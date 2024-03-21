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Новини
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За держзраду та пособництво окупантам заочно засуджено ексміністра Табачника й ексочільника Держреєстраційної служби Ворону, - СБУ

сбу

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років тюремного ув’язнення заочно отримав ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник і 12 років заочно - колишній очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона. Також у засуджених конфісковано їхнє майно на понад 200 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Зазначається, що обидва зловмисники переховуються на території РФ і тимчасово окупованій території України, де проводять підривну діяльність проти нашої держави.

Вони перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

За його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Також за вказівкою агресора він консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Ще одним завданням Табачника було надання місцевим колаборантам "методичної" допомоги з переформатування освітньої галузі за російськими "стандартами".

За співпрацю з окупантами ексміністра призначили "радником" Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії "Єдина Росія".

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Як встановило розслідування, Ворона також був радником Балицького. Саме він підготував звернення до очільника Кремля, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України.

Також він допомагав загарбникам створювати окупаційні органи РФ, зокрема формувати "штат" однодумців.

Згодом він став "сенатором РФ від Запорізької області" та переїхав до Москви.

Крім того, обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств.

На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️⁠ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️⁠ ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
▪️⁠ ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності. Зловмисників буде знайдено і покарано", - додали в СБУ.

Автор: 

ув’язнення (116) СБУ (12984) Табачник Дмитро (172) державна зрада (1717)


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Топ коментарі
+5
Портнов недоторканий.
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21.03.2024 15:18 Відповісти
+2
"Патіше, пажалуста". Пів години тому писали, що Азірова судити будуть. Не поспішайте, всіх в один день засудити - чим далі займатися.
Та і перевтомитися так можна.
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21.03.2024 15:11 Відповісти
+2
..потужно.. следующий ход - осуждать посмертно..
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21.03.2024 15:21 Відповісти
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"Патіше, пажалуста". Пів години тому писали, що Азірова судити будуть. Не поспішайте, всіх в один день засудити - чим далі займатися.
Та і перевтомитися так можна.
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21.03.2024 15:11 Відповісти
Так строк давності пройшов, це ЗЕшапіто. Пройшло вже 10 років.
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21.03.2024 16:01 Відповісти
вже є вирок
6800грн штрафу
як дудінському
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21.03.2024 15:13 Відповісти
Був Ворон, стане Півень.
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21.03.2024 15:17 Відповісти
Портнов недоторканий.
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21.03.2024 15:18 Відповісти
..потужно.. следующий ход - осуждать посмертно..
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21.03.2024 15:21 Відповісти
А як можна подати заяву у ФСБ на табачника, що він підполковник Збройних Сил України?
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21.03.2024 15:34 Відповісти
Ти ба, був чотири роки главою Адміністрації(Офісу) Кучми, а виявився зрадником України
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21.03.2024 15:36 Відповісти
Вирок суду: "Побачиш Табачника - дай йому підсрачника!"
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21.03.2024 15:40 Відповісти
Уявляю який геволт підніметься в країні яхудів...Знову залементують і про Бандеру С.А. і про Шухевича Р.Й. і про Бабин Яр і про Освєнцім і про всі злодіяння українців за останні 2000 років...так і до кошерного Вадіка Рабіновіча та Пінчука,чого доброго, наші суди доберуться...Жах!
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21.03.2024 15:52 Відповісти
ЗЕ Дэбилы а как на счёт шкарлета, которого вы поставили министром и который шестерка табачника и плагиатор???
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21.03.2024 16:11 Відповісти
А як за діючій кротовник???? Коли вже нарешті????????
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21.03.2024 20:32 Відповісти
 
 