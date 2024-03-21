РФ могла купувати у західних компаній супутникові знімки для ударів по Україні, - Буданов

Росіяни могли купувати в американських компаній супутникові знімки України для коригування ракетних ударів.

Про це у коментарі Суспільному заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони і раніше використовували комерційні знімки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше видання The Atlantic з посиланням на українське військове джерело повідомило, що дальні удари крилатими ракетами РФ, найімовірніше, завдає із використанням супутникових знімків, наданих американськими компаніями.

За його словами, послідовність зрозуміла: супутник робить знімки місця, а через кілька днів або тижнів прилітає ракета. Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, можливо, для перевірки ступеня шкоди, пише видання.

"Кількість збігів, коли за фото слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою", - сказав співрозмовник видання.

Водночас повідомлялось, що Міноборони готує механізм обмеження супутникової зйомки території України для зменшення розвідувальних можливостей РФ.

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