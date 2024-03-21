Рада передала повноваження місцевої облради Запорізькій ОВА на період воєнного стану

Верховна Рада підтримала передачу повноважень Запорізької облради до Запорізької обласної військової адміністрації на період воєнного стану.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами парламентаря, Рада 236 голосами "За" підтримала законопроєкт 9118 - про надання Запорізькій обласній військовій адміністрації, начальнику Запорізької обласної військової адміністрації повноважень, передбачених частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram зазначив: "На початку повномасштабного вторгнення відповідно до Закону "Про правовий режим воєнного стану" бюджетні повноваження облради були передані Запорізькій ОВА, що дозволило забезпечити безперервне фінансування зарплат, соціальних виплат, енергоносіїв та допомагати Силам оборони України.



У Запорізькій облраді залишалися обмежені самоврядні повноваження: прийняття управлінських рішень щодо близько 150 обласних підприємств, установ та закладів, а також питання комунальної власності та будівництва. Попри це, обласна рада за 2 роки війни не ухвалила жодного питання життєдіяльності області. Голова обласної ради п'ять разів скликала сесії, але деякі депутати не мали бажання працювати.



Наслідки цього вкрай негативні. Декілька сотень невирішених питань. Заморожені інвестиції з боку міжнародних партнерів. Трудові колективи без керівників. Проблеми з евакуйованими обласними закладами.

Відсьогодні та до кінця воєнного стану цими питаннями буде опікуватися Запорізька обласна військова адміністрація. Гучні заяви щодо розпуску Запорізької обласної ради - це відверта маніпуляція. Повноваження обласної ради будуть автоматично поновлені по завершенню воєнного стану. Апарат обласної ради продовжує працювати, але в новому, більш інтенсивному форматі".

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