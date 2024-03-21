Ми маємо переносити бойові дії на територію ворога, - командир 225 штурмового батальйону Ширяєв

Про те, що бої повинні відбуватися, в тому числі, і на ворожій території, заявив командир 225 окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв.

Цю роботу вже розпочали російські добровольці. Угруповання з підрозділів легіону "Свобода России", Сибірського батальйону та Російського добровольчого корпусу перетнули кордон та зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей минулого тижня.

Тепер там тривають зіткнення, добровольці звільняють село за селом, а путінські війська чинять опір, не жаліючи при цьому власні населені пункти. "Всі, хто підтримує так звану СВО, як вони називають війну, мають повною мірою відчути все те, що протягом двох років повномасштабної агресії на собі відчув український народ. До того ж, ворог не має почуватися в безпеці та безкарним.

Наскільки мені відомо із загальнодоступних джерел, підрозділи, що проводять рейд, складаються з громадян рф, які взяли до рук зброю, щоб чинити опір режиму путіна", - заявив Олег Ширяєв. Поки на танках на російську територію заїхали лише самі російські добровольці. Але в подальшому, вважає Ширяєв, тиснути можуть почати й російські повстанці саме всередині рф. "Основний відгук - це деморалізуючий фактор.

Чим глибше будуть заходити такі рейди, а краще, щоб вони виникали в середині країні-супротивника, тим краще. Це впливатиме на їхніх солдатів, які і так без мотивації приїхали до нас. А розуміння того, що в їхній країні теж війна та бойові дії, може остаточно вбити будь який бойовий дух." Нинішню мотивацію путінської армії Олег Ширяєв вважає штучною - адже, у них навіть немає такого поняття, як відмовитися від служби. Слідом найчастіше буває просто розстріл.

Крім того, рф не є монолітною державою. І зараз саме час для того, щоби максимально та всіма засобами підштовхувати російські колонії до здобуття свободи, вважає командир батальйону. А такі рейди добровольців, громадян рф, вже розхитують та дестабілізують ситуацію в росії. Окремо в усій цій історії варто звернути увагу на те, як путінська армія веде себе з власним народом, каже Ширяєв.

Людське життя так і не стало цінністю в цій країні, а люди все більше відчувають себе незахищеними та кинутими напризволяще. "Як вони знищують власні села, інфраструктуру. Вони розносять все в пух і прах, не рахуючись з мирним населенням. А вищі командні чини плазують перед путіним, там немає людей вольових - вони всі розуміють, чим займаються, що це є воєнні злочини".

Всі ці фактори, вважає, український командир, врешті суттєво послаблять рф. А нам потрібно не впустити момент, щоби ще наблизити власну перемогу.