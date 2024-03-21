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Новини Війна
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У війні настав вирішальний момент, було б страшною історичною помилкою дозволити РФ перемогти, - голова Військового комітету НАТО Бауер

У війні Росії проти України настав "вирішальний момент", тому не можна дозволити російським загарбникам перемогти.

Про це голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив під час виступу на Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.

Бауер зазначив, що жодна пропаганда не зможе приховати втрати росіян та труни на території РФ.

"Не існує пропаганди, яка могла б знайти відповіді на питання сімей загиблих солдатів. Як і жодна пропаганда не може приховати правди про те, що Путін не досяг жодної зі своїх цілей. А якби досяг? Російські війська не розуміють, за що воюють, а ви розумієте", - сказав він.

Бауер та Яценюк

Адмірал наголосив, що було б "страшною історичною помилкою" дати Путіну перемогти.

"Це було б для всіх нас небезпечно, тому що результат цієї війни впливатиме на долю всього світу", - додав Бауер.

"Ця війна ведеться тому, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі, - демократії. ... Якщо Український народ матиме демократичні права, то незабаром і народ Росії теж забажає справжніх демократичних прав. Ось про що ця війна насправді", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може досягти успіху, не слід бути песимістами, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Автор: 

Бауер Роб (52)


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Топ коментарі
+6
Не маємо права надати перемогу русофашистам над нами ,
бо це не люди , а дикі потвори і ви@лядки 😡
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21.03.2024 13:38 Відповісти
+5
Значиться картина маслом.
30 штук країн НАТО з мільярдом населення, трьома мільйонами армії та 15.000 бойових літаків створених щоб протистояти Мордору, чекають як цей Мордор переможе злиденна Україна з 500.000 мобілізованих фермерів...
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21.03.2024 13:40 Відповісти
+4
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21.03.2024 13:44 Відповісти
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Не маємо права надати перемогу русофашистам над нами ,
бо це не люди , а дикі потвори і ви@лядки 😡
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21.03.2024 13:38 Відповісти
Іуда Рижий і Іудушка Джонсон вважають думають протилежне. А вони тузи цивілізованого світу.
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21.03.2024 13:53 Відповісти
Змагаються в ораторстві! Замість допомоги не словами, а справами!
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21.03.2024 13:38 Відповісти
Значиться картина маслом.
30 штук країн НАТО з мільярдом населення, трьома мільйонами армії та 15.000 бойових літаків створених щоб протистояти Мордору, чекають як цей Мордор переможе злиденна Україна з 500.000 мобілізованих фермерів...
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21.03.2024 13:40 Відповісти
Угу, і безкінечне бла-бла-бла на тему "не можна дати РФ перемогти" дуже зупиняє паРашу.
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21.03.2024 13:41 Відповісти
апять вирішальний момент ? який це вже за рахунком а то я вже збився десь на 10-му
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21.03.2024 13:42 Відповісти
озабоченності
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21.03.2024 13:50 Відповісти
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21.03.2024 13:44 Відповісти
Краще б їх цензор не показував,тошно слухать.
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21.03.2024 13:50 Відповісти
То тягніть далі кота за хвоста!!!
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21.03.2024 13:51 Відповісти
Подробиці неоголошеного візиту в Україну радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, на тлі сепаратних домовленостей Зеленського з РФ, нам невідомі.

Зміст особистого послання президента США Зеленському нам невідомий. Подробиці зустрічей в посольстві США радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана з чотирма особами нам невідомі.
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21.03.2024 13:59 Відповісти
навіть патрушеву невідомі - це цікаво
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21.03.2024 15:09 Відповісти
та да..без авиации и артиллерии так победим...
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21.03.2024 14:17 Відповісти
"...було б страшною історичною помилкою..." Джерело: https://censor.net/ua/n3479881
Людям властиво помилятися...
Після гітлерферштейнів прийшли путінферштейни.
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21.03.2024 14:18 Відповісти
Полностью согласен! Народ Украины, должен защитить имущество Олигархов, ЧИНОВНИКОВ, Батальона Монако от разграбления Ордой. Эти люди всю жизнь отдали для увеличения благосостояния................народа(в конце)
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21.03.2024 14:20 Відповісти
ПНХ, кац. Тут водкі нєт.
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21.03.2024 15:12 Відповісти
Зря Вы так, это была ирония а не сарказм.
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21.03.2024 15:27 Відповісти
Полностью согласен! Народ росии, должен защитить имущество Олигархов, ЧИНОВНИКОВ. Эти люди всю жизнь отдали для увеличения благосостояния................народа(в конце)
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21.03.2024 15:13 Відповісти
 
 