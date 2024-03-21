РФ додала до комплектів УМПК на ФАБи самоліквідатори, це значно ускладнить їхнє знешкодження, - ЗМІ

Ворог почав додавати до універсальних модулів планерування і корекції (УМПК) фугасних бомб (ФАБ) самоліквідатори, або детонатори відкладеної дії, що підривають боєприпас, якщо він не розірвався після контакту з поверхнею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Як зазначається, про самоліквідатори попередив український фахівець Сергій Бескрестнов. За його словами, як мінімум в одному випадку ФАБ-500 з комплектом УМПК здетонував близько о 15:00 попри те, що "приземлився" він о 10:30. Тобто з моменту падіння до детонації пройшло понад 5 годин.

Видання пише, що додавання механізму самоліквідації може бути пов'язане з тим, що часом УМПК через пологий контакт з грунтом - не вибухають. Водночас всі бомби таких типів мають можливість встановлення підривачів у носовій та хвостовій частині.

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"Таким чином встановлення механізмів самоліквідації на фугасні авіабомби цілком можливо паралельно зі стандартним контактним підривачем. Таке нововведення ворога дійсно є доволі небезпечним та ускладнює розмінування таких бомб", - додає видання.

"Таким чином встановлення механізмів самоліквідації на фугасні авіабомби цілком можливо паралельно зі стандартним контактним підривачем. Таке нововведення ворога дійсно є доволі небезпечним та ускладнює розмінування таких бомб", - додає Defense Express.

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