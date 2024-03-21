37 перевізників відключили від системи "Шлях" за вивезення "ухилянтів" за кордон. ПЕРЕЛІК
37 перевізників на три місяці відключили від системи "Шлях" за систематичне порушення правил перевезення "ухилянтів" за кордон під час воєнного стану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА.
Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки вирішила на три місяці відключити від системи "Шлях" тих перевізників, які часто порушували правила перетину державного кордону військовозобов’язаними.
Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.
За даними Державної прикордонної служби, ці перевізники систематично перевозили чоловіків призовного віку за кордон під час дії воєнного стану та оголошеної мобілізації.
Особи, яким було організовано виїзд за межі України, як водіям автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться у повідомленні відомства.
Комісія також встановила ще низку подібних порушень, рішення щодо них будуть винесені пізніше. До складу комісії Укртрансбезпеки увійшли представники: Міністерства відновлення, Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.
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А если правила не нарушать, то тоже можно перевозить ухилянтов?
- у Вєтнам прислали
- у Корею прислали
- у Афганістан прислали
а нам - фіг вам
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже.,
и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.......
Та й досить проста - ось вона:
1) реєстрація ФОП;
2) оренда Ману від 60 днів (2-3 місяці);
3) отримання ліцензії на перевезення вантажів;
4) реєстрація в системі "Шлях";
5) укладання фіктивних угод з ухилянтами- псевдоводіями;
6) отримання від ухилянтів кешу;
7) перевезення їх за кордон.
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