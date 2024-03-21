Передача повноважень Запорізької облради до ОВА закріпить на посадах осіб, які себе дискредитували, - обласна організація "ЄС"

Передача Верховною Радою повноважень Запорізької облради до ОВА закріпить на посадах осіб, які можуть створити умови для загрози національної безпеки в прифронтовому регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Запорізької організації партії "Європейська Солідарність".

Там нагадали, що 21 березня 2024 року Верховна Рада України прийняла постанову про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією повноважень, передбачених законом про правовий режим воєнного стану, запустивши розпуск Запорізької обласної ради.

"Проект постанови фактично не припиняє діяльність Запорізької обласної ради як юридичної особи. Таким чином на своїх посадах залишається керівництво Запорізької обласної ради, зокрема, перший заступник голови ради Людмила Любім та заступник голови обласної ради Владислав Куценко", - наголосили у політсилі.

У "ЄС" зазначили, що Людмила Любім очолює організацію забороненої партії "Опозиційний блок" у Запорізькій області, а під час місцевих виборів вона посіла друге місце в партійному списку між Євгеном Балицьким та Галиною Данильченко, яких зараз вже заочно засуджено за державну зраду.

Водночас Владислав Куценко очолює Запорізьку обласну організацію партії "Батьківщина". 19.02.2024 був затриманий НАБУ за пропозицію хабаря в обмін на перемогу підконтрольного підприємства на тендері з постачання медикаментів. 27.02.2024 Куценко вийшов під заставу в три мільйони гривень, додали там.

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"Протягом невизначеного терміну (до кінця військового стану) ці люди не тільки офіційно представлятимуть Запорізьку область, але й отримуватимуть з бюджету заробітну плату та доплати. Прийняття постанови про розпуск Запорізької обласної ради у Верховній Раді обґрунтовують відсутністю ухвалених питань щодо життєдіяльності області. Проте ініціатори розпуску не оприлюднюють, що сесії не збирались через небажання більшості депутатів ухвалювати незручні для них політичні рішення.

Фракція "Європейська Солідарність" неодноразово ініціювала прийняти рішення про позбавлення повноважень депутатів-колаборантів та депутатів, які дискредитували себе. Під час сесії 16.03.2022 голова фракції "ЄС" Ігор Артюшенко висунув вимогу поставити на голосування питання про припинення депутатських повноважень Євгена Балицького, який вже на той момент став колаборантом та гауляйтером в Мелітополі. Проте керівництво облради відмовилося ставити це питання на голосування", - наголосили у зверненні.

У "ЄС" нагадали, що фракція протягом весни-літа 2022 року зареєструвала проєкти рішень про зняття Людмили Любім з посади першого заступника, припинення депутатських повноважень Балицького та Миколи Пастушенка. Також було зареєстровано проєкт рішення про звільнення з посади заступника голови облради – Владислава Куценка, який в перший день повномасштабного вторгнення залишив Україну. Саме через необхідність включення цих питань в порядок денний сесії не відбувалися.

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"Важливо наголосити, що з усіх депутатів Запорізької обласної ради лише у фракції "Європейська Солідарність" є депутати, які з початку повномасштабного вторгнення стали до лав ЗСУ. Вимога "ЄС" проводити сесії в змішаному режимі, щоб депутати-військові могли теж взяти участь, була проігнорована.

Враховуючи це, заявляємо, що відповідальність за ситуацію, що склалася в Запорізькій обласній раді, повністю лежить на представниках влади. Саме депутати зі "Слуги народу" очолюють та контролюють Запорізьку обласну раду і саме створена коаліція з "Опозиційним блоком" та "Батьківщиною" унеможливила проведення засідань сесії Запорізької обласної ради протягом останніх двох років та закріпила на посадах осіб, що своєю діяльністю не тільки продовжать дискредитувати Запорізьку обласну раду, але й можуть створити умови для загрози національної безпеки в прифронтовому регіоні", - підсумували депутати.

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