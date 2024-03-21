Унаслідок обстрілу ракетами Києва пошкоджені підприємства харчопрому, які постачали борошно "Київхлібу"

Унаслідок ранкової ракетної атаки на столицю 21 березня постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці, зокрема, ТОВ "Столичний млин", ТОВ "Київтранслогістик".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, уражені комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 одиниць автотранспорту.

"Наразі збитки оцінюються щонайменше у 40 млн грн. Остаточно суму збитків можна буде оцінити за результатами роботи спеціальної комісії. На щастя, постраждалих серед працівників компанії немає", - зазначили в пресслужбі.

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Роботи з ліквідації наслідків атаки за участю міських рятувальних та комунальних служб, підрозділів компанії продовжуються.

Виробництво частково призупинено.

Зокрема, підприємства постачають сировину та здійснюють перевезення до стратегічних виробничих підприємств, серед яких - провідний постачальник хліба у Києві та Київській області - ПрАТ "Київхліб".

Водночас завдяки правильній організації накопичення складських запасів у період воєнного стану "Столичний млин" продовжує у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо постачання продукції, резюмували у "Київхлібі".

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Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

За даними Повітряних сил, ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, випущених окупантами.