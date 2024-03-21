Боррель закликав європейських лідерів не лякати "неминучою війною": Варто продовжувати підтримувати Україну

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав лідер Європи не казати про "неминучу війну", а натомість зосереджуватися на збільшенні обороноздатності ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Заклики до європейських лідерів усвідомити проблеми, які стоять перед ними, хороші, але не варто і перебільшувати. Війна не є неминучою. Я чув, як деякі кажуть, що війна неминуча. Слава Богу, що вона не неминуча", - зазначив він.

"Ми живемо в мирі, ми підтримуємо Україну, ми не беремо участь у цій війні, ми просто підтримуємо Україну, і ми повинні готуватися до майбутнього, збільшуючи обороноздатність нашої промисловості, але не лякайте людей без потреби, війна не є неминучою. Що є неминучим, - це необхідність підтримати Україну", - додав дипломат.

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