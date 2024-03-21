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Новини
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П’ять країн ЄС запропонували заборонити імпорт "краденого" в Україні зерна із Білорусі та Росії

зерно,агропродукція

Міністри п’яти країн Європейського Союзу запропонували заборонити імпорт білоруського та російського зерна. З такою пропозицією представники держав виступлять 26 березня під час засідання Ради міністрів сільського господарства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міністерства сільського господарства Литви.

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу.

Звернення ініціювала Литва. У ньому йдеться і про те, щоб заборона поширювалась серед усіх країн-членів Європейського Союзу. Міністри цих п’яти країн закликали єврокомісарів ефективно впровадити обмеження, щоб можливо викрадене українське зерно не реалізовувалось на європейському ринку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готується ввести мита на імпорт зерна з РФ та Білорусі, - Financial Times

Міністр сільського господарства Литви Кястучіса Навіцкоса заявив, що санкцій Європи недостатньо, щоб заборонити Росії та Білорусі торгувати українським зерном, яке могло бути вкрадене на території України.

"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі. Спільним зверненням країн ми прагнемо вирішити нагальну проблему, яка нас об’єднує. Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", – зазначив міністр.

Міністри раніше згаданих п’яти країн говорять, що Росія витрачає фінанси від реалізації зерна на ведення війни. Також ця торгівля із країною-агресором створює тиск на внутрішній ринок фермерів у Європі.

Читайте: Влада Польщі підписала угоду з фермерами про заборону транзиту певної агропродукції з України, - ЗМІ

Білорусь (7969) зерно (3135) імпорт (2642) росія (66104)


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Топ коментарі
+6
Україна пишеться з великої літери.
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21.03.2024 14:11 Відповісти
+5
Не розумію, як можна визначити крадене зерно чи ні. Взагалі потрібно заборонити експорт продукції з цих тереростично-фашистких країн.
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21.03.2024 14:04 Відповісти
+3
Польши? Это которая закупает на россии краденую пшеницу по собственной инициативе и блокирует украинскую? А почему они сами не могут в своей стране это запретить? Причем тут ЕС? Лицемеры долбанные. Курвы.
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21.03.2024 14:43 Відповісти
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Не розумію, як можна визначити крадене зерно чи ні. Взагалі потрібно заборонити експорт продукції з цих тереростично-фашистких країн.
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21.03.2024 14:04 Відповісти
Вони його на свій ринок, а торгують чистим.
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21.03.2024 14:15 Відповісти
два года крадене зерно еще лежит на складах и ждет!!! два года, Карл!!!
оно вооще не протухло, мышами и крымами не съедено...
как свеженькое
какие идиоты верят в это???
скоро новый урожай - свеженький некуда девать ни в росии ни в Украине
а тут двухгодичную тухлятину еще есть желающие покупать?
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21.03.2024 15:04 Відповісти
Вони будують, будують та будують
******* зерносховища.

Ось дякую вам і почитав
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21.03.2024 15:15 Відповісти
Хто вони?
росія сама не може продати СВІЙ урожай 2022 року ще до сих пір
тому демпінгує на європейський ринок
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21.03.2024 15:17 Відповісти
а навіщо???
краще україні заборонити...
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21.03.2024 14:08 Відповісти
Україна пишеться з великої літери.
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21.03.2024 14:11 Відповісти
знаю!!!
і знаю що апостроф не такий " а пишу
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21.03.2024 16:40 Відповісти
Угорщина, Словаччина, Польща... так, не вмію я анекдоти складати
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21.03.2024 14:16 Відповісти
ти зебіл? Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії Джерело:
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21.03.2024 14:24 Відповісти
Довбані лицеміри. Наші товари заблоковані а крадене з московії безперешкодно їде.
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21.03.2024 14:20 Відповісти
Польши? Это которая закупает на россии краденую пшеницу по собственной инициативе и блокирует украинскую? А почему они сами не могут в своей стране это запретить? Причем тут ЕС? Лицемеры долбанные. Курвы.
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21.03.2024 14:43 Відповісти
А як вони його будуть відрізняти крадене від не краденого? Придумують всяку муйню, вмісто того, щоб взагалі заборонити імпорт зерна з мордору!
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21.03.2024 14:55 Відповісти
Кацапи навчать
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21.03.2024 15:00 Відповісти
крадене - оно двухгодичное - тухлое и гнилое
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21.03.2024 15:06 Відповісти
Ти думаєш шо його хтось в ЄС буде купувати? Не мели дурниць.
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21.03.2024 15:14 Відповісти
навіщо забороняти те що не збираєшся купувати
абсурд
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21.03.2024 15:19 Відповісти
Не поняв, нє? Головне прокукурікати та заборонити те шо не везуть.
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21.03.2024 15:28 Відповісти
все я поняв - тему "краденого зерна" будуть ганяти і через пять років і через десять...
і не важливо що крадене зерно це урожай 2021-2022 років який уже давно скормлений худобі або згнив у полях
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21.03.2024 15:32 Відповісти
Все вірно. Кацапи як торгували так і торгуватимуть.
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21.03.2024 15:38 Відповісти
а чому ні? коли кацапи за копійки продають зерно собі в убиток
по-перше - це їх давній задум - перетворити зерно в "зброю"
по-друге - демпінг є таке модне слово
по трете - кацапи немають куди своє зерно дівати - його надлишок
///
скоро кацапи зерно будть просто дарувати чи віддавати задарма
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21.03.2024 15:48 Відповісти
25.02.2022 не можна було заборонити?
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21.03.2024 19:14 Відповісти
 
 