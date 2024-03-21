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Новини Мобілізація
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Рада чекає від уряду "правил гри" щодо броні від мобілізації, - "слуга народу" Шуляк

шуляк

Парламент чекає від Кабінету міністрів розробки правил щодо бронювання, які можна було б застосовувати, не чекаючи на прийняття профільного закону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми все ж очікуємо, щоб нарешті уряд поставив у цьому питанні (щодо бронювання. - Ред.) навіть не крапку, а хоча б дав правила, за якими можна зараз рухатись і не чекати відповідного закону", - заявила вона.

Читайте: Модель "зарплатного" бронювання поки на етапі міжвідомчого обговорення, - Мінекономіки

Як зазначила нардеп, у Верховній Раді не хочуть, щоб загальні підходи щодо бронювання були у "ручному режимі". Тому уряд має напрацювати правила.

"Для цього уряд, Міністерство економіки, перш за все, повинні напрацювати всі правила. Третій рік війни, і нам всім би хотілося, щоб такі чіткі та зрозумілі правила з’явились якомога швидше, щоб і зняти напругу, яка на сьогодні є у представників бізнесу, і продемонструвати суспільству прозорі та налагодженні процеси", - сказала Шуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бронювання від мобілізації: Мінцифри визнало критично важливими 368 ІТ-компаній, забронювали 2600 фахівців

За її словами, у суспільстві є нарікання щодо бронювання, оскільки зараз воно діє протягом короткого терміну.

"Тому ми спільно з бізнесом подавали правку, яка стосується, як мінімум, того, щоб бронювання було на рік і з можливістю автоматичного продовження бронювання для того, щоб не виникало таких шпарин в законодавстві, де може постраждати, зокрема, економіка", - додала нардеп.

Автор: 

бронювання (346) мобілізація (3121) Слуга народу (2820) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+6
а зелена погань все думає як відмазати своїх "легально".
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21.03.2024 15:07 Відповісти
+4
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!

https://t.me/irynagerashchenko/13736 Ірина Геращенко :
Тимчасові слідчі комісії в парламенті- це традиційно інструмент опозиції для контролю дій влади.
В цьому скликанні ВР створено десятки ТСК. Майже всі - слугами, які і так контролюють законодавчу гілку влади, мають свій уряд, силовиків, глав регіонів.
Але при цьому монобільшість і президія блокують ініціативу Європейської Солідарності по створенню ТСК щодо фортифікацій. Слуги не дають своїх представників в Комісію.
Маячня- раз зʼїздити на фортифікації і відрапортувати в соцмережах, як все там гарно, замість системно працювати над проблемою побудови якісних оборонних споруд і прозорості використання коштів на фортифікації.
А може тому і блокують, що контроль в цій темі не потрібен, навпаки, влада зацікавлена в непрозорості?
Переконую Д. Арахамію і А. Мотовиловця делегувати депутатів в ТСК. Поки що безрезультатно.
А ще з колегами з Голосу наполягаємо на винесенні в залу проєкту про заборону московських попів.
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21.03.2024 15:31 Відповісти
+3
Це біосміття в будь-якій нормальній країні з адекватним суспільством вже давно десь би туалети мила за її вибрики, а тут сидить **** безсоромно і хоч би їй що 🤬
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21.03.2024 15:58 Відповісти
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Щоб вже ту бронь продавати? Все що вже осталося грубити так пасти вже немає ніц так давай на броні трошки заробимо.
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21.03.2024 15:06 Відповісти
"Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад" Активно готуються, вся економіка налаштована на військовий лад, мобілізація йде повним ходом!!. А у нас і 500тисяч вже не треба, і закон про мобілізацію в диспутах хоронять..?А історичний досвід країн які воювали ,щодо мобілізації, застосувати не пробували..? Не на часі..? Дєрьмократія? Якщо програємо, прийдуть рашисти моментально відмобілізують мільйони українців і в авангарді попхають на НАТО, а тих хто виживе з їх сім'ями пошлють Сибір "нєісходіму" завойовувати...!,:? Українське питання вирішать назавжди...?!
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21.03.2024 17:32 Відповісти
Цікаво, правда?

Шуляк - соска ЗЄрмака.
Шмигаль - соска ЗЄрмака.
А разом ніяк.

Сосуть з різних кінців чи шо?
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21.03.2024 15:06 Відповісти
Є президент.
Є Верховна рада у вигляді кало-моноліциї СН (плюс ОПЗД).
Є уряд у вигляді КМУ.

