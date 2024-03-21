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Новини Війна
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37 перевізників відключили від системи "Шлях" за вивезення "ухилянтів" за кордон. ПЕРЕЛІК

кордон,польща

37 перевізників на три місяці відключили від системи "Шлях" за систематичне порушення правил перевезення "ухилянтів" за кордон під час воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА.

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки вирішила на три місяці відключити від системи "Шлях" тих перевізників, які часто порушували правила перетину державного кордону військовозобов’язаними.

Така відповідальність передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.

За даними Державної прикордонної служби, ці перевізники систематично перевозили чоловіків призовного віку за кордон під час дії воєнного стану та оголошеної мобілізації.

Шлях, ухилянти
Шлях, ухилянти

Особи, яким було організовано виїзд за межі України, як водіям автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться у повідомленні відомства.

Комісія також встановила ще низку подібних порушень, рішення щодо них будуть винесені пізніше. До складу комісії Укртрансбезпеки увійшли представники: Міністерства відновлення, Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

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кордон (4822) Укртрансбезпека (160) ухилянти (997)


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Топ коментарі
+8
"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже.,
и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.......
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21.03.2024 16:05 Відповісти
+6
Ну да. Як Грем чи голова НАТО сказав - до останнього українця. Тому шо треба побільше піхоти прямо під КАБИ. А авіацію свою вони не пришлють

- у Вєтнам прислали

- у Корею прислали

- у Афганістан прислали

а нам - фіг вам
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21.03.2024 16:04 Відповісти
+4
Ще й ГУР відключіть.Бо всяким Арестовичам дозволи надають.
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21.03.2024 16:17 Відповісти
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систематичне порушення правил перевезення "ухилянтів" за кордон

А если правила не нарушать, то тоже можно перевозить ухилянтов?
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21.03.2024 16:03 Відповісти
Ну да. Як Грем чи голова НАТО сказав - до останнього українця. Тому шо треба побільше піхоти прямо під КАБИ. А авіацію свою вони не пришлють

- у Вєтнам прислали

- у Корею прислали

- у Афганістан прислали

а нам - фіг вам
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21.03.2024 16:04 Відповісти
..чи то кацап чи батьки - близьки родичі?, але впевнено зібрав навколо себе кілька таких же особливо обдарованих, корисних ідіотів чи наївних
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21.03.2024 16:19 Відповісти
"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже.,
и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.......
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21.03.2024 16:05 Відповісти
"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
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21.03.2024 17:42 Відповісти
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22.03.2024 07:52 Відповісти
Вірно, дайте їм перепочити, нехай інші зароблять.
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21.03.2024 16:06 Відповісти
а що каже кримінальний кодекс?
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21.03.2024 16:07 Відповісти
Бізнес з перевезення ухилянтів зелені до своїх лап прибирають? Чудовий варіант. До Європи ухилянтів, з Європи контрабас.
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21.03.2024 16:14 Відповісти
Так, схема вигідна у всіх відношеннях.
Та й досить проста - ось вона:
1) реєстрація ФОП;
2) оренда Ману від 60 днів (2-3 місяці);
3) отримання ліцензії на перевезення вантажів;
4) реєстрація в системі "Шлях";
5) укладання фіктивних угод з ухилянтами- псевдоводіями;
6) отримання від ухилянтів кешу;
7) перевезення їх за кордон.
...
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21.03.2024 16:25 Відповісти
А ще простіше - через Укртрансбезпеку прижати власників бізнесів й поставити шантажем на потік перевезення.
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21.03.2024 17:56 Відповісти
Ще й ГУР відключіть.Бо всяким Арестовичам дозволи надають.
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21.03.2024 16:17 Відповісти
Аж на ТРИ місяці, щоб підшукати нових клієнтів......
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21.03.2024 16:39 Відповісти
 
 