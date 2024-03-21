Рада чекає від уряду "правил гри" щодо броні від мобілізації, - "слуга народу" Шуляк
Парламент чекає від Кабінету міністрів розробки правил щодо бронювання, які можна було б застосовувати, не чекаючи на прийняття профільного закону.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.
"Ми все ж очікуємо, щоб нарешті уряд поставив у цьому питанні (щодо бронювання. - Ред.) навіть не крапку, а хоча б дав правила, за якими можна зараз рухатись і не чекати відповідного закону", - заявила вона.
Як зазначила нардеп, у Верховній Раді не хочуть, щоб загальні підходи щодо бронювання були у "ручному режимі". Тому уряд має напрацювати правила.
"Для цього уряд, Міністерство економіки, перш за все, повинні напрацювати всі правила. Третій рік війни, і нам всім би хотілося, щоб такі чіткі та зрозумілі правила з’явились якомога швидше, щоб і зняти напругу, яка на сьогодні є у представників бізнесу, і продемонструвати суспільству прозорі та налагодженні процеси", - сказала Шуляк.
За її словами, у суспільстві є нарікання щодо бронювання, оскільки зараз воно діє протягом короткого терміну.
"Тому ми спільно з бізнесом подавали правку, яка стосується, як мінімум, того, щоб бронювання було на рік і з можливістю автоматичного продовження бронювання для того, щоб не виникало таких шпарин в законодавстві, де може постраждати, зокрема, економіка", - додала нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
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Шуляк - соска ЗЄрмака.
Шмигаль - соска ЗЄрмака.
А разом ніяк.
Сосуть з різних кінців чи шо?
Є Верховна рада у вигляді кало-моноліциї СН (плюс ОПЗД).
Є уряд у вигляді КМУ.
Всі вони з однієї компостної ями ЗЄ.
Але відповідалтність сцуть на себе брати всі учасники цієї багатоніжки.
https://t.me/irynagerashchenko/13736 Ірина Геращенко :
Тимчасові слідчі комісії в парламенті- це традиційно інструмент опозиції для контролю дій влади.
В цьому скликанні ВР створено десятки ТСК. Майже всі - слугами, які і так контролюють законодавчу гілку влади, мають свій уряд, силовиків, глав регіонів.
Але при цьому монобільшість і президія блокують ініціативу Європейської Солідарності по створенню ТСК щодо фортифікацій. Слуги не дають своїх представників в Комісію.
Маячня- раз зʼїздити на фортифікації і відрапортувати в соцмережах, як все там гарно, замість системно працювати над проблемою побудови якісних оборонних споруд і прозорості використання коштів на фортифікації.
А може тому і блокують, що контроль в цій темі не потрібен, навпаки, влада зацікавлена в непрозорості?
Переконую Д. Арахамію і А. Мотовиловця делегувати депутатів в ТСК. Поки що безрезультатно.
А ще з колегами з Голосу наполягаємо на винесенні в залу проєкту про заборону московських попів.
А тепер он воно що.....
так шо, до кінця війни не буде ніякого закону!
у всьому звинуватять, сирського, і відправлять послом в китай.
Звернення до себе від третьої особи?
Раптом, "вони" лишились ниток та маніпуляцій. І це свіже повітря їм промовляє вільні думки...
Який жах, де вказівки? Де премії за натиск клепки? Елітні прихвосні не можуть прийняти дійсність.
Що їх служіння вже не змінить повсягденість. Їм би скажено бігти, махаючи руцями немов крилами. А вони дивляться на ногу, де ще є натяки на махрові пута.
О-о, які ж вони жалюгідні.