестазі, різко висловився проти "замороження" військового конфлікту між Росією та Україною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NTV.
Нагадаємо, що раніше про "припинення" бойових дій говорив лідер парламентської фракції Німеччини СДПН Рольф Мютценіх.
"Це не світ, якого зазнають люди, що живуть там. Вони не заслуговують на те, щоб ми сіли за свої столи і просто сказали: "Я більше не налаштований на цю війну". Ви повинні подивитися правді в очі, і ви просто повинні зрозуміти, що заморожування допомагає агресору", - заявив лідер Партії зелених.
Також він повідомив, що у разі, якщо Україна не поверне окуповані регіони, це стане "шаблоном до наступних воєн".
Ще Нуріпур додав, що суть сьогоднішньої війни в Україні полягає у суверенітеті та захисті незалежності держави.
"Ці люди, які встають і кажуть: "Я зараз клацну пальцями і скажу (президенту України Володимиру. - Ред.) Зеленському, що робити", - це не колонія Німеччини, це незалежна держава", - наголосив політик.
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На відміну від адептів "заморозки" і двохКорей...
але на ваше ******* щастя - Україна не впаде!
не ті люде - не хочуть і не впадуть.
зважаючі на руду зуйню в Конгресі.
буде трамп? - не буде нічого...
не самий поганий дід на самому ділі але почуття "досить"
теж якби і не завадило...
як на мене байден...