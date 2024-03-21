Австрія не підтримала ідею закупівлі зброї для України на прибутки від заморожених активів РФ
Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України.
Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед самітом лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Негаммер заявив, що Австрія підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.
"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", - зазначив канцлер Австрії.
Топ коментарі
+8 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар21.03.2024 15:00 Відповісти Посилання
+6 Serhiy Talatynnik
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+3 Ярослав Кийко
показати весь коментар21.03.2024 15:04 Відповісти Посилання
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ще й постійно дає привід радості московитам:
- 06.2023: Австрія проти гарантій безпеки для України - Негаммер
- 12.2023: Негаммер заявив, що його країна не готова підтримати відкриття переговорів про членство України в ЄС
- 02.2024: Австрія закликала до мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва країн БРІКС
А, доречі, там ще оте мадярське падло в запасі...
д - демократія ,
п - псевдонейтралітет