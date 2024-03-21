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Насильне "пакування" волонтера у Львові: ТЦК повідомив про відкриття провадження проти чоловіка

таран,кирило

У Львівському ОТЦК заявили, що волонтер Кирило Таран, якого представники ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус у Львові, не з’явився за повісткою на повторне проходження ВЛК. Проти нього відкрито кримінальну справу за ухилення від призову на військову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

"Пан Таран не зʼявився 20 березня за повісткою на проходження військово-лікарської комісії. Поважних причин для своєї неявки він не повідомив.

Щодо військовозобов’язаного громадянина Кирила Тарана відкрито справу за 336 статтею Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період". Карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років", - йдеться у повідомленні.

Як додали у ТЦК, чоловікові 17 березня у присутності адвокатів вручили повістку для проходження військово-лікарської комісії 20 березня 2024. Однак у визначений час він не з'явився.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Львівський ТЦК про насильне "пакування" волонтера у Львові: Він провокував конфлікт, не уточнював військово-облікові дані і відмовився пройти ВЛК

Раніше повідомлялося, що працівники Львівського ТЦК силою заштовхали у мікроавтобус волонтера, який друкував потрібні вироби для ЗСУ.

Автор: 

Львів (3091) ТЦК та СП (660)


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Топ коментарі
+28
Нормально так. А проти тих хто застосував силу нічого? Здається в країні починається ''махновщина''. І доведеться бити всіх хто до тебе наближається.
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21.03.2024 14:07 Відповісти
+28
Пздц. Еще и виноватым сделали. И каким ето образом ему вручили повестку в присутствии адвокатов 17 марта с предписанием явиться 20 марта, если 17 марта уже вся страна видела как его паковали? Вот так у нас *законники* убьют человека и трехлинейку в руки вставят мол сам себя штыком заколол
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21.03.2024 14:10 Відповісти
+26
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21.03.2024 14:12 Відповісти
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Ок, із-за океану мабуть видніше...
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21.03.2024 18:44 Відповісти
Видно пана по халявах.
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21.03.2024 19:04 Відповісти
Ті, хто пакували хлопця, сьогодні потрібні державній системі, але іронія в тому, що завжди так не буде, і опинитися на обочині є шанс у кожного. Ну а про "закон один для всіх" і говорити не має що.
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21.03.2024 14:46 Відповісти
те що так це обернеться я навіть не мав сумнівів так як цей чоловік різко критикував зеленого та його зграю-це совок панове -замість привезти йому бронь до дому як цінному специалісту у відповідній галузі ці уроди в воронок його пакують вночі--ні чого не нагадує
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21.03.2024 14:48 Відповісти
армия укомплектована на 120 %, какая мобилизация! Просто те, кто по тылам, думают, чтьо именно люди с улицы, без опыта и желания - это и есть те, кто должны на передовую. А на Закарпатье, в Луцке и Чернигове места заняты, туда лишних ртов не нужно!
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21.03.2024 15:01 Відповісти
Не дивно буде, коли народ України почне знищувати ТЦК на вулицях без суду та слідства.
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21.03.2024 15:07 Відповісти
-Єто какой-то позор...
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21.03.2024 15:49 Відповісти
Точно, у мужика яєць не виявилося.
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21.03.2024 18:42 Відповісти
Шоп дати відсіч риміналітету? Згідний. ПиСи: а старлінк тобі хто дав? Не заєш?
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21.03.2024 20:17 Відповісти
А про повідомлення (повістку ) щодо уточнення облікових даних мабуть забули. Бо не звикли до такої роботи.
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21.03.2024 16:10 Відповісти
Тепер зрозуміло чому Верховна Рада не приймає закон про короткоствольну вогнепальну зброю самозахисту. Це ж треба буде до населення звертатись без порушення законів і ввічливо.
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21.03.2024 16:13 Відповісти
Уявіть собі картинку. Воїн який добровільно воював декілька років, потім за станом здоров'я (контузиї, поранення тощо) перевівся на работу у тцк (таких там більшість), тому що не списують. І бачить як ухилянти його. ображають, плюють на нього, бьють його сокирою, або сбивають на авто... А у нього побратими на нулі больні і край виснажені і їм терміново потрібна заміна...
