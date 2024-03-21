Україна для вступу в ЄС має відповідати демократичним критеріям попри війну, - заступник посла ЄС Дюфло
Україна має відповідати критеріям демократії для вступу до Європейського Союзу незалежно від того, що країна перебуває у стані війні, оскільки оцінку прогресу не можна змінити залежно від обставин.
Про це заявив заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло у виступі на XVI Київському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, політичним критерієм вступу до ЄС є стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин.
"Кожне з цих слів важливе. Розширення ЄС – це процес, який базується на ваших досягненнях, на оцінці того, чи ви заслуговуєте на це. А вона залежить від фактів, тому треба зважувати, як реалізується кожне з цих понять", - наголосив Дюфло.
Він зауважив, що коли йдеться про стабільність демократичних установ, дуже важливими є суспільний контроль над владою, забезпечення плюралізму думок та система стримувань і противаг.
"Незалежно від того, який період ми переживаємо – мирний час чи війну, цих напрямків треба дотримувати. Не можна розраховувати, що оцінка процесу вступу (до ЄС. – ред.) може бути модифікована залежно від обставин", - зауважив заступник голови Представництва ЄС в Україні.
Він погодився з тим, що не всі країни-члени ЄС є найкращими зразками демократії.
Водночас, за словами Дюфло, якщо подивитися загалом, то сталі демократії найкраще захищені від потрясінь.
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намалює на одному зе з ОПою а на другому напише слово демократія
вдивиться уважно, подумає та зрозуміє
на якій планеті зе і ОПа, а на якій демократія....
бо вони точно на різних планетах
У меня есть знакомый , недавно виделись . У него младший брат год назад погиб в Бахмуте . 42 года , мать , жена , двое несовершеннолетних детей. Спросил знакомого - сколько получили компенсации. Он в ответ - ничего не дали , наняли адвоката искать справедливость у этой ЗЕвласти. А его погибшиий брат не добровольцем пошел , не в тероборону , а был мобилизован в установленном порядке. Вот такова реальность этой войны. Зато ЭТОТ каждую полночь то дякує , то співчуває ... одно и тоже уже третий год.
Какая еще мобилизация ? Денег нет , вооружений и боеприпасов нет , ВПК по факту нет, полэкономики исчезло , порты заблокированы ... Надо срочно морозить ситуацию по линии фронта и попытаться спасти те 80% Украины , которые Киев контролирует ... пока еще контролирует. По грузинскому варианту . Или по кипрскому. Или по корейскому. Плохой мир лучше горячей войны!
Вірною дорогою йдемо, панове...
але іронія в тому що заручником цього є українці політ еліти ще з часаі кучми особисто давно в нато і єс , вільні люди з дип паспортами і т д , а от українців і україну не *******
А ще Україні у війні, крім диктатури, добре допомагає брехня, мародерство, дилетанство, інфантилізм та нікчемність.
Guido Fowkes:
Якийсь експерт в ютубі описує жахи тоталітаризму ... через деякий час ловлю себе на думці що якщо він не скаже яку країну він зараз описує то я не розрізню по цьому опису рашу від режима Зе. І це не жарт ...
Iryna Gerashchenko:
На 100 % свої Генпрокуратура і ДБР не бачать ознак кримінальних правопорушень в діях Стефанчука, який порушує Конституцію і перешкоджає діяльності народних депутатів. Слуги не лукавлять, коли говорять про диктатуру. Ми на шляху до неї.
Микола Савельєв:
Цікаво: троянського коня українцям ніхто не підкидав - вони зробили його самі! Так і казали: «Зробимо його разом!»