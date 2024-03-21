П’ять країн ЄС запропонували заборонити імпорт "краденого" в Україні зерна із Білорусі та Росії

Міністри п’яти країн Європейського Союзу запропонували заборонити імпорт білоруського та російського зерна. З такою пропозицією представники держав виступлять 26 березня під час засідання Ради міністрів сільського господарства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міністерства сільського господарства Литви.

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу.

Звернення ініціювала Литва. У ньому йдеться і про те, щоб заборона поширювалась серед усіх країн-членів Європейського Союзу. Міністри цих п’яти країн закликали єврокомісарів ефективно впровадити обмеження, щоб можливо викрадене українське зерно не реалізовувалось на європейському ринку.

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Міністр сільського господарства Литви Кястучіса Навіцкоса заявив, що санкцій Європи недостатньо, щоб заборонити Росії та Білорусі торгувати українським зерном, яке могло бути вкрадене на території України.

"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі. Спільним зверненням країн ми прагнемо вирішити нагальну проблему, яка нас об’єднує. Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", – зазначив міністр.

Міністри раніше згаданих п’яти країн говорять, що Росія витрачає фінанси від реалізації зерна на ведення війни. Також ця торгівля із країною-агресором створює тиск на внутрішній ринок фермерів у Європі.

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