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Новини Війна
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Якщо Україна не поверне окуповані регіони, це стане шаблоном до наступних воєн, - депутат Бундестагу Нуріпур

нуріпур

Омід Нуріпур, який є лідером Партії зелених у німецькому Бундестазі, різко висловився проти "замороження" військового конфлікту між Росією та Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NTV.

Нагадаємо, що раніше про "припинення" бойових дій говорив лідер парламентської фракції Німеччини СДПН Рольф Мютценіх.

"Це не світ, якого зазнають люди, що живуть там. Вони не заслуговують на те, щоб ми сіли за свої столи і просто сказали: "Я більше не налаштований на цю війну". Ви повинні подивитися правді в очі, і ви просто повинні зрозуміти, що заморожування допомагає агресору", - заявив лідер Партії зелених.

Також він повідомив, що у разі, якщо Україна не поверне окуповані регіони, це стане "шаблоном до наступних воєн".

Ще Нуріпур додав, що суть сьогоднішньої війни в Україні полягає у суверенітеті та захисті незалежності держави.

"Ці люди, які встають і кажуть: "Я зараз клацну пальцями і скажу (президенту України Володимиру. - Ред.) Зеленському, що робити", - це не колонія Німеччини, це незалежна держава", - наголосив політик.

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Топ коментарі
+7
Він все правильно говорить. Доволі очевидні речі.
На відміну від адептів "заморозки" і двохКорей...
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21.03.2024 13:34 Відповісти
+2
Ага, тут хоча б зберегти те що є зараз. Сплановано це все .. і спланована без нашої участі..
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21.03.2024 13:32 Відповісти
+1
розумний.... і претрахати всіх німок це не пуста загроза..
але на ваше ******* щастя - Україна не впаде!
не ті люде - не хочуть і не впадуть.
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21.03.2024 13:36 Відповісти
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Ще один звіздун ротом
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21.03.2024 13:31 Відповісти
Він все правильно говорить. Доволі очевидні речі.
На відміну від адептів "заморозки" і двохКорей...
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21.03.2024 13:34 Відповісти
готують німців до референдуму за ГДР
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21.03.2024 13:35 Відповісти
Ага, тут хоча б зберегти те що є зараз. Сплановано це все .. і спланована без нашої участі..
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21.03.2024 13:32 Відповісти
ви своє все повернули ?
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21.03.2024 13:35 Відповісти
розумний.... і претрахати всіх німок це не пуста загроза..
але на ваше ******* щастя - Україна не впаде!
не ті люде - не хочуть і не впадуть.
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21.03.2024 13:36 Відповісти
Якось вони говорять якимись еківоками. Чи це переклад такий? Якщо чесно, то заїбала їхня "образна" мова з епітетами, метафорами та іншими ******** тропами... Момент вимагає прямих і чітких формулювань.
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21.03.2024 13:37 Відповісти
ізопов язик ...
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21.03.2024 13:39 Відповісти
Якщо не поверне? А яким чином повернути? Дайте зброю ,снаряди в необмежених кількостях, щоб випалити русню
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21.03.2024 13:41 Відповісти
буде байден? - буде трошкі допомога,
зважаючі на руду зуйню в Конгресі.
буде трамп? - не буде нічого...
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21.03.2024 13:55 Відповісти
Та буде трамп
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21.03.2024 14:13 Відповісти
не факт
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21.03.2024 14:20 Відповісти
Байден на жаль вже не фонтан. Старий став. Чи ризикнуть американці його обрати ще раз.
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21.03.2024 14:34 Відповісти
та да, міг би знятися з гонкі на користь когось...
не самий поганий дід на самому ділі але почуття "досить"
теж якби і не завадило...
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21.03.2024 15:43 Відповісти
байден -трамп?
як на мене байден...
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21.03.2024 15:48 Відповісти
кращє просто старий ніж старий-довбойоб....
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21.03.2024 16:04 Відповісти
73 - 87 відсотків точно не буде кожного з гандідатів - ну не зелені поршні тута...
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21.03.2024 14:31 Відповісти
Махмуд лидер партии Зеленых. Што.
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21.03.2024 13:53 Відповісти
Вже по москальських канАлах розповідають що хто буде мати під контролем зруйновані території - буде мати величезний геморой.
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21.03.2024 13:55 Відповісти
Абсолютно вірне ствердження.
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21.03.2024 14:15 Відповісти
 
 