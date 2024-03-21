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Новини Війна
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Боррель закликав європейських лідерів не лякати "неминучою війною": Варто продовжувати підтримувати Україну

боррель,жозеп

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав лідер Європи не казати про "неминучу війну", а натомість зосереджуватися на збільшенні обороноздатності ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Заклики до європейських лідерів усвідомити проблеми, які стоять перед ними, хороші, але не варто і перебільшувати. Війна не є неминучою. Я чув, як деякі кажуть, що війна неминуча. Слава Богу, що вона не неминуча", - зазначив він.

"Ми живемо в мирі, ми підтримуємо Україну, ми не беремо участь у цій війні, ми просто підтримуємо Україну, і ми повинні готуватися до майбутнього, збільшуючи обороноздатність нашої промисловості, але не лякайте людей без потреби, війна не є неминучою. Що є неминучим, - це необхідність підтримати Україну", - додав дипломат.

Також читайте: Якщо США припинять підтримку України, то ЄС буде складно знайти додаткові 50 млрд євро, - Боррель

Автор: 

Євросоюз (13672) Боррель Жозеп (1074)


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боррель, такий словоплет.
то неминуча, чи не неминуча?
а як це звучить англійською?
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21.03.2024 16:29 Відповісти
Боррель закликав європейських лідерів не лякати "неминучою війною"
...а лякати минучою війною!

Канєш, закликав! Як тут не закликати!
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21.03.2024 16:33 Відповісти
Старий лівацький дебіл
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21.03.2024 19:06 Відповісти
Клован також не залякував...
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21.03.2024 19:26 Відповісти
 
 