УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10206 відвідувачів онлайн
Новини
312 2

Зеленський обговорив із прем’єром Греції Міцотакісом посилення української ППО та прискорення роботи над безпековою угодою

зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом обговорив продовження оборонної співпраці, зокрема посилення української протиповітряної оборони.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили про виконання домовленостей, досягнутих під час його нещодавнього візиту до України, щодо продовження оборонної співпраці, зокрема посилення української ППО. У необхідності надійного захисту неба пан Прем’єр-міністр переконався в Одесі 6 березня", - зазначив він.

Також президент розповів прем'єру Греції про ранковий російський ракетний удар по Києву.

"Окрім цього, ми домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про сьогоднішню ракетну атаку: Світ може це зупинити, коли допоможе нам системами ППО. ВIДЕО

Автор: 

Греція (604) Зеленський Володимир (24374) ППО (3285)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
греки ніяк не вдупляють, чому у рецепт формулимиру входять шашлики...
показати весь коментар
21.03.2024 16:05 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
19 год
зелені - це щоденна брехня!((

20.03.2024: Виробництво снарядів стандарту НАТО калібру 155 мм в Україні не розпочнеться раніше липня 2024

13.12.2022: Данілов: В Україні налагодили виробництво 152 та 155 мм снарядів - йдеться про тисячі одиниць
показати весь коментар
21.03.2024 16:18 Відповісти
 
 