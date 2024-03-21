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Новини
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Туреччина на ядерному саміті закликала не допустити ще один Чорнобиль на захопленій росіянами Запорізькій АЕС

заес,аес,запорізька,магате

Туреччина висловила занепокоєння ситуацією на захопленій російськими військами Запорізькій АЕС та закликала до недопущення повторення Чорнобильської катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на саміті з питань ядерної енергетики в Брюсселі.

"Ситуація на Запорізькій АЕС викликає у нас серйозне занепокоєння. Наша країна та регіон були вимушені пережити Чорнобильську катастрофу. Ми просто не можемо допустити ще одну", - сказав він.

Міністр наголосив, що Туреччина була ініціатором дій для уникнення "жахливих епізодів" у Запоріжжі та підтримує зусилля МАГАТЕ в цьому напрямку.

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Водночас міністр нагадав, що на території Туреччини продовжується будівництво АЕС "Аккую" (проєкт реалізує "Росатом" - ред.), яка після введення в експлуатацію забезпечить 10% потреб країни в електроенергії.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі перед початком роботи Всесвітнього саміту з ядерної енергії 2024 в Брюсселі підкреслив, що МАГАТЕ потребує своєчасного доступу та регулярних інспекцій Запорізької АЕС, щоб контролювати її безпеку.  Рада керуючих МАГАТЕ проголосувала за те, щоб вимагати від Росії повернути ЗАЕС під контроль української влади.

Автор: 

Туреччина (3628) Чорнобиль (398) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+16
А Туреччина не хоче закликати ***** здриснути звідти?
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21.03.2024 15:41 Відповісти
+9
Турки на цьому саміті сказали хоча б одне слово про те, що бруднодупе кацапйо повинне забиратися з Запорізької області?
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21.03.2024 15:42 Відповісти
+7
Будувати у Туреччині АЕС разом з кацапами й розповідати про Чорнобиль
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21.03.2024 15:44 Відповісти
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Центробанк Туреччини підвищив ключову ставку з 45% до 50% річних
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21.03.2024 15:41 Відповісти
Написав до знайомої, яка за турка вийшла і там мешкає.
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21.03.2024 16:03 Відповісти
Ну і що?
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21.03.2024 15:41 Відповісти
А Туреччина не хоче закликати ***** здриснути звідти?
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21.03.2024 15:41 Відповісти
Турки на цьому саміті сказали хоча б одне слово про те, що бруднодупе кацапйо повинне забиратися з Запорізької області?
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21.03.2024 15:42 Відповісти
Ты, ******, подожди. Мы еще скоро начнем бочки с отработанным ядерным топливом сливать у Чорна мора. Готоься, что туризма у вас больше не будет
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21.03.2024 15:43 Відповісти
Будувати у Туреччині АЕС разом з кацапами й розповідати про Чорнобиль
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21.03.2024 15:44 Відповісти
і шо турки пропонуєте? заморозити в інтересах х..ла?
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21.03.2024 15:48 Відповісти
Двуличные!
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21.03.2024 15:48 Відповісти
Тому треба домовлятись з .уйлом? Ти до цього схиляєш, яничаре?
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21.03.2024 15:48 Відповісти
аварія на ЗАЄС - перетворить Крим та Туреччину на зону БЕЗ туристів
Що робити?
правильно - гаазький карлік не віноват - віновата МАГАТЄ 🤡
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21.03.2024 15:50 Відповісти
лицеміри, котрі у всьому шукають свою вигоду...
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21.03.2024 15:57 Відповісти
Кого закликали? Папу Римського чи "Спортлото"?
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21.03.2024 16:10 Відповісти
Кого саме закликала. Мали б уточнювати.
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21.03.2024 16:42 Відповісти
 
 