Зеленський обговорив із прем’єром Греції Міцотакісом посилення української ППО та прискорення роботи над безпековою угодою

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом обговорив продовження оборонної співпраці, зокрема посилення української протиповітряної оборони.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили про виконання домовленостей, досягнутих під час його нещодавнього візиту до України, щодо продовження оборонної співпраці, зокрема посилення української ППО. У необхідності надійного захисту неба пан Прем’єр-міністр переконався в Одесі 6 березня", - зазначив він.

Також президент розповів прем'єру Греції про ранковий російський ракетний удар по Києву.

"Окрім цього, ми домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про сьогоднішню ракетну атаку: Світ може це зупинити, коли допоможе нам системами ППО. ВIДЕО