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Україна для вступу в ЄС має відповідати демократичним критеріям попри війну, - заступник посла ЄС Дюфло

дюфло,ремі

Україна має відповідати критеріям демократії для вступу до Європейського Союзу незалежно від того, що країна перебуває у стані війні, оскільки оцінку прогресу не можна змінити залежно від обставин.

Про це заявив заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло у виступі на XVI Київському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, політичним критерієм вступу до ЄС є стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин.

"Кожне з цих слів важливе. Розширення ЄС – це процес, який базується на ваших досягненнях, на оцінці того, чи ви заслуговуєте на це. А вона залежить від фактів, тому треба зважувати, як реалізується кожне з цих понять", - наголосив Дюфло.

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Він зауважив, що коли йдеться про стабільність демократичних установ, дуже важливими є суспільний контроль над владою, забезпечення плюралізму думок та система стримувань і противаг.

"Незалежно від того, який період ми переживаємо – мирний час чи війну, цих напрямків треба дотримувати. Не можна розраховувати, що оцінка процесу вступу (до ЄС. – ред.) може бути модифікована залежно від обставин", - зауважив заступник голови Представництва ЄС в Україні.

Він погодився з тим, що не всі країни-члени ЄС є найкращими зразками демократії.

Водночас, за словами Дюфло, якщо подивитися загалом, то сталі демократії найкраще захищені від потрясінь.

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Автор: 

євроінтеграція (504) членство в ЄС (1300) Євросоюз (13672)


