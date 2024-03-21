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Новини
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Австрія не підтримала ідею закупівлі зброї для України на прибутки від заморожених активів РФ

негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України.

Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед самітом лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Негаммер заявив, що Австрія підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.

"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", - зазначив канцлер Австрії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Бельгії Де Кроо підтримав закупівлю зброї для України на прибутки від заморожених активів РФ

Автор: 

Австрія (975) актив (241) Негаммер Карл (53)


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Топ коментарі
+8
Доведеться цьому Карлу разом з Вітьою Орбаном десь кохве біля сортіра попити. Поки дорослі люди будуть вирішувати глобальні європейські проблеми.
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21.03.2024 15:00 Відповісти
+6
Ну так звичайно чекаємо ще з Швейцарії та ватікану голос демократії та рівненства та братерства.
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21.03.2024 15:04 Відповісти
+3
Карл Негаммер вже не вперше стає в позицію "зачекаємо, може проблема сама розсмокчеться".
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21.03.2024 15:04 Відповісти
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Доведеться цьому Карлу разом з Вітьою Орбаном десь кохве біля сортіра попити. Поки дорослі люди будуть вирішувати глобальні європейські проблеми.
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21.03.2024 15:00 Відповісти
👍
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21.03.2024 15:04 Відповісти
Карл Негаммер вже не вперше стає в позицію "зачекаємо, може проблема сама розсмокчеться".
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21.03.2024 15:04 Відповісти
а коли він з неї виходив?

ще й постійно дає привід радості московитам:

- 06.2023: Австрія проти гарантій безпеки для України - Негаммер

- 12.2023: Негаммер заявив, що його країна не готова підтримати відкриття переговорів про членство України в ЄС

- 02.2024: Австрія закликала до мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва країн БРІКС
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21.03.2024 15:16 Відповісти
неможливо повірити в те, що той Нехаммер ідейний і щирий у своїх висловлюваннях. там точно так само як за Орбаном, стирчать кремлівські вуха і видно чумайдани з доларами. давно вже пора журналістам-розслідувачам чи навіть євпропейским спецслужбам добряче потягнути за ті вуха і потрусити ці всі кремлівські чумайдани. і ті всі Орбани, Фіци, Нехаммери, Ле Пени вмить стулили би свої писки.
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21.03.2024 15:23 Відповісти
Ну так звичайно чекаємо ще з Швейцарії та ватікану голос демократії та рівненства та братерства.
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21.03.2024 15:04 Відповісти
А вам не покуй? Шелупонь підкацаплена.
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21.03.2024 15:09 Відповісти
Жаль что австрия непопала в советскую зону оккупации
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21.03.2024 15:09 Відповісти
Ну от і все. І нащо було публікувати висловлювання політиків, які підтримували це? Погратись на очікуваннях хотілося?
А, доречі, там ще оте мадярське падло в запасі...
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21.03.2024 15:11 Відповісти
і сам не гам , й іншим не дам .

д - демократія ,

п - псевдонейтралітет
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21.03.2024 15:12 Відповісти
Большая часть бабла в Бельгии, и главное что Бельгия не против
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21.03.2024 15:15 Відповісти
Сам не гам та другому не дам. Блазень.
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21.03.2024 15:17 Відповісти
на фотці мертвяк якийсь
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21.03.2024 15:25 Відповісти
У Відні стоїть пам"ятник савецким воінам-асвабадітєлям, які можуть бути ще питання до австріяк?!
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21.03.2024 15:43 Відповісти
І сам Негаммер, і другому недаммер...
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21.03.2024 15:45 Відповісти
АВСТРІЯ-конюшня рашистського фсб,а в часи совка кгб,котре і залишилось практично в 3,14дерації ,з табличкою (фсб)
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21.03.2024 15:54 Відповісти
в европі є три підара яких всі знают - сійрято, орбан і Негаммер
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22.03.2024 11:31 Відповісти
 
 