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Новини
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Викладача запорізького вишу, який поширював інформацію про переміщення ЗСУ, засуджено до 9 років тюрми

огп

Викладача інформатики одного з вишів Запоріжжя засудили до 9 років позбавлення волі за поширення інформації про переміщення Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У суді прокурор довів, що чоловік умисно облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, розташованій поблизу лінії зіткнення на Запоріжжі. Під виглядом дачника він безперешкодно відвідував садове товариство та приховано збирав інформацію про місця дислокації, а також переміщення українських захисників і військової техніки на запорізькому напрямку.

Зібрані дані надсилав через Telegram представнику країни-агресора. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Запоріжжя (2297) вирок (1092) Офіс Генпрокурора (3282)


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Вишу треба вишку а не 9 років.
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21.03.2024 16:39 Відповісти
Виш - від слова "вишчий".
Бацька схвально киває.
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21.03.2024 16:43 Відповісти
Добре, але мало.

Требо було- пожіттево, з конфіскацій усего майна. По законам военного часу…
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21.03.2024 16:49 Відповісти
мало !!! на гіляку запроданця !!!
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21.03.2024 16:55 Відповісти
А "пєрвую ЗЕ-лєді", яка у 2014 поширювала кацапські заклики щодо оприлюднення переміщення сил ЗСУ за 15000 рублєй, вже теж засуджено за співпрацю з ворогом? Чи ета другоє? https://novynarnia.com/2019/04/20/druzhina-zelenskogo/
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21.03.2024 17:01 Відповісти
Вийде через 4
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21.03.2024 17:11 Відповісти
... таку меразоту треба обнуляти,ніякий термін покарання не зніме цю провину.
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21.03.2024 17:25 Відповісти
а якщо після відсидки виселитти на рашу?
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21.03.2024 19:14 Відповісти
Подвесить за гогошары , до полного обнуления(на киче с кляпом во рту).
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21.03.2024 19:39 Відповісти
 
 