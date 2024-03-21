Австрія не підтримала ідею закупівлі зброї для України на прибутки від заморожених активів РФ

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України.

Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед самітом лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Негаммер заявив, що Австрія підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.

"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", - зазначив канцлер Австрії.

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