Україна для вступу в ЄС має відповідати демократичним критеріям попри війну, - заступник посла ЄС Дюфло

Україна має відповідати критеріям демократії для вступу до Європейського Союзу незалежно від того, що країна перебуває у стані війні, оскільки оцінку прогресу не можна змінити залежно від обставин.

Про це заявив заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло у виступі на XVI Київському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, політичним критерієм вступу до ЄС є стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин.

"Кожне з цих слів важливе. Розширення ЄС – це процес, який базується на ваших досягненнях, на оцінці того, чи ви заслуговуєте на це. А вона залежить від фактів, тому треба зважувати, як реалізується кожне з цих понять", - наголосив Дюфло.

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Він зауважив, що коли йдеться про стабільність демократичних установ, дуже важливими є суспільний контроль над владою, забезпечення плюралізму думок та система стримувань і противаг.

"Незалежно від того, який період ми переживаємо – мирний час чи війну, цих напрямків треба дотримувати. Не можна розраховувати, що оцінка процесу вступу (до ЄС. – ред.) може бути модифікована залежно від обставин", - зауважив заступник голови Представництва ЄС в Україні.

Він погодився з тим, що не всі країни-члени ЄС є найкращими зразками демократії.

Водночас, за словами Дюфло, якщо подивитися загалом, то сталі демократії найкраще захищені від потрясінь.

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