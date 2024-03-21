Сійярто про чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів: Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає ініціативу Чехії з закупівлі боєприпасів для України.
Про це він сказав на пресконференції в Празі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
"Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну, ми не беремо участі в жодних спільних діях, які закінчуються спільними поставками зброї", - заявив Сійярто.
Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що перші партії цих снарядів Україна може отримати вже в квітні.
Топ коментарі
+19 Iqor shool
показати весь коментар21.03.2024 16:00 Відповісти Посилання
+15 U A #508723
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+14 Ревизор
показати весь коментар21.03.2024 15:54 Відповісти Посилання
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Карпатскому горному хребту?
а кацапы будут из греции наступать?
Ты хоть знаешь где венгрия по географии?
Спина - це, наприклад - Італія
Але це все порожні балачки - що сказано - те сказано - не зрозумів - ну і ладно
То не беріть. Просто не заважайте!
Угорсько-українська війна та ліквідація законно проголошеної Карпатської України 14-18 березня 1939 р.: 6000 загиблих українців + 60000 українців в угорських концтаборах.1 березня 2023 року виповнюється 80 років Корюківській трагедії: угорсько-нацистська каральна акція проти жителів смт. Корюківка відбулася 1-2 березня 1943 року: воєнні злочинці вбили 6700 людей та спалили 1290 будинків.Інші відомі аналогічні воєнні злочини:
Лідице в Чехії: 10 червня 1942 р. вбито в селищі й замордовано у концтаборі 320 осіб;
Хатинь у Білорусі: 22 березня 1943 р. в селі вбито 149 осіб,
Орадур-сюр-Глан у Франції: 10 червня 1944 р. у селищі вбито 642 особи