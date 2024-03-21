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Новини
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Росіяни донатили на дрони для ГУР МО прямо під час виборів Путіна, - розвідка

бпла,дрон,сич

Більшість людей, які переказали кошти на ударно-розвідувальні дрони для підрозділів ГУР МО від початку міжнародної волонтерської акції, - росіяни.

Про це повідомили в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про акцію, яку зараз проводить телеканал Freedom. До неї долучилися майже 3 тис. людей. З них 1538 - росіяни, зокрема 200 москвичів.

Дивіться: Бійці підрозділу "BULAVA" знищили шість ворожих бронемашин за допомогою дронів "Дикі Шершні". ВIДЕО

"Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих "виборів путіна". Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави", - йдеться у повідомленні ГУР.

Також читайте: РФ активізувала дезінформаційну кампанію з дискредитації України на Близькому Сході, - ГУР МО

Також до збору долучилися українці, які зараз перебувають за кордоном, а також ромадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

Збір триває.

Необхідна сума - 25 мільйонів гривень.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/35fgFkrftr

Офіційні реквізити збору:

Приватбанк

Найменування отримувача: БО БФ ДІАНИ ПОДОЛЯНЧУК

Код отримувача: 44788312

Рахунок отримувача: UA133052990000026006026110711

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: на БПЛА "СИЧ" для ГУР МОУ

Автор: 

росія (66104) збір (344) дрони (4920) ГУР (547)


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Топ коментарі
+9
Зеленi розкрадуть все....
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21.03.2024 15:37 Відповісти
+8
Ще скажіть хто(((
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21.03.2024 15:32 Відповісти
+4
Росіяни теж бувають правильні.
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21.03.2024 15:34 Відповісти
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Ще скажіть хто(((
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21.03.2024 15:32 Відповісти
О, ИПСОшечка подъехала. Вот Буданга приколист
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21.03.2024 15:33 Відповісти
Та вистав ти ультиматум Зєлі - Муженка керівником ГУР!!!
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21.03.2024 15:38 Відповісти
Росіяни теж бувають правильні.
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21.03.2024 15:34 Відповісти
Зеленi розкрадуть все....
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21.03.2024 15:37 Відповісти
Які незвичайні руські, зі СВІТ переводять на monobank
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21.03.2024 15:38 Відповісти
Почалося відбілювання кацапів. Тепер до тих ''хороших кацапів'' можна будь-кого внести. Звичайно що не ''за так''.
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21.03.2024 15:43 Відповісти
Не факт, що донатили саме кацапи, а не українці, які проживають за порєбріком...
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21.03.2024 15:54 Відповісти
цікаво, а скільки задонатила "опозиціонерка" латиніна. )
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21.03.2024 15:46 Відповісти
банковская тайна
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21.03.2024 17:15 Відповісти
Их отслеживают. ******** попахивает.
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21.03.2024 15:50 Відповісти
Через портмоне з роїсі можна переслати.
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21.03.2024 15:55 Відповісти
Все переводы из Раши на счета в Украину блокируются рашистскими банками.
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21.03.2024 17:19 Відповісти
Мені переводили. І це я точно знаю. Бо гроші були на похорон чоловіка.
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21.03.2024 17:53 Відповісти
Перевести можно лишь с помошью онлайн обменников, там и курс хуже и нет полной гарантии что всё пройдёт нормально
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22.03.2024 19:50 Відповісти
Не обов'язково. Можуть мати закордонні рахунки.
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21.03.2024 16:36 Відповісти
А список і адреси вже у ФСБ?
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21.03.2024 16:17 Відповісти
банки позорится не будут
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21.03.2024 17:01 Відповісти
при переводе только светится имя и номер карты со звездочками
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21.03.2024 17:02 Відповісти
например Ваня 11111***********2222
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21.03.2024 17:03 Відповісти
Іпануті на піарі зелені клоуни.
І нащо патякати помелом? Щоб фсб почало полювання на донатерів а банки прикрили транзакції?!
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21.03.2024 17:03 Відповісти
банки позорится не будут , им клиент важнее
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21.03.2024 17:06 Відповісти
Де там наши прокурори?Нехай конфіскують майно, на користь ГУР, того тиловика з МОУ що накрав купу грошей ,у два рази з гаком більше чим потрібно на БПЛА
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21.03.2024 17:50 Відповісти
 
 