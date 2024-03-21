РФ додала до комплектів УМПК на ФАБи самоліквідатори, це значно ускладнить їхнє знешкодження, - ЗМІ
Ворог почав додавати до універсальних модулів планерування і корекції (УМПК) фугасних бомб (ФАБ) самоліквідатори, або детонатори відкладеної дії, що підривають боєприпас, якщо він не розірвався після контакту з поверхнею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.
Як зазначається, про самоліквідатори попередив український фахівець Сергій Бескрестнов. За його словами, як мінімум в одному випадку ФАБ-500 з комплектом УМПК здетонував близько о 15:00 попри те, що "приземлився" він о 10:30. Тобто з моменту падіння до детонації пройшло понад 5 годин.
Видання пише, що додавання механізму самоліквідації може бути пов'язане з тим, що часом УМПК через пологий контакт з грунтом - не вибухають. Водночас всі бомби таких типів мають можливість встановлення підривачів у носовій та хвостовій частині.
"Таким чином встановлення механізмів самоліквідації на фугасні авіабомби цілком можливо паралельно зі стандартним контактним підривачем. Таке нововведення ворога дійсно є доволі небезпечним та ускладнює розмінування таких бомб", - додає видання.
"Таким чином встановлення механізмів самоліквідації на фугасні авіабомби цілком можливо паралельно зі стандартним контактним підривачем. Таке нововведення ворога дійсно є доволі небезпечним та ускладнює розмінування таких бомб", - додає Defense Express.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми й без того вас ненавидимо, ***********!
ПС. И не нужно при этом думать за других, комплекс Фридриха это недостаток, а не достоинство.
Я не ставив ніяких питань . Лише сказав те що думаю .
Одне знаю точно - краще від цього нікому не стане . Ні нам ні русні .
Чому ми не робимо? + Твердопаливний прискорювач.
1. У нас есть американские/французские/немецкие аналоги, которые лучше. Тот же JDAM.
2. У нас нету возможности использовать их так, как используют козломордые. Связано это с устаревшей ПВО и авиацией.
максимум до чого кацапи причепили крила це фаб 1500
а ліпше над кремлем 🙁
"Военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке так прокомментировал «зачистку» села Козинка: «На видео показаны массированные российские авиаудары по… России. Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков».
Жительница села в эфире телеканала «Дождь» рассказала, что в результате действий российских военных село практически разрушено: «Насколько мы знаем, ДРГ туда пытались зайти и их оттуда выгоняли и выгоняли с помощью различных бомб. Соответственно, сбрасывали их на жилые дома - и домов нет в большинстве случаев. Также, конечно, были и обстрелы. По кадрам [деревни Козинка], которые к нам просачивались, мы видим, что дома снесены с лица земли, в лучшем случае остался только фундамент».
Провоенный блогер Alex Parker заявил, что «села Козинка уже фактически не существует». «Скорее всего, подобная участь ждет и другие приграничные населенные пункты», - пишет он.
Российское село Козинка находится возле границы с Украиной. Там несколько дней шли бои между российскими войсками и добровольческими формированиями россиян."
БамбасБєлгород.
https://www.youtube.com/watch?v=Bp-V1JxwAOU