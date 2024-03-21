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РФ могла купувати у західних компаній супутникові знімки для ударів по Україні, - Буданов

буданов

Росіяни могли купувати в американських компаній супутникові знімки України для коригування ракетних ударів.

Про це у коментарі Суспільному заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони і раніше використовували комерційні знімки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше видання The Atlantic з посиланням на українське військове джерело повідомило, що дальні удари крилатими ракетами РФ, найімовірніше, завдає із використанням супутникових знімків, наданих американськими компаніями.

За його словами, послідовність зрозуміла: супутник робить знімки місця, а через кілька днів або тижнів прилітає ракета. Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, можливо, для перевірки ступеня шкоди, пише видання.

"Кількість збігів, коли за фото слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою", - сказав співрозмовник видання.

Водночас повідомлялось, що Міноборони готує механізм обмеження супутникової зйомки території України для зменшення розвідувальних можливостей РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія шпигує за комунікацією у країнах за допомогою військових супутників "Луч", - ЗМІ

Автор: 

Буданов Кирило (496) обстріл (29234) росія (66104) супутник (300)


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Топ коментарі
+7
Так треба було ще два роки тому, коли весь Світ став на допомогу Україні, домовитись з урядом США про введення санкцій проти всіх власників чи орендарів орбітальних розвідувальних супутників, які фотографуватимуть територію України на замовлення якихось клієнтів без окремих дозволів Пентагону.
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21.03.2024 13:45 Відповісти
+3
Невже придула торгує знімками з невидимого супутника?
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21.03.2024 13:53 Відповісти
+3
Буданов а де ракети, які поставили в Україну, два місяці тому, бальне 200 шт??
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0
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21.03.2024 13:58 Відповісти
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Так треба було ще два роки тому, коли весь Світ став на допомогу Україні, домовитись з урядом США про введення санкцій проти всіх власників чи орендарів орбітальних розвідувальних супутників, які фотографуватимуть територію України на замовлення якихось клієнтів без окремих дозволів Пентагону.
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21.03.2024 13:45 Відповісти
Краще запіздніло ніж ніколи.
Я .
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21.03.2024 18:21 Відповісти
цивілізація має і свої плюси і свої мінуси, на жаль. Добре що таким сервісом користуємось ми, але погано що країна агресорка. Але уникнути цього не можливо. Так само, як і санкції не працюють а через треті та четверті фірми до рашки потрапляють компоненти для ракет і іншої зброї, так само і послугу супутн.знімків кацапи можуть купити через треті руки, навіть якщо цим компаніям заборонять їх продавати кацапам.((
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21.03.2024 13:51 Відповісти
Все можно при желании. И санкции нормальные ввести, и за обход санкций санкции и криминальное преследование за поддержку терроризма, и снимки заблокировать, и оружие дать Украине в достаточном количестве.
Но этого не хотят делать и не делают.
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21.03.2024 14:27 Відповісти
ну спробуйте відстежити ланцюжок перепродажу товару. Це майже не можливо. І по-друге: всі вважають що це не їх війна, а наша, тобто українська. Ви дуже переймалися війною в Югославії, кількістю вбитих чи поранених? А в Сирії? Хоча Сирія відбулася вже після загарбаного Криму та війни на Донбасі, то ми, звісно, вже почали звертати увагу на події, бо в нас така сама біда була. Так весь світ, поки не торкнеться особисто, не цікавиться, а намагається заробити гроші, підняти свій рівень життя. І ціна, яку сплачують українці їм не цікава.
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21.03.2024 15:25 Відповісти
Отслеживается элементарно. В принципе это открытая информация. Фирма из Казахстана поставляет на россию товар. На фирму накладываются санкции. Лица, причастные к фирме объявляются международный розыск за финансирование терроризма. В Казахстан делается запрос о выдаче. Через неделю в Казахстане все такие фирмы закроют.
Какая разница, кто что считает? Финансирование терроризма - международное преступление. Если нам многие не хотят поставлять оружие, что говорить о стране, которая признана международным сообществом агрессором.
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21.03.2024 15:41 Відповісти
якщо мене не підводить пам"ять рашу ніхто не визнавав країною-терористом, спонсором тероризму - так, але не країною-терористом. І ви назвали лише 2 ланочки, продавець - покупець. А існує і багатоходові операції з продажу. Через країни, які наприклад не приймають участь у процесі ведення санкцій, цеж не всесвітнє дійство - накладання на рф санкцій. То що, країнам-продавцям не продавати той чи інший товар/технологію реальному покупцю? Наприклад тому ж Китаю, Ірану і іншим симпатикам раши? Так не буває. Тут діє прислів"я - нічого особистого, лише бізнес.
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21.03.2024 15:59 Відповісти
Невже придула торгує знімками з невидимого супутника?
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21.03.2024 13:53 Відповісти
Буданов а де ракети, які поставили в Україну, два місяці тому, бальне 200 шт??
https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0
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21.03.2024 13:58 Відповісти
ну канешно ,у лаптей спутники не фурычат
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21.03.2024 15:03 Відповісти
а если какой то фурычит ,показывает одну муть
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21.03.2024 15:06 Відповісти
у рашистів свої корегувальники і в ОП І В МО і в Генштабі...
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21.03.2024 16:04 Відповісти
Животное!!! У них есть твой подельник фсбэшник Елдак, татаров, поДлоляк, шурма, бойко, лёвочкин, верещюк и т.д
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21.03.2024 16:16 Відповісти
І як це ми зразу не здогадалися, що кроти в Америці, а не в ОПі
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21.03.2024 16:20 Відповісти
Цей бидлан гламурний мабуть забув що окрім "західних" супутників є ще і кітійські,російські.Чи з лубянкі,чи огарєва не дали добро.А тіки про західні казати.
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21.03.2024 17:36 Відповісти
Якась дивна відповідь від самого голови гур мо:
Могла би! А може і не могла би!
Нападуть не нападуть
Любить не любить
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21.03.2024 21:09 Відповісти
Геніальна здогадка!!! Титан думки!!! Хто ще міг до такого додуматись??...
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10.07.2024 19:08 Відповісти
 
 