Росіяни донатили на дрони для ГУР МО прямо під час виборів Путіна, - розвідка
Більшість людей, які переказали кошти на ударно-розвідувальні дрони для підрозділів ГУР МО від початку міжнародної волонтерської акції, - росіяни.
Про це повідомили в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про акцію, яку зараз проводить телеканал Freedom. До неї долучилися майже 3 тис. людей. З них 1538 - росіяни, зокрема 200 москвичів.
"Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих "виборів путіна". Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави", - йдеться у повідомленні ГУР.
Також до збору долучилися українці, які зараз перебувають за кордоном, а також ромадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.
Збір триває.
Необхідна сума - 25 мільйонів гривень.
Банка: https://send.monobank.ua/jar/35fgFkrftr
Офіційні реквізити збору:
Приватбанк
Найменування отримувача: БО БФ ДІАНИ ПОДОЛЯНЧУК
Код отримувача: 44788312
Рахунок отримувача: UA133052990000026006026110711
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу: на БПЛА "СИЧ" для ГУР МОУ
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І нащо патякати помелом? Щоб фсб почало полювання на донатерів а банки прикрили транзакції?!