Насильне "пакування" волонтера у Львові: ТЦК повідомив про відкриття провадження проти чоловіка

У Львівському ОТЦК заявили, що волонтер Кирило Таран, якого представники ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус у Львові, не з’явився за повісткою на повторне проходження ВЛК. Проти нього відкрито кримінальну справу за ухилення від призову на військову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

"Пан Таран не зʼявився 20 березня за повісткою на проходження військово-лікарської комісії. Поважних причин для своєї неявки він не повідомив.

Щодо військовозобов’язаного громадянина Кирила Тарана відкрито справу за 336 статтею Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період". Карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років", - йдеться у повідомленні.

Як додали у ТЦК, чоловікові 17 березня у присутності адвокатів вручили повістку для проходження військово-лікарської комісії 20 березня 2024. Однак у визначений час він не з'явився.

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Раніше повідомлялося, що працівники Львівського ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус волонтера, який друкував потрібні вироби для ЗСУ.