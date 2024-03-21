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Новини Війна
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РФ додала до комплектів УМПК на ФАБи самоліквідатори, це значно ускладнить їхнє знешкодження, - ЗМІ

фаб

Ворог почав додавати до універсальних модулів планерування і корекції (УМПК) фугасних бомб (ФАБ) самоліквідатори, або детонатори відкладеної дії, що підривають боєприпас, якщо він не розірвався після контакту з поверхнею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Як зазначається, про самоліквідатори попередив український фахівець Сергій Бескрестнов. За його словами, як мінімум в одному випадку ФАБ-500 з комплектом УМПК здетонував близько о 15:00 попри те, що "приземлився" він о 10:30. Тобто з моменту падіння до детонації пройшло понад 5 годин.

Видання пише, що додавання механізму самоліквідації може бути пов'язане з тим, що часом УМПК через пологий контакт з грунтом - не вибухають. Водночас всі бомби таких типів мають можливість встановлення підривачів у носовій та хвостовій частині.

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"Таким чином встановлення механізмів самоліквідації на фугасні авіабомби цілком можливо паралельно зі стандартним контактним підривачем. Таке нововведення ворога дійсно є доволі небезпечним та ускладнює розмінування таких бомб", - додає видання.

"Таким чином встановлення механізмів самоліквідації на фугасні авіабомби цілком можливо паралельно зі стандартним контактним підривачем. Таке нововведення ворога дійсно є доволі небезпечним та ускладнює розмінування таких бомб", - додає Defense Express.

Читайте також: РФ модернізувала руйнівні "плануючі бомби", які дозволяють атакувати з великих відстаней, - The Washington Post

Автор: 

бомба (236) росія (66104) бомбардування (339)


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Топ коментарі
+9
Нагуя?
Ми й без того вас ненавидимо, ***********!
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21.03.2024 16:51 Відповісти
+9
Ідіоти та й усе .! Цим вони створюють проблеми не тільки нам , а й собі . Чи не щодня звучать повідомлення про те що кілька бомб не долітають до України і падають у самій же рашці . Але ***** начхати на своїх холопів .
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21.03.2024 16:57 Відповісти
+8
Дай Боже , щоби ті бомби розривалися на рашинській території ,
а ліпше над кремлем 🙁
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21.03.2024 17:09 Відповісти
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Нагуя?
Ми й без того вас ненавидимо, ***********!
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21.03.2024 16:51 Відповісти
Ідіоти та й усе .! Цим вони створюють проблеми не тільки нам , а й собі . Чи не щодня звучать повідомлення про те що кілька бомб не долітають до України і падають у самій же рашці . Але ***** начхати на своїх холопів .
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21.03.2024 16:57 Відповісти
Если вы ставите такие вопросы, то не нужно забывать о главном - кому от этого будет хуже/лучше? И отвечать на него нужно как в контексте стран, так и в контексте несущих ответственность. И отвечать нужно чествно.
ПС. И не нужно при этом думать за других, комплекс Фридриха это недостаток, а не достоинство.
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21.03.2024 17:06 Відповісти
.. До чого тут - Фрідріх ?
Я не ставив ніяких питань . Лише сказав те що думаю .
Одне знаю точно - краще від цього нікому не стане . Ні нам ні русні .
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21.03.2024 17:18 Відповісти
та ладно, не заганяй...їх скидають над окупованою територією України
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21.03.2024 17:44 Відповісти
І не тільки . Ними кошмарять ще й прикордонні села у Сумській і Чернігівській обл .
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21.03.2024 18:29 Відповісти
Кошмарять не те слово. Багато сіл просто вже не існує
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21.03.2024 19:05 Відповісти
на сумщину з якої окупованої території скидають ?
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21.03.2024 18:29 Відповісти
БНР
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21.03.2024 19:37 Відповісти
Здається у нас теж такі болванки повинні бути.
Чому ми не робимо? + Твердопаливний прискорювач.
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21.03.2024 16:59 Відповісти
д'єрмак не дозволяє.
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21.03.2024 17:05 Відповісти
Скоріше, були. Уламки наших таких болванок з травня валяються, зокрема і на руїнах мого будинку після влучного удару рашистів. Після того було ще два не менш вдалих удари по схожих об'єктах тільки в межах одної області. Чимало знищено вибухами на складах ще в часи АТО.
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21.03.2024 17:08 Відповісти
Навіть до "часів АТО" - склад в м.Лозова почав "самодемілітарізовуватись" ще під час подій в Грузії.
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21.03.2024 17:23 Відповісти
Буквально на днях чувак отвечал на этот вопрос. Вкратце:
1. У нас есть американские/французские/немецкие аналоги, которые лучше. Тот же JDAM.
2. У нас нету возможности использовать их так, как используют козломордые. Связано это с устаревшей ПВО и авиацией.
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21.03.2024 17:11 Відповісти
Рашистська погань безперервно модернізує усе, що тільки може аби завдати максимальної шкоди, а у нас Кулєба з лопатами та щоденні послання від "найвеличнішого".
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21.03.2024 17:00 Відповісти
У нас туева хуча чуваков в гаражах непрерывано придумывают разную фигню. Одни по-лучше, другие по-хуже, третьи вобще говно. Посмотреть все это можно на профильных платформах типа Brave 1,
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21.03.2024 17:13 Відповісти
Кацапы показали 3-тонные ФАБ.

