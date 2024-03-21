Росіяни донатили на дрони для ГУР МО прямо під час виборів Путіна, - розвідка

Більшість людей, які переказали кошти на ударно-розвідувальні дрони для підрозділів ГУР МО від початку міжнародної волонтерської акції, - росіяни.

Про це повідомили в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про акцію, яку зараз проводить телеканал Freedom. До неї долучилися майже 3 тис. людей. З них 1538 - росіяни, зокрема 200 москвичів.

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"Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих "виборів путіна". Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави", - йдеться у повідомленні ГУР.

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Також до збору долучилися українці, які зараз перебувають за кордоном, а також ромадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

Збір триває.

Необхідна сума - 25 мільйонів гривень.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/35fgFkrftr

Офіційні реквізити збору:

Приватбанк

Найменування отримувача: БО БФ ДІАНИ ПОДОЛЯНЧУК

Код отримувача: 44788312

Рахунок отримувача: UA133052990000026006026110711

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: на БПЛА "СИЧ" для ГУР МОУ