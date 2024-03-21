Сійярто про чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів: Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає ініціативу Чехії з закупівлі боєприпасів для України.

Про це він сказав на пресконференції в Празі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну, ми не беремо участі в жодних спільних діях, які закінчуються спільними поставками зброї", - заявив Сійярто.

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Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що перші партії цих снарядів Україна може отримати вже в квітні.