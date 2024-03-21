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Новини
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Сійярто про чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів: Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає ініціативу Чехії з закупівлі боєприпасів для України.

Про це він сказав на пресконференції в Празі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну, ми не беремо участі в жодних спільних діях, які закінчуються спільними поставками зброї", - заявив Сійярто.

Також читайте: Україні терміново потрібні боєприпаси. Звідки вони беруться - неважливо, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що перші партії цих снарядів Україна може отримати вже в квітні.

Автор: 

боєприпаси (2297) Угорщина (2338) Чехія (1655) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+19
В ту войну венгры и словаки поддержали Гитлера, сейчас путлера. Преемственность, однако!
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21.03.2024 16:00 Відповісти
+15
а хто в вас бл.дях сумнівається
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21.03.2024 15:56 Відповісти
+14
В случае нападения кацапов на Евросоюз или НАТО, венгрия ударит в спину. Разве не ясно?
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21.03.2024 15:54 Відповісти
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21.03.2024 15:53 Відповісти
В случае нападения кацапов на Евросоюз или НАТО, венгрия ударит в спину. Разве не ясно?
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21.03.2024 15:54 Відповісти
В спину кому?
Карпатскому горному хребту?
а кацапы будут из греции наступать?
Ты хоть знаешь где венгрия по географии?
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21.03.2024 16:08 Відповісти
В спину Євросоюзу та НАТО? Чи пан сумнівається що Угорщина буде на стороні московитів?
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21.03.2024 16:42 Відповісти
Перша країна у напрямку ЄС від росіі - угорщина
Спина - це, наприклад - Італія
Але це все порожні балачки - що сказано - те сказано - не зрозумів - ну і ладно
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21.03.2024 21:26 Відповісти
Кацапи за 3 дні збиралися захопити Київ, а вже більше 2 років відгребають жорстких пі...й від ЗСУ! У разі нападу на НАТО я не думаю що пі.дарляндія протрималася і годину!
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21.03.2024 18:13 Відповісти
Здохни,падло *******.
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21.03.2024 15:55 Відповісти
а хто в вас бл.дях сумнівається
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21.03.2024 15:56 Відповісти
В ту войну венгры и словаки поддержали Гитлера, сейчас путлера. Преемственность, однако!
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21.03.2024 16:00 Відповісти
Они не "поддержали Гитлера". Они воевали за Гитлера. В основном на территории УССР. И им здесь такой 𝞹3ди дали, що вони перешли на бок союзників до того як WW-II закінчилась.
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21.03.2024 19:36 Відповісти
ПІССЮ ЯРТО... КРЕМЛВСЬКИЙ ПІССЮ
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21.03.2024 16:00 Відповісти
/ми не беремо участі в жодних спільних діях, які закінчуються спільними поставками зброї\
То не беріть. Просто не заважайте!
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21.03.2024 16:03 Відповісти
А хто цій кремлядській давалці голос дав?! Твоє дзявкання нікого не хвилює, тому пішов на!
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21.03.2024 16:03 Відповісти
Як то кажуть: вибачте за мою хрінцузьку.
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21.03.2024 16:04 Відповісти
Упродовж ХХ ст. так історично склалося, що угорці неодноразово займалися воєнними злочинами та актами геноциду українського народу:Репресії проти українців Закарпаття, зокрема, священників, після австро-угорського контрнаступу весною 1915 р.
Угорсько-українська війна та ліквідація законно проголошеної Карпатської України 14-18 березня 1939 р.: 6000 загиблих українців + 60000 українців в угорських концтаборах.1 березня 2023 року виповнюється 80 років Корюківській трагедії: угорсько-нацистська каральна акція проти жителів смт. Корюківка відбулася 1-2 березня 1943 року: воєнні злочинці вбили 6700 людей та спалили 1290 будинків.Інші відомі аналогічні воєнні злочини:
Лідице в Чехії: 10 червня 1942 р. вбито в селищі й замордовано у концтаборі 320 осіб;
Хатинь у Білорусі: 22 березня 1943 р. в селі вбито 149 осіб,
Орадур-сюр-Глан у Франції: 10 червня 1944 р. у селищі вбито 642 особи
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21.03.2024 16:03 Відповісти
Не хочете - то нахіба кожен день гундіти
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21.03.2024 16:06 Відповісти
Для господарів своїх гундять, це ж зрозуміло
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21.03.2024 16:32 Відповісти
Мадяри не постачатимуть зброю? Так їх про то ніхто й не просить. А тому їм саме час слідувати курсом руZZкга вайеннага карапля.
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21.03.2024 16:06 Відповісти
А вас ніхто і не просив бо пі@арами були, пі@арами є, пі@арами і подохнете та й грець з вами
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21.03.2024 16:09 Відповісти
Хотілося б, щоб згнив ******* заживо.
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21.03.2024 17:20 Відповісти
Мадьяр-сволота - це тавтологія!
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21.03.2024 16:10 Відповісти
Не очкуй петрило, завдяки таким гімнюкам як ти, Ми угорщину поховали назавжди..
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21.03.2024 16:11 Відповісти
Ех, таки правий був кращий друг бравого Швейка сапер Водічка: бачиш мад'яра, не питай а зразу дій (див. Швейк в Кіраль-Хіді).
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21.03.2024 16:16 Відповісти
Ну так і х*й на вас...
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21.03.2024 16:20 Відповісти
Та нах ти кому всався
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21.03.2024 16:30 Відповісти
И мы это вам, ******, не забудем и не простим.
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21.03.2024 16:36 Відповісти
Як же ці смердючі мадьяяяри вже всіх за###бали. Тьху,пляя...
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21.03.2024 16:59 Відповісти
та не буде, не буде - угорщіна здатна тіке смоктати у *****
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22.03.2024 11:27 Відповісти
 
 