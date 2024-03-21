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Новини Допомога Україні
2 007 29

Польща допоможе доставити в Україну снаряди, закуплені за чеською ініціативою, - Сікорський

Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський

Польща допоможе організувати перевезення до України артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи.

Про це міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський розповів на пресконференції в Празі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми дуже раді зробити свій внесок не лише фінансово, а й допомогти з логістикою, щоб боєприпаси могли потрапити туди, де вони потрібні", – сказав Сікорський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракети Taurus мали б значний вплив на здатність України захистити себе, - глава МЗС Польщі Сікорський

Чеська ініціатива щодо закупівлі снарядів для України

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах. 12 березня Сікорський заявив, що уряд Польщі зробить "значний" фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України, проте конкретну суму не озвучив. До чеської ініціативи вже долучилися Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші. 20 березня глава МЗС Чехії Ліповський заявив, що перші партії артснарядів надійдуть до України в червні.

Автор: 

боєприпаси (2297) Сікорський Радослав (279)


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Топ коментарі
+34
якщо фермери звісно дозволять
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21.03.2024 17:12 Відповісти
+19
На жаль, бачимо протилежне.
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21.03.2024 17:23 Відповісти
+15
Саме смішне, що польща не витратила ні цента на ці снаряди, однак потужно піариться на цьому видаючи із себе потужного союзника України. Дебіли, розблокуйте кордон, Україна сама довезе ці снаряди, бо знову за допомогу будете просити грошей.
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21.03.2024 17:34 Відповісти
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якщо фермери звісно дозволять
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21.03.2024 17:12 Відповісти
Фермерів ніхто не буде запитувати -
отримають по писку і утруться 😠
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21.03.2024 17:15 Відповісти
На жаль, бачимо протилежне.
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21.03.2024 17:23 Відповісти
Фермери тракторами підвезуть?
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21.03.2024 17:18 Відповісти
З язика зняли...
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21.03.2024 18:36 Відповісти
Головне, щоб оті дивні особи з ОПУ, «не загубили по дорозі» до передової, ці снаряди, як ракети, які передали ще 2 місяці до цього, а вони десь так і лежать, без діла (> 200 шт)!! СРАТЬєхи з ставки, щось НЕроблять, по Оманські…
Умеров з шмигалем, може забули де воно усе це майно???
А тепер ще й ці **********… Усьо ж, згідно дурнуватого Регламенту КМУ… А відповідати, ОСОБИСТО вони будуть, мабуть, по ст28 ККУ та ст111 ККУ…. Ну, десь так… Захисникам України, треба на вчора, снаряди та ракети!
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21.03.2024 17:23 Відповісти
Отих ''дивних осіб'' скоро будемо гнати з влади!
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21.03.2024 17:24 Відповісти
Они думают что те кто поставил эти ракеты не знают, что они или в земле или в воде. Та уже Швец про это рассказывает во всеуслышание.
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21.03.2024 17:33 Відповісти
Наші перевізники самі доставлять снаряди, якщо ви порядок на кордоні наведете.
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21.03.2024 17:33 Відповісти
Саме смішне, що польща не витратила ні цента на ці снаряди, однак потужно піариться на цьому видаючи із себе потужного союзника України. Дебіли, розблокуйте кордон, Україна сама довезе ці снаряди, бо знову за допомогу будете просити грошей.
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21.03.2024 17:34 Відповісти
Польща від початку повномасштабної війни надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 мільярда доларів.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час спільного з главою польського уряду Дональдом Туском брифінгу у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
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21.03.2024 17:56 Відповісти
а тепер за допомогою фермерів намагається повернути все назад?
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21.03.2024 18:28 Відповісти
Фермери - це особисте. З'ясовування стосунків між їхніми фермерами та нашими хитрови...ми зернотрейдерами. Фермери намагаються вижити в той час, коли тона зерна впала в ціні втричі. А державна політика Польщі - це баланс інтересів між власним електоратом та допомогою Україні.....
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21.03.2024 23:28 Відповісти
Наводили цифри. До надходження українського зерна тона пшениці коштувала 2100 злотих. Зараз 700 а то і нижче, при собівартості в районі 1000. В Польщі 2 мільйони фермерів. З сім'ями це досить велика цифра. Вони намагаються вижити по своєму, ми по своєму. Тому потрібно не влаштовувати протистояння, а намагатися знайти компроміс.
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21.03.2024 23:31 Відповісти
Польша наш друг со времен майдана. И если она сказала, она это выполнит.
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21.03.2024 17:34 Відповісти
дуже смішний анекдот !
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21.03.2024 17:42 Відповісти
щоб ти мову нарешті вивчив !
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21.03.2024 18:17 Відповісти
Ой не факт не факт! Не кажи гоп, сікорський, краще взнай, чи рольники не проти.
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21.03.2024 17:35 Відповісти
Якщо путлєр дозволить через своїх халявщиків-фермерів
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21.03.2024 17:50 Відповісти
"Краще подзвоніть фермеру"
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21.03.2024 17:53 Відповісти
Не потрібно перебільшувати можливості русофашиста путлєра щодо доставки
снарядів в нашу країну , так як це погано впливає на настрої українців 🙁
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21.03.2024 17:57 Відповісти
Хахаха фермери підараси про це знають?
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21.03.2024 18:14 Відповісти
Ну що тут не зрозуміло, основну роботу зробила Чехія, а поляки вирішили примазатися, а потім знову будуть кричати, що це вони чуть не самотужки витягнули Україну, а на ділі тишком домовляються з Францією як би обмежети експорт українського зерна до ЄС🤦
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21.03.2024 18:17 Відповісти
Да ну нахер , в таком випадку ми ті снаряди і до нового року не дочекаемось
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21.03.2024 18:20 Відповісти
Ні-ні ! Краще везти через Румунію. Ніяка Польща - там страшні фермери. І войсько польське гонорове - вшисткі баби на роверах !
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21.03.2024 18:21 Відповісти
"чтобы боеприпасы могли попасть туда, где они нужны"

Так отправляйте их сразу на срашку.
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21.03.2024 18:50 Відповісти
а як же священі корови польщі - хфермери?!
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22.03.2024 11:19 Відповісти
 
 