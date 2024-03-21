Рашисти вдарили балістикою по Миколаєву: Загинула жінка, постраждали 6 осіб (оновлено)
У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух, російські війська вдарили балістикою.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом", - зазначив він.
Голова ОВА Віталій Кім заявив, що внаслідок обстрілу постраждала жінка.
Згодом Кім повідомив, що постраждали 4 особи. Одна жінка загинула.
Станом на 16:25 кількість постраждалих зросла до 6 осіб.
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тільки ми мусимо їх заспокоїти назавжди !!