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21.03.2024 17:05 Відповісти
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21.03.2024 17:29 Відповісти
ну той що ? вони можуть показати і 9ти тонний фаб, тільки для того щоб він сам полетів, а не гепнувся відразу після пуску, потрібно присобачити крила як у Ту 160 )
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21.03.2024 18:28 Відповісти
Ту-22М3 - 3*9т
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21.03.2024 19:40 Відповісти
ну для того щоб скинути таку бімбу потрібно в тил на кілометрів 10 замеліти бомберу...
максимум до чого кацапи причепили крила це фаб 1500
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21.03.2024 20:09 Відповісти
Дай Боже , щоби ті бомби розривалися на рашинській території ,
а ліпше над кремлем 🙁
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21.03.2024 17:09 Відповісти
А наші ФАБи де? Риторичне питання.
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21.03.2024 17:13 Відповісти
Останні наші фаби , ті які не встигли утилізувати за минулі 30 років , вибухнули торік у Хмельницькій обл .
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21.03.2024 17:24 Відповісти
Саме так. Судячи з уламків, вони були у дуже доброму стані та гарно зберігалися.
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21.03.2024 17:30 Відповісти
Как раз, если конечно это действительно самоликвидатор, то будет меньше не разорвавшихся бомб. Другое дело, если это преднамеренная ловушка - штатного взрывателя вообще не будет, а будет стоять часовой механизм, с расчетом, что приедут саперы и тут-то ба-бах!
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21.03.2024 17:23 Відповісти
бачив нещодавно нерозірвавшийся ФАБ з даху приватного будинка дістали...вже не будуть діставати
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21.03.2024 17:46 Відповісти
А могли и не достать, и дом бы один хрен в хлам, и саперов в клочья. Она не сработала тогда, когда должна была, но это не означает, что взрыватель остался в исходном состоянии. Может он просто недосработал и осталось ему полмиллиметра до ба-баха - качнул чуть сильней и привет ...
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21.03.2024 17:54 Відповісти
Новости мордора:

"Военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке так прокомментировал «зачистку» села Козинка: «На видео показаны массированные российские авиаудары по… России. Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков».

Жительница села в эфире телеканала «Дождь» рассказала, что в результате действий российских военных село практически разрушено: «Насколько мы знаем, ДРГ туда пытались зайти и их оттуда выгоняли и выгоняли с помощью различных бомб. Соответственно, сбрасывали их на жилые дома - и домов нет в большинстве случаев. Также, конечно, были и обстрелы. По кадрам [деревни Козинка], которые к нам просачивались, мы видим, что дома снесены с лица земли, в лучшем случае остался только фундамент».

Провоенный блогер Alex Parker заявил, что «села Козинка уже фактически не существует». «Скорее всего, подобная участь ждет и другие приграничные населенные пункты», - пишет он.

Российское село Козинка находится возле границы с Украиной. Там несколько дней шли бои между российскими войсками и добровольческими формированиями россиян."
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21.03.2024 19:00 Відповісти
Красота!
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21.03.2024 19:41 Відповісти
Пєркстаньтє дамбить Бамбас Бєлгород.
https://www.youtube.com/watch?v=Bp-V1JxwAOU
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21.03.2024 20:25 Відповісти
От колоборантів і відправляти відключати
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22.03.2024 05:34 Відповісти
 
 