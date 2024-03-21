У війні настав вирішальний момент, було б страшною історичною помилкою дозволити РФ перемогти, - голова Військового комітету НАТО Бауер
У війні Росії проти України настав "вирішальний момент", тому не можна дозволити російським загарбникам перемогти.
Про це голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив під час виступу на Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.
Бауер зазначив, що жодна пропаганда не зможе приховати втрати росіян та труни на території РФ.
"Не існує пропаганди, яка могла б знайти відповіді на питання сімей загиблих солдатів. Як і жодна пропаганда не може приховати правди про те, що Путін не досяг жодної зі своїх цілей. А якби досяг? Російські війська не розуміють, за що воюють, а ви розумієте", - сказав він.
Адмірал наголосив, що було б "страшною історичною помилкою" дати Путіну перемогти.
"Це було б для всіх нас небезпечно, тому що результат цієї війни впливатиме на долю всього світу", - додав Бауер.
"Ця війна ведеться тому, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі, - демократії. ... Якщо Український народ матиме демократичні права, то незабаром і народ Росії теж забажає справжніх демократичних прав. Ось про що ця війна насправді", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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бо це не люди , а дикі потвори і ви@лядки 😡
30 штук країн НАТО з мільярдом населення, трьома мільйонами армії та 15.000 бойових літаків створених щоб протистояти Мордору, чекають як цей Мордор переможе злиденна Україна з 500.000 мобілізованих фермерів...
Зміст особистого послання президента США Зеленському нам невідомий. Подробиці зустрічей в посольстві США радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана з чотирма особами нам невідомі.
Людям властиво помилятися...
Після гітлерферштейнів прийшли путінферштейни.