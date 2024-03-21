Зеленський обговорив із прем’єром Греції Міцотакісом посилення української ППО та прискорення роботи над безпековою угодою
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом обговорив продовження оборонної співпраці, зокрема посилення української протиповітряної оборони.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорили про виконання домовленостей, досягнутих під час його нещодавнього візиту до України, щодо продовження оборонної співпраці, зокрема посилення української ППО. У необхідності надійного захисту неба пан Прем’єр-міністр переконався в Одесі 6 березня", - зазначив він.
Також президент розповів прем'єру Греції про ранковий російський ракетний удар по Києву.
"Окрім цього, ми домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@RomanMoskal70
·
19 год
зелені - це щоденна брехня!((
20.03.2024: Виробництво снарядів стандарту НАТО калібру 155 мм в Україні не розпочнеться раніше липня 2024
13.12.2022: Данілов: В Україні налагодили виробництво 152 та 155 мм снарядів - йдеться про тисячі одиниць