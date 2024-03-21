Викладача запорізького вишу, який поширював інформацію про переміщення ЗСУ, засуджено до 9 років тюрми
Викладача інформатики одного з вишів Запоріжжя засудили до 9 років позбавлення волі за поширення інформації про переміщення Сил оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"У суді прокурор довів, що чоловік умисно облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, розташованій поблизу лінії зіткнення на Запоріжжі. Під виглядом дачника він безперешкодно відвідував садове товариство та приховано збирав інформацію про місця дислокації, а також переміщення українських захисників і військової техніки на запорізькому напрямку.
Зібрані дані надсилав через Telegram представнику країни-агресора. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бацька схвально киває.
Требо було- пожіттево, з конфіскацій усего майна. По законам военного часу…