П’ять країн ЄС запропонували заборонити імпорт "краденого" в Україні зерна із Білорусі та Росії
Міністри п’яти країн Європейського Союзу запропонували заборонити імпорт білоруського та російського зерна. З такою пропозицією представники держав виступлять 26 березня під час засідання Ради міністрів сільського господарства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міністерства сільського господарства Литви.
Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу.
Звернення ініціювала Литва. У ньому йдеться і про те, щоб заборона поширювалась серед усіх країн-членів Європейського Союзу. Міністри цих п’яти країн закликали єврокомісарів ефективно впровадити обмеження, щоб можливо викрадене українське зерно не реалізовувалось на європейському ринку.
Міністр сільського господарства Литви Кястучіса Навіцкоса заявив, що санкцій Європи недостатньо, щоб заборонити Росії та Білорусі торгувати українським зерном, яке могло бути вкрадене на території України.
"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі. Спільним зверненням країн ми прагнемо вирішити нагальну проблему, яка нас об’єднує. Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", – зазначив міністр.
Міністри раніше згаданих п’яти країн говорять, що Росія витрачає фінанси від реалізації зерна на ведення війни. Також ця торгівля із країною-агресором створює тиск на внутрішній ринок фермерів у Європі.
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оно вооще не протухло, мышами и крымами не съедено...
как свеженькое
какие идиоты верят в это???
скоро новый урожай - свеженький некуда девать ни в росии ни в Украине
а тут двухгодичную тухлятину еще есть желающие покупать?
******* зерносховища.
Ось дякую вам і почитав
росія сама не може продати СВІЙ урожай 2022 року ще до сих пір
тому демпінгує на європейський ринок
краще україні заборонити...
і знаю що апостроф не такий " а пишу
абсурд
і не важливо що крадене зерно це урожай 2021-2022 років який уже давно скормлений худобі або згнив у полях
по-перше - це їх давній задум - перетворити зерно в "зброю"
по-друге - демпінг є таке модне слово
по трете - кацапи немають куди своє зерно дівати - його надлишок
///
скоро кацапи зерно будть просто дарувати чи віддавати задарма