Всі вони з однієї компостної ями ЗЄ.
Але відповідалтність сцуть на себе брати всі учасники цієї багатоніжки.
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21.03.2024 15:10 Відповісти
а зелена погань все думає як відмазати своїх "легально".
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21.03.2024 15:07 Відповісти
Як поживає твоя корупційна годівниця "5655", слуга народу?
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21.03.2024 15:10 Відповісти
Как здорово, что у нас на Цензоре практически все забронированные
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21.03.2024 15:29 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!

https://t.me/irynagerashchenko/13736 Ірина Геращенко :
Тимчасові слідчі комісії в парламенті- це традиційно інструмент опозиції для контролю дій влади.
В цьому скликанні ВР створено десятки ТСК. Майже всі - слугами, які і так контролюють законодавчу гілку влади, мають свій уряд, силовиків, глав регіонів.
Але при цьому монобільшість і президія блокують ініціативу Європейської Солідарності по створенню ТСК щодо фортифікацій. Слуги не дають своїх представників в Комісію.
Маячня- раз зʼїздити на фортифікації і відрапортувати в соцмережах, як все там гарно, замість системно працювати над проблемою побудови якісних оборонних споруд і прозорості використання коштів на фортифікації.
А може тому і блокують, що контроль в цій темі не потрібен, навпаки, влада зацікавлена в непрозорості?
Переконую Д. Арахамію і А. Мотовиловця делегувати депутатів в ТСК. Поки що безрезультатно.
А ще з колегами з Голосу наполягаємо на винесенні в залу проєкту про заборону московських попів.
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21.03.2024 15:31 Відповісти
Так ця Ірина, коли була в більшості, виступала проти створення таких комісій, мотивуючи це тим, що вони підмінять собою слідчі органи.

А тепер он воно що.....
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21.03.2024 18:16 Відповісти
виступати, може, й вона виступала - але ніхто тоді створення ТСК не блокував
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21.03.2024 20:17 Відповісти
"Фракция "Блок Петра Порошенко" не проголосовала и не будет голосовать за создание временной следственной комиссии в том виде, в котором ее предлагают. Об этом в эфире NewsOne заявил заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко."
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22.03.2024 09:56 Відповісти
ти ще користуєшся фейками, наприклад, з рашатудей?
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22.03.2024 14:26 Відповісти
Я не знаю, що таке рашатудей. Це Ваш улюблений канал, чи що воно таке?
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25.03.2024 10:37 Відповісти
я так розумію, в тебе нема свого улюбленого телеканалу та відповідного сайту, після того, як ЄрЗе забанив NewsOne
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25.03.2024 15:17 Відповісти
У мене нема ніякого телеканалу з новинами. Кому потрібні застарілі та заангажовані новини?
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25.03.2024 15:54 Відповісти
А ці ушльопки все в пін-понг граються!
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21.03.2024 15:49 Відповісти
гра, хто перший на кого тикне пальцем, не закінчується!
так шо, до кінця війни не буде ніякого закону!
у всьому звинуватять, сирського, і відправлять послом в китай.
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21.03.2024 15:56 Відповісти
От дуріки якісь... Тож тільки рік тому, у 2023 р. прийняли оновлений Порядок бронювання (постанова КМУ від 27.01.2023 р. № 76). Там все чітко і зрозуміло. Навіщо ще щось? "Переставляємо диванчики у борделі", так?
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21.03.2024 15:57 Відповісти
Це біосміття в будь-якій нормальній країні з адекватним суспільством вже давно десь би туалети мила за її вибрики, а тут сидить **** безсоромно і хоч би їй що 🤬
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21.03.2024 15:58 Відповісти
Ця скандальна генераторка корупційних звконів сидить на посаді Голову Комітету ВР з питань містобудування.. По суті, це шкідник, який гальмує розвиток будівельної галузі. На її місці нормальний фахівець та порядна ,людина давно могла б навести лад у будівельній галузі, так ні, на цьому місці сидить Шуляк генерує корупційні закони стримує нормальний розвиток галузі, та завдає шкоди суспільству!
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21.03.2024 16:41 Відповісти
Саме смішне, що чоловік і синок призовного віку цієї шуляк, виїхали під час війни з країни з чемоданом кешу.
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21.03.2024 17:43 Відповісти
Я вірно зрозумів: "правила гри"? Це гра така у них? А можна назву дізнатися?
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21.03.2024 17:48 Відповісти
Ось правила: багатiй, чинуша, блатний хєр зi зв'язками та родичi оцих вище названих, будуть воювати виключно добровiльно i там, де захочуть. Уci iншi злидарi пiдуть воювати в обов'язковому порядку i туди, куди вiдправе мiльйонер- воєнком.
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21.03.2024 19:56 Відповісти
Що це? Розщеплення особистості?
Звернення до себе від третьої особи?
Раптом, "вони" лишились ниток та маніпуляцій. І це свіже повітря їм промовляє вільні думки...
Який жах, де вказівки? Де премії за натиск клепки? Елітні прихвосні не можуть прийняти дійсність.
Що їх служіння вже не змінить повсягденість. Їм би скажено бігти, махаючи руцями немов крилами. А вони дивляться на ногу, де ще є натяки на махрові пута.
О-о, які ж вони жалюгідні.
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21.03.2024 20:01 Відповісти
 
 