Поставили себе на його місто? Супер.
Влада винувата! Так, - тільки воюють не дєрьмакі а наші люди.
Нехай хто за шмарклю голосувв той нехай і воює! Хто винен що таких вибрали? А військовому вже похєр, тому що заразом гинуть його друзі - герої, а всяка сциклива срань сидіт і пише срані коменти про права чоловіка, та адвокатів... Огидні ви, як кацапи...
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21.03.2024 16:24 Відповісти
Уявив. І знаєш шо? В моій уяві вони не схожі на 5-ро здоровенних лбів, які пакують гражданского.
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21.03.2024 20:12 Відповісти
Вони схожі на моїх друзів, які ледве вирвалися з частини і зарплатт позаштатом, бо ВЛК не так просто пройти. У кого ноги нема, у кого руки, хто від контузій вже думати не може. І знаєш шо? Їм не дали халявної роботи в ТЦК. А тепер на гражданці не можуть собі знайти роюоти, бо інваліди нікому не треба. А дехто, за хабарі відмазався і знайшов собі тепленьке місце. Чи для тебе це новина, шо так це робиться?
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21.03.2024 20:15 Відповісти
То ви самі щойно написали що справжнім ветеранам в тцк зась. Тільки свої зелені і за великі гроші
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22.03.2024 00:04 Відповісти
Без мобілізації не буде Перемоги. А якщо буде поразка - всі без виключення - малі, старі, однорукі, багатодітні, хитрі, опікуни, заброньовані - пошурують в м'ясних штурмах форсувати Віслу.
Невже це комусь незрозуміло ?!
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21.03.2024 16:26 Відповісти
Не буде ніякої перемоги все одно, ти хоч ще мільйон чмобіків не збери.
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21.03.2024 16:50 Відповісти
Владімір Владіміровіч, перелогінтесь.
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21.03.2024 18:56 Відповісти
З порушенням кримінального Закону з боку влади - ми вже Рашка!!! Тому не бачу різниці. Пойми це, довбню!
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21.03.2024 20:11 Відповісти
А може без зброї, победун? На війні воює і перемагає зброя, а не м'ясо. Український шашлик на майскіє для свого зрадника-ухилянта готуєш?
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22.03.2024 02:11 Відповісти
а знаєте що саме прикро?
коли їх на фейсбуці питаєш
як так? пакували 15.03, а ви пишете що він 17.03 не прийшов - чого так?
видаляють коменти.. отака от чесність і відкритість
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21.03.2024 17:24 Відповісти
Ну бо законність не начасі. Бо війна.вони активно займаються підміною понятть
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21.03.2024 20:18 Відповісти
А чому не відкрита справа на працівників тцк що силою заштовхували в автобус?
Чому їм можна порушувати а іншим ні?
Вони вже друзі Зеленського?
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21.03.2024 20:01 Відповісти
Бо Я влада. У мене зброя. І вообще - війна. Шо хочу, то і роблю. Десь так
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21.03.2024 20:19 Відповісти
Ооооо, часи пахуже януковича настали: а на якій підставі йому справу відкрили про «ухилення»? Він вже медкомісію може пройшов? Мобілізаційне отримав може? Шо це за брєд? Куди ми взагалі котимся, пане прєзідєнте? Знову про ІПСО будете казати?
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21.03.2024 20:09 Відповісти
Тим хто захищає пакувальників:
Якщо людина не хоче воювати, то з нею війну не виграєш. То не механізм, що завів і він побіг де його поставив.
Такі бійці будуть або здаватися, або тікати. І що тоді? Заград отряди робити?
Побачите чим скінчиться...
А от а як же тоді воювати ???
Просто. Треба створювати таку країну що буде матір'ю, ненькою і от тоді підуть. А як то зробити???
Просто ! Замість обливати брудом запакованих, піднімайте низ спини з дивану і йдіть під банковуиіивимагайте посадок хто здав південь за тиждень, хто розміновував Чонгар, хто купував яйця по 17 , хто посадив Червінського, хто піздить на фортифікація і зброї і тд.
Слабо?
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21.03.2024 20:12 Відповісти
- 1 волонтер.
А, їх багато.
Закон має бути безликим!!!?
як зі Князем, чи Тимошенко, чи Бакановим, чи Гусевим, чи Резніком і так ще 1млн.
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21.03.2024 20:15 Відповісти
Ок. Чувака з порушенням закону зпакували 15-го, 17-го ліплять справу за ухилення, коли він вже у Рівному був. Медкомісію не проходив. Як мінімум ТРИ кримінальні статті порушено. Та ще і групою осіб. Думаєте хто буде винний? Правильно: неначасі, тому «волонтер».
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21.03.2024 20:21 Відповісти
Интересно, а если я приведу военного ухилянта, я смогу избежать мобилизации?
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21.03.2024 23:59 Відповісти
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