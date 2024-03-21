Туреччина на ядерному саміті закликала не допустити ще один Чорнобиль на захопленій росіянами Запорізькій АЕС

Туреччина висловила занепокоєння ситуацією на захопленій російськими військами Запорізькій АЕС та закликала до недопущення повторення Чорнобильської катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на саміті з питань ядерної енергетики в Брюсселі.

"Ситуація на Запорізькій АЕС викликає у нас серйозне занепокоєння. Наша країна та регіон були вимушені пережити Чорнобильську катастрофу. Ми просто не можемо допустити ще одну", - сказав він.

Міністр наголосив, що Туреччина була ініціатором дій для уникнення "жахливих епізодів" у Запоріжжі та підтримує зусилля МАГАТЕ в цьому напрямку.

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Водночас міністр нагадав, що на території Туреччини продовжується будівництво АЕС "Аккую" (проєкт реалізує "Росатом" - ред.), яка після введення в експлуатацію забезпечить 10% потреб країни в електроенергії.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі перед початком роботи Всесвітнього саміту з ядерної енергії 2024 в Брюсселі підкреслив, що МАГАТЕ потребує своєчасного доступу та регулярних інспекцій Запорізької АЕС, щоб контролювати її безпеку. Рада керуючих МАГАТЕ проголосувала за те, щоб вимагати від Росії повернути ЗАЕС під контроль української влади.