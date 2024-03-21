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Новини Війна
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Унаслідок обстрілу ракетами Києва пошкоджені підприємства харчопрому, які постачали борошно "Київхлібу"

київ,обстріл

Унаслідок ранкової ракетної атаки на столицю 21 березня постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці, зокрема, ТОВ "Столичний млин", ТОВ "Київтранслогістик".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, уражені комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 одиниць автотранспорту.

"Наразі збитки оцінюються щонайменше у 40 млн грн. Остаточно суму збитків можна буде оцінити за результатами роботи спеціальної комісії. На щастя, постраждалих серед працівників компанії немає", - зазначили в пресслужбі.

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Роботи з ліквідації наслідків атаки за участю міських рятувальних та комунальних служб, підрозділів компанії продовжуються.

Виробництво частково призупинено.

Зокрема, підприємства постачають сировину та здійснюють перевезення до стратегічних виробничих підприємств, серед яких - провідний постачальник хліба у Києві та Київській області - ПрАТ "Київхліб".

Водночас завдяки правильній організації накопичення складських запасів у період воєнного стану "Столичний млин" продовжує у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо постачання продукції, резюмували у "Київхлібі".

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Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

За даними Повітряних сил, ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, випущених окупантами.

Автор: 

Київ (19672) Київхліб (24) крилаті ракети (1081) Повітряні атаки на Київ (818)


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Великі уламки падали.Схоже на повноцінний приліт.
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21.03.2024 15:23 Відповісти
Так. Схоже що туди і ціліли.
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21.03.2024 15:28 Відповісти
не фантазуйте, коли збивають такі великі ракети як іскандери, то уламки від них теж великі, на жаль...
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21.03.2024 15:35 Відповісти
Якби таке трапилось ЄС, сиділи б вони без хліба, і на роботу ніхто б не вийшов! Українці найкращі!
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21.03.2024 15:33 Відповісти
 
 