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Топ коментарі
+18
Вірніше приймає д'єрмак. А ось відповідати буде хрінпіду.
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21.03.2024 15:40 Відповісти
+18
А як у це "свято демократії" вписується інформаційний режим "слуг народу" з каналом "єдиних новин" і безкарністю за корупційні злочини того ж "друга прєзідєнта" Рєзнік(ов)а і відмова влади проводити демократичні вибори "до закінчення війни"?
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21.03.2024 15:43 Відповісти
+12
Це вже відкритий натяк зеленій шоблі, яка де факто, влаштувала повне беззаконня і квакає про "нас врятує диктатура".
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21.03.2024 15:49 Відповісти
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21.03.2024 15:37 Відповісти
Вірніше приймає д'єрмак. А ось відповідати буде хрінпіду.
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21.03.2024 15:40 Відповісти
А як у це "свято демократії" вписується інформаційний режим "слуг народу" з каналом "єдиних новин" і безкарністю за корупційні злочини того ж "друга прєзідєнта" Рєзнік(ов)а і відмова влади проводити демократичні вибори "до закінчення війни"?
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21.03.2024 15:43 Відповісти
хай пан Дюфло візьме два аркуші,
намалює на одному зе з ОПою а на другому напише слово демократія
вдивиться уважно, подумає та зрозуміє
на якій планеті зе і ОПа, а на якій демократія....
бо вони точно на різних планетах
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21.03.2024 18:37 Відповісти
В якійсь мірі,у часи воєнного стану, багато норм демократичної направленності можуть бути призупинені. Це неминуча необхідність. Скажіть, багато демократії у статутах абсолютно любої армії світу? А воююча країна це велика армія. Неважливо, що більшість населення в цивільному.
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21.03.2024 15:46 Відповісти
А тогда скажите, во многих странах во главе во время войны стоит тупой шут, к армии имеющий только то отношение, что четыре раза от нее откосил?
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21.03.2024 17:02 Відповісти
И как успехи - насколько улучшилось управление без демократии?
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21.03.2024 17:49 Відповісти
В бусики людей затягувати та бити уе і є наша демократія.
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21.03.2024 15:48 Відповісти
Пиріжками тебе до війська не заманиш, то ж доводиться людям по сраці кийком доводити тобі необхідність захищати Батьківщину та свою власну родину.
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21.03.2024 17:58 Відповісти
Захищати можно свободну країну, а не ЗЕконцтабір! А лише 5 років тому була вільна, самодостатня та майже мирна країна. Це ж треба так зуміти спаскудити нормальну країну!
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21.03.2024 19:26 Відповісти
Ти не Зе захищаєш, а себе і свою родину. Навіть не свого сусіда чи мене.
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21.03.2024 19:29 Відповісти
ЗЕдемагогия!
У меня есть знакомый , недавно виделись . У него младший брат год назад погиб в Бахмуте . 42 года , мать , жена , двое несовершеннолетних детей. Спросил знакомого - сколько получили компенсации. Он в ответ - ничего не дали , наняли адвоката искать справедливость у этой ЗЕвласти. А его погибшиий брат не добровольцем пошел , не в тероборону , а был мобилизован в установленном порядке. Вот такова реальность этой войны. Зато ЭТОТ каждую полночь то дякує , то співчуває ... одно и тоже уже третий год.
Какая еще мобилизация ? Денег нет , вооружений и боеприпасов нет , ВПК по факту нет, полэкономики исчезло , порты заблокированы ... Надо срочно морозить ситуацию по линии фронта и попытаться спасти те 80% Украины , которые Киев контролирует ... пока еще контролирует. По грузинскому варианту . Или по кипрскому. Или по корейскому. Плохой мир лучше горячей войны!
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22.03.2024 00:03 Відповісти
Брись під лавку, чмо.
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22.03.2024 00:16 Відповісти
Поперло рюзьги хамством.
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22.03.2024 07:14 Відповісти
Це піпець. Кацапське хамло звинувачує мене в кацапізмі. Гнидо, проходь. Воткі нєт.
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22.03.2024 10:33 Відповісти
Не с этой зеленой е.учей властью...
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21.03.2024 15:48 Відповісти
Це вже відкритий натяк зеленій шоблі, яка де факто, влаштувала повне беззаконня і квакає про "нас врятує диктатура".
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21.03.2024 15:49 Відповісти
дюфло-фуфло, а прийняти Україну в ЕС і ввести війська з країн ЕС слабо?
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21.03.2024 15:53 Відповісти
''д'єрмаки'' не хочуть.
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21.03.2024 16:00 Відповісти
Зеленое гавно
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21.03.2024 15:55 Відповісти
Коли вже буде знищена ЄРМАКОВЩИНА, бо бачити це гебістське лічіко немає сил. Лізе в любу шпарину і загаджує всі міжнародні зустрічі. Думається, що після рукопотискань (а куди дітися), дипломати довго відмивають і дезинфікують руки.
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21.03.2024 16:09 Відповісти
То удар нижче пояса! Боневтік може зламатися., 😊
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21.03.2024 16:10 Відповісти
Зараз нас хочуть "демократично" розділити по розміру зарплати.
Вірною дорогою йдемо, панове...
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21.03.2024 16:11 Відповісти
Тобто при Зеле Україні не ЄС не світить.
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21.03.2024 16:22 Відповісти
особенно демократичен рекрутинг- 4 кабана на одного
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21.03.2024 16:50 Відповісти
Тю, та беріть. Нормальна ж диктатура, як сказав слуга Демченко вчора. Гірше не буде. Треба брати.
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21.03.2024 16:57 Відповісти
А чого ниєте,хто обирав "доброго сцаря",хто обрав "слуг наріду"(чого тіки назва коштує).Моно більшості не було в раді після 94 року.
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21.03.2024 17:21 Відповісти
Даже зараз ниють про нетакого презідента(той хороший,той поганий),но чьомусь забавають про раду.Питайте в них.
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21.03.2024 17:27 Відповісти
Вимагаю вибори!!!
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21.03.2024 17:39 Відповісти
Без змінності влади ніяких нато і єс не світить на жаль ...
але іронія в тому що заручником цього є українці політ еліти ще з часаі кучми особисто давно в нато і єс , вільні люди з дип паспортами і т д , а от українців і україну не *******
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21.03.2024 18:04 Відповісти
Вам самі ще не відповідаєте, боягузи лицемірні!
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21.03.2024 18:24 Відповісти
Покажите мне хть одну войну за ВЫЖИВАЕНИЕ государства где-бы сохранялпась полная демократия. Напомню что в 2 Мировой в США Президент получил дополнительные полномочия а права человека были попраны в разы больше чем в Украине:били согнанны в коцлагеря тысячи граждан США-этнических японцевмногие и которых погибли при этой процедуре. А ведь США не испытывали прямой Угрозы-никто не бомбил континентальную Америку. А теперь Американцы учат нас демократии. Во время войны в принципе не может быть полной демократии. Тем более когда государство не контролирует значительную часть территории а очень большая часть граждан-находится за пределами страны. Напомню что Рузвельт вопреки КОНСТИУЦИИ находился на своем посту более 2 сроков-поскольку провести выборы Президента во время 2 Мировой-было просто НЕДОРЕЧНО. Я-бы с удовольствием поменял Зеленского на более взрослого и адекватного Президента. Но единственный безопасный для страны способ-это добровольное сложение полномочий и передача их ВРИО Председателю комитета национально спасения. соответственно сначала нужно изменить Констиуцию для этого
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21.03.2024 18:44 Відповісти
Vashi dovodi/argumenti v otnoshenjii vnutrennoij poljitjiki raznih gosudarstv vo vremenji voijni vpolnje razumni i umestni. No kakoje otnoshenjije eto imejet k vozmozhnomu vstupljenjiju Ukraini v €U i/ilji NATO? NJIKAKOVO! Zakonchitje voijnu, smpzhetje vstupitj vipolnjaja vsje (!!!) objazatjeljstva/predposilki, jeslji sami zahotjotje. Ja ljichno nje uveren, chto Vam etovo nado, no djelo vashe. Jeslji reshitjesj, vashe otnoshenjije k vlastji i zakonu pridjetsja pomenjatj. Navsegda.
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21.03.2024 19:56 Відповісти
Когда человек пишет транслитом это всеравно что писать гавном на стене-вы не уважаете читателей и уважающие люди транслит не читают. Пишите кирилическими буквами на Украинском или русськом
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21.03.2024 21:34 Відповісти
Маладєц, зайді к сєкрєтарше єрмака - палучі прємію 100 рублєй
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21.03.2024 23:53 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Kurt Wootz:
А ще Україні у війні, крім диктатури, добре допомагає брехня, мародерство, дилетанство, інфантилізм та нікчемність.
Guido Fowkes:
Якийсь експерт в ютубі описує жахи тоталітаризму ... через деякий час ловлю себе на думці що якщо він не скаже яку країну він зараз описує то я не розрізню по цьому опису рашу від режима Зе. І це не жарт ...
Iryna Gerashchenko:
На 100 % свої Генпрокуратура і ДБР не бачать ознак кримінальних правопорушень в діях Стефанчука, який порушує Конституцію і перешкоджає діяльності народних депутатів. Слуги не лукавлять, коли говорять про диктатуру. Ми на шляху до неї.
Микола Савельєв:
Цікаво: троянського коня українцям ніхто не підкидав - вони зробили його самі! Так і казали: «Зробимо його разом!»
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21.03.2024 19:21 Відповісти
Шмигаль! На*уя ти нам заливаєш?
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21.03.2024 19:46 Відповісти
Нажаль то правда. З зеленським то ніколи. Просто НІКОЛИ .
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21.03.2024 21:03 Відповісти
 
 