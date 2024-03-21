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Новини Війна
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Рашисти вдарили балістикою по Миколаєву: Загинула жінка, постраждали 6 осіб (оновлено)

вибух

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух, російські війська вдарили балістикою.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом", - зазначив він.

Голова ОВА Віталій Кім заявив, що внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Згодом Кім повідомив, що постраждали 4 особи. Одна жінка загинула.

Станом на 16:25 кількість постраждалих зросла до 6 осіб.

Читайте: Завдаючи ударів ракетами по Одесі та Миколаєву, росіяни випробовують нову тактику, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаїв (1816) обстріл (29234)


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Болотні тварюки самі не звспоеочться ,
тільки ми мусимо їх заспокоїти назавжди !!
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21.03.2024 17:00 Відповісти
це колишня новина? не вчорашня?
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21.03.2024 20:27 Відповісти
 
 