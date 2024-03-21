Насильне "пакування" волонтера у Львові: ТЦК повідомив про відкриття провадження проти чоловіка
У Львівському ОТЦК заявили, що волонтер Кирило Таран, якого представники ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус у Львові, не з’явився за повісткою на повторне проходження ВЛК. Проти нього відкрито кримінальну справу за ухилення від призову на військову службу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.
"Пан Таран не зʼявився 20 березня за повісткою на проходження військово-лікарської комісії. Поважних причин для своєї неявки він не повідомив.
Щодо військовозобов’язаного громадянина Кирила Тарана відкрито справу за 336 статтею Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період". Карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років", - йдеться у повідомленні.
Як додали у ТЦК, чоловікові 17 березня у присутності адвокатів вручили повістку для проходження військово-лікарської комісії 20 березня 2024. Однак у визначений час він не з'явився.
Раніше повідомлялося, що працівники Львівського ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус волонтера, який друкував потрібні вироби для ЗСУ.
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Поставили себе на його місто? Супер.
Влада винувата! Так, - тільки воюють не дєрьмакі а наші люди.
Нехай хто за шмарклю голосувв той нехай і воює! Хто винен що таких вибрали? А військовому вже похєр, тому що заразом гинуть його друзі - герої, а всяка сциклива срань сидіт і пише срані коменти про права чоловіка, та адвокатів... Огидні ви, як кацапи...
Невже це комусь незрозуміло ?!
коли їх на фейсбуці питаєш
як так? пакували 15.03, а ви пишете що він 17.03 не прийшов - чого так?
видаляють коменти.. отака от чесність і відкритість
Чому їм можна порушувати а іншим ні?
Вони вже друзі Зеленського?
Якщо людина не хоче воювати, то з нею війну не виграєш. То не механізм, що завів і він побіг де його поставив.
Такі бійці будуть або здаватися, або тікати. І що тоді? Заград отряди робити?
Побачите чим скінчиться...
А от а як же тоді воювати ???
Просто. Треба створювати таку країну що буде матір'ю, ненькою і от тоді підуть. А як то зробити???
Просто ! Замість обливати брудом запакованих, піднімайте низ спини з дивану і йдіть під банковуиіивимагайте посадок хто здав південь за тиждень, хто розміновував Чонгар, хто купував яйця по 17 , хто посадив Червінського, хто піздить на фортифікація і зброї і тд.
Слабо?
А, їх багато.
Закон має бути безликим!!!?
як зі Князем, чи Тимошенко, чи Бакановим, чи Гусевим, чи Резніком і так ще 